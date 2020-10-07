От Парижа до Чукотки: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат выходят два фильма о россиянах и США: в комедии «Гудбай, Америка» уроженцы СССР тоскуют по родине, а герой драмы «Китобой» решает добраться с Чукотки до Детройта. Зрители смогут оценить режиссёрский талант актёров Вигго Мортенсена и Дэйва Франко — те представили на суд публики семейную драму «Падение» и хоррор «Кто не спрятался» соответственно. Также на киноэкранах — боевик «Честный вор» с Лиамом Нисоном и историческая лента «Генерал де Голль» о событиях времён Второй мировой войны.

«Гудбай, Америка»

Режиссёр Сарик Андреасян («Защитники», «Непрощённый») признаётся, что давно планировал в своём творчестве обратиться к теме эмиграции. «Мне это близко: из Армении переехал в Казахстан, потом в Россию, дальше пытался какое-то время жить в Штатах, когда снимал «Ограбление по-американски», — говорит постановщик.

Герои его новой ленты «Гудбай, Америка» — выходцы из стран бывшего СССР, которые по тем или иным причинам оказались в США. К новой жизни персонажи адаптируются по-разному, но объединяет их одно: тоска по родине, которую не могут компенсировать заграничные блага.

«Генерал де Голль» (De Gaulle)

1940 год, Вторая мировая война. Французы терпят поражение на фронте, и власти республики планируют сдаться. Полковник Шарль де Голль не одобряет такое положение дел: он намерен пойти против верхушки правительства и отправляется в Великобританию на переговоры с Уинстоном Черчиллем.

Важное место в ленте уделено личной истории де Голля: его политические устремления поддерживала жена Ивонна, которая пожертвовала благополучием детей ради борьбы за спасение страны.

Интересно, что исполнитель главной роли Ламбер Вильсон в детстве лично встречался с де Голлем на рождественской ёлке в Елисейском дворце. Актёр рассказывал, что его пугала идея сыграть в байопике, действие которого происходило бы под конец жизни президента. Предложение режиссёра Гэбриела Ле Бомина Вильсон, по его словам, принял в том числе потому, что проект затрагивает только месяц жизни де Голля.

«Китобой»

Действие фильма Филиппа Юрьева разворачивается в небольшом посёлке на Чукотке. Юного охотника Лёшку (Владимир Онохов) настигает первая любовь — это девушка из видеочата (Кристина Асмус). Она живёт в Детройте, но Лёшка не отчаивается: герой намерен пересечь океан и увидеть возлюбленную.

Работа над фильмом заняла более семи лет, а за сценарий Юрьев взялся после выпуска из ВГИКа в 2011 году.

Перед началом проката «Китобой» хорошо показал себя на фестивалях. Фильм стал победителем параллельной программы Венецианского кинофестиваля «Дни Венеции». На «Кинотавре» Владимир Онохов был удостоен приза за лучшую мужскую роль, Филипп Юрьев забрал награду за режиссуру, а Гильдия киноведов и кинокритиков России поощрила картину дипломом.

© Кадр из фильма « Kitoboy» (2020)

«Кто не спрятался» (The Rental)

Звезда «Иллюзии обмана» Дэйв Франко последовал примеру старшего брата Джеймса и тоже попробовал себя в режиссуре. Его дебютом в полном метре стал фильм ужасов «Кто не спрятался». Интересно, что отправной точкой для создания ленты стало предубеждение Франко-младшего по отношению к сервисам аренды жилья для отдыха у частных лиц.

По сюжету две пары снимают дом на выходные. Они отдыхают и развлекаются, однако вскоре понимают, что за ними следят: всюду расположены скрытые камеры. Также герои находят в доме запертую дверь с кодовым замком.

Автор сайта Rogerebert.com Брайан Таллерико отмечает, что Дэйв Франко показывает ужасы отношений между людьми, облекая их в материальную форму. При этом критик подчёркивает, что режиссёрский дебют Франко получился уверенным, а все элементы фильма, включая актёрскую игру и технические решения, реализованы со знанием дела.

«Честный вор» (Honest Thief)

Когда-то Томас, морпех и специалист-подрывник, свернул не на ту дорожку: ограбил дюжину банков и скрылся от правосудия. Теперь же ради любимой женщины он готов сдаться властям и в обмен на смягчение наказания вернуть награбленное. Однако сделать это непросто, поскольку коррумпированные сотрудники ФБР намереваются присвоить деньги героя. Томасу придётся вспомнить старые навыки и выйти на тропу войны.

Режиссёром проекта стал Марк Уильямс — ранее он снял драму «Охотник с Уолл-стрит», а также принял участие в написании сценария «Озарка». Роли в ленте исполняют Лиам Нисон, Кейт Уолш, Джай Кортни, Роберт Патрик и другие.

«Падение» (Falling)

Ещё один известный режиссёр-дебютант недели — Вигго Мортенсен. К новой ленте о проблеме отцов и детей он приложил руку как актёр, постановщик и сценарист. По мнению Питера Дебюрджа из Variety, в этой работе Мортенсен напоминает позднего Иствуда.

По сюжету герой Мортенсена Джон перевозит престарелого отца (Лэнс Хенриксен) с отдалённой фермы поближе к себе. Но помогать пожилому человеку непросто: тот и так всю жизнь подавлял окружающих, а в старости к его дурному характеру добавилась деменция.

Зрители увидят развитие конфликта поколений во времени, поскольку лента наполнена флешбэками из детских и подростковых лет Джона. Чтобы накалить обстановку до предела, Мортенсен в духе последних голливудских тенденций делает отца расистом, а собственного героя — представителем сексуальных меньшинств, который состоит в отношениях с американцем азиатского происхождения.