От «Блокадного дневника» до «Хильды»: подведены итоги 42-го Московского международного кинофестиваля

8 октября в столичном театре «Россия» были названы имена победителей 42-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотого Святого Георгия», получил российский постановщик Андрей Зайцев, который участвовал в основном конкурсе фестиваля с лентой «Блокадный дневник». Награду за лучшую мужскую роль присудили Гуру Бентвичу («Как сыр в масле»), а аналогичный приз в женской номинации забрала Меган Первис, которая сыграла главную героиню «Хильды». Постановщик этой ленты Риши Пэлэм удостоился награды за режиссуру.

8 октября подошёл к концу 42-й Московский международный кинофестиваль. Смотр завершился показом фильма закрытия «На острие» и награждением победителей.

Главную награду, «Золотого Святого Георгия», получила лента «Блокадный дневник». Режиссёр и сценарист картины Андрей Зайцев взял за основу сюжета воспоминания Ольги Берггольц, Даниила Гранина и других жителей Ленинграда. Действие разворачивается в один из февральских дней 1942 года.

«Золотого Святого Георгия» вручил председатель жюри Тимур Бекмамбетов. Ранее картина также удостоилась приза зрительских симпатий — символического «Ключа к сердцам зрителей».

«Блокадный дневник» будет доступен для просмотра онлайн 27 января 2021 года, в годовщину полного снятия блокады.

С фильмом Андрея Зайцева соревновались 12 картин. Российский кинематограф в основном конкурсе этого года также представляли Валерий Тодоровский («Гипноз»), Максим Дашкин («На дальних рубежах») и Ирина Евтеева («Мелодия струнного дерева»).

Специальный приз жюри присудили картине Эрдема Тепгёза «В тени».

Приз за режиссуру забрал британский постановщик Риши Пэлэм. Жюри фестиваля оценило его ленту «Хильда» о девушке, которая вынуждена ухаживать за младшими детьми в семье, пока родители собираются разводиться. Справиться с ситуацией героине помогает увлечение танцами. Исполнительница главной роли Меган Первис была удостоена отдельной награды.

Члены жюри: кинокритик Брайан Винер, режиссёр Махмуд Солиман, актриса Марина Александрова, режиссёр, продюсер Тимур Бекмамбетов (слева направо) на красной дорожке перед церемонией закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Лучшим исполнением мужской роли признали работу Гура Бентвича (Израиль) в его собственном фильме «Как сыр в масле».

Победу в конкурсе документального кино одержала лента «Ноктюрн», постановщиком которой выступил Гванчо Чон из Южной Кореи. Всего в программе участвовало девять картин, в том числе лента лауреата Венецианского кинофестиваля 2020 года Андрея Кончаловского.

Лучшей короткометражной картиной года стала «Боюсь забыть твоё лицо», снятая в совместном производстве Египта и Франции.

Также на церемонии была вручена награда за многолетнее служение искусству кино — его присудили российской постановщице Светлане Дружининой («Гардемарины, вперёд!», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII»).

Приз жюри Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ достался ленте британского режиссёра Риши Пэлэма «Хильда». Такое решение приняли Сусанна Альперина, Амал Эль Гамал и Клеа Ваннер, оценивавшие картины от лица организации.

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Лауреатов своих наград «Колючий взгляд» назвала и Федерация киноклубов России. Из зарубежных фильмов с формулировкой «за тонкое сочетание сатиры, иронии и абсурда» выбрали «Предвыборную кампанию», снятую румынским режиссёром Марианом Кришаном. Лауреатом от российского кинематографа стала картина Анны Чернаковой «Про Лёлю и Миньку», основанная на рассказах Михаила Зощенко для детей.

Награда от Гильдии неигрового кино и телевидения ушла картине Марка Вайсе «Мы не сдаёмся», представленной в конкурсе документального кино.

Ранее специальный приз «Верю» за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского получила актриса Светлана Крючкова.

Фильмом закрытия смотра стала спортивная драма Эдуарда Бордукова «На острие». По сюжету российские саблистки Александра (Светлана Ходченкова) и Кира (Стася Милославская) вступают в конкуренцию за путёвку на Олимпиаду. Александра уже завоевала репутацию лучшей саблистки мира, однако её карьера близится к завершению в силу возраста спортсменки.

26 ноября картина выйдет в широкий прокат.

Дизайнер Белла Потёмкина на красной дорожке перед церемонией закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

С 1 по 7 октября в Москве в рамках ММКФ также прошёл Пятый кинофестиваль стран БРИКС. В его программе участвовали десять картин — по две от Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Лучшим фильмом смотра жюри выбрало «Поппи Нонгена» Кристиана Ольвагена из ЮАР. Награду за выдающуюся режиссуру взял Лоу Е (Китай) за ленту «Субботний роман». Специального приза жюри был удостоен «Красный призрак» российского постановщика Андрея Богатырёва.

Также на смотре в этом году вручили две награды за лучшую женскую роль. Их получили актрисы Кани Кушрути из Индии и Талита Караута из Бразилии. «Женские роли были сильнее мужских. Мы решили, что женщины, которые выполняют мужскую работу, зачастую делают это лучше мужчин, должны тоже получить приз», — отметил председатель жюри фестиваля Сергей Мокрицкий.

В 2021 году кинофестиваль стран БРИКС пройдёт в Индии.