О мышах и людях: пять новых фильмов российского проката

В четверг в российский прокат выходят три премьеры к Хеллоуину. Зрители смогут пощекотать себе нервы за просмотром экранизации сказки Роальда Даля «Ведьмы» в антураже 1960-х, фильма «Вдовы» — о кошмарах в лесах Ленинградской области или ленты «Пустоши тьмы и зла» — о происках нечисти в Техасе. Кроме того, на экранах появится криминальная драмеди «Крёстная мама» с Изабель Юппер и комедия «Как Надя пошла за водкой», в которой снялись Евгений Цыганов и Яна Троянова.

«Ведьмы» (The Witches)

Произведения Роальда Даля, известного своим чёрным юмором британского сказочника, уже знакомы любителям кино: книги писателя легли в основу множества фильмов. Самым популярным из них, пожалуй, стала лента Тима Бёртона «Чарли и шоколадная фабрика».

В 1990 году на экраны вышла картина Николаса Роуга «Ведьмы», также снятая по мотивам произведений Даля. Теперь же, спустя 30 лет после премьеры, своё прочтение этой истории предлагает Роберт Земекис («Назад в будущее», «Рождественская история»). В числе сценаристов и продюсеров фильма — Гильермо Дель Торо, который хотел поставить его самостоятельно.

Действие «Ведьм» разворачивается в конце 1960-х. Мальчик (Джазир Бруно) и его бабушка (Октавия Спенсер) приезжают на курорт, где в то же время Величайшая Самая Главная Ведьма (Энн Хэтэуэй) собирает других чародеек. Ведьмы должны обсудить план по уничтожению всех детей на свете.

Автор Empire Ник Де Семльен отмечает, что в «Ведьмах» больше комического, нежели страшного.

«Фильм с размахом вводит своих главных героев, но в конечном итоге ему вряд ли удастся кого-то напугать», — пишет критик. Он также отмечает, что кинематографисты следуют за книгой и не привносят в ленту ничего нового.

Брайан Таллерико с сайта Roger Ebert.com считает «Ведьм» не лучшей книгой Даля, а Земекис, по его мнению, не смог каким-либо образом её обогатить.

Хотя речь в картине идёт о детях, она рекомендуется к просмотру зрителям от 12 лет.

«Как Надя пошла за водкой»

Сёстрам Вале (Евгения Соляных) и Наде (Надежда Игошина) не довелось встретить любовь всей жизни, поэтому они держатся вместе и иногда ведут философские дискуссии. Героини не похожи друг на друга: младшая — открытая и ветреная, старшая — ответственная и серьёзная.

Заявленными же в названии крепкими напитками интересуется, прежде всего, Алексей (Евгений Цыганов). Он приходит вместе с Надей из ночного клуба. Выясняется, что Алексей женат на состоятельной даме (Яна Троянова), но не испытывает к ней нежных чувств. Сёстры поначалу борются за внимание героя, а затем решают вместе разрушить его брак.

Подобная расстановка сил напоминает ситуацию из «Русалки» Анны Меликян, где персонаж Цыганова также оказался в центре схватки женщин из разных социальных слоёв, добивавшихся его благосклонности.

Режиссёром нового проекта выступил Владимир Мирзоев. Ранее он поставил такие ленты, как «Человек, который знал всё» и «Борис Годунов».

«Крёстная мама» (La Daronne)

И название фильма, и его слоган — «Поймай её, если сможешь» — отсылают к классике криминального кино. В новой французской картине эта тема переосмыслена с традиционной лёгкостью и юмором.

Пасьянс Портефё (Изабель Юппер) работает в полиции переводчиком с арабского языка — она помогает стражам порядка и подозреваемым понимать друг друга в рамках оперативной работы, а также прослушивает телефонные разговоры подозреваемых.

Однако, когда героине случайно становится известно о предстоящей поставке крупной партии наркотиков, она пренебрегает профессиональным долгом и решает не противостоять дилерам, а возглавить их.

Ранее лента была показана на международном фестивале комедийного кино в Альп-д’Юэз.

«Вдова»

Премьера дебютной ленты режиссёра Ивана Минина была запланирована ещё на 2017 год, затем перенесена на вторую половину 2018-го. Тогда картина называлась «Лес. Покров». Минин сам выступил с идеей снять фильм о волонтёрах, которые занимаются поиском пропавших без вести. Интересно, что в основанном на реальных событиях сюжете использованы мотивы языческой мифологии.

По сюжету команда волонтёров отправляется на поиски пропавшего мальчика. Герои заходят в лес, где, согласно преданиям, водится дух Хромой Вдовы — ведьмы, которой уже давно нет в живых. Местные жители уверены, что встреча с Вдовой сулит смерть. Суеверия подкрепляет тот факт, что в лесах при загадочных обстоятельствах гибнут люди.

Съёмки проходили в Ленинградской области.

«Чтобы добиться определённой документальности, мы приняли решение собрать часть актёрского состава из профессиональных спасателей и этнографов, для которых поисковая работа — повседневность», — отметил один из продюсеров фильма Иван Капитонов.

Одну из центральных ролей в ленте исполнила дебютантка Виктория Потёмина. Интересно, что она также участвовала в написании сценария.

«Пустошь тьмы и зла» (The Dark and the Wicked)

Мистический хоррор Брайана Бертино («Незнакомцы», «Монстры существуют») уже опробовали зрители фестивалей Tribeca, Fantasia и Sitges. Профессиональные критики встретили релиз тепло: по подсчётам сайта Rotten Tomatoes, более 90% отзывов — положительные.

Действие фильма разворачивается на ферме в Техасе. Её владельцы — пожилая пара. Их дети, Майкл и Луиза, приезжают домой проститься с умирающим отцом. Когда мать семейства сводит счёты с жизнью, герои находят её дневник и пакет с нательными крестиками.

Выясняется, что при жизни у женщины были непростые отношения с религией (по утверждению местного священника), поэтому домом завладела таинственная и зловещая сила. На неделю жизнь брата и сестры наполняется пугающими предзнаменованиями и паранормальными явлениями.

К слову, под съёмки Брайан Бертино выделил ферму, которая принадлежит его семье.