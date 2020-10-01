От Шекспира до Островского: какие премьерные спектакли идут в московских театрах

К осени московские театры традиционно подготовили множество премьер — как по классическим произведениям, так и по драматургии современных авторов. Так, Театр имени Моссовета открыл сезон историческим «Ричардом III» по пьесе Шекспира, Театр наций готовит спектакль «Горбачёв» (об отношениях бывшего президента СССР и его супруги Раисы), а гостей Московского драматического театра имени Ермоловой ждёт постановка про инфантильных молодых людей XXI столетия.

В четверг, 1 октября, театр «Современник» открывает сезон премьерой спектакля «Собрание сочинений». В основу постановки легла новая пьеса писателя Евгения Гришковца (к его творчеству театр обратился впервые). В центре сюжета — 60-летняя вдова и её дети. Женщина уезжает из своей квартиры, и семья собирается, чтобы решить, что делать с огромной библиотекой.

Автор постановки — Виктор Рыжаков, в ролях — Алёна Бабенко, Никита Ефремов, Марина Неёлова и Светлана Иванова.

В сентябре театр также представил спектакль режиссёра Ивана Комарова «Девочка Надя, чего тебе надо?» по одноимённой киноповести Геннадия Шпаликова об активистке Наде Смолиной. По словам режиссёра, в постановке он попытался ответить на вопрос, может ли в XXI веке существовать подобный герой, готовый до последнего бороться за свою идею. Роли в спектакле исполнили Марина Лебедева, Полина Пахомова, Янина Романова и Евгений Павлов.

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой покажет спектакль «Рэйп ми» Сергея Окунева, поставленный по пьесе Ирины Васьковской. В центре сюжета — современные инфантильные молодые люди, которые не ставят перед собой глобальных целей, а лишь развлекаются и время от времени пытаются решать простые бытовые проблемы. В беседе с ТАСС режиссёр подчеркнул, что «интонация пьесы здесь не саркастическая и не надменная, а, скорее, сопереживательная». Главных героев сыграли Мария Тухарь, Александр Мизёв и Даниил Могутов.

В числе других осенних премьер театра — «Дачники» Евгения Марчелли по пьесе Максима Горького с Олегом Филипчиком, Стасей Милославской и Дарьей Мельниковой, а также постановка Дмитрия Акриша «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. Макмёрфи в спектакле сыграл Никита Татаренков, а медсестру мисс Гнусен (Милдред Рэтчед) — Светлана Головина.

Малый театр представил спектакль режиссёра Андрея Житинкина «Большая тройка» по одноимённой пьесе Лукаса Свенссона. В постановке рассказывается о событиях 1945 года, когда Иосиф Сталин (Василий Бочкарёв), Уинстон Черчилль (Валерий Афанасьев) и Франклин Рузвельт (Владимир Носик) встретились в Ялте, чтобы обсудить дальнейшие шаги в борьбе с нацистской Германией и договориться о расстановке сил после окончания войны.

Московский академический театр имени Владимира Маяковского приглашает зрителей на премьеру комедии о новых идеалах и вечных ценностях «Дикарка», написанной Александром Островским совместно с Николаем Соловьёвым. Пьесу поставил Юрий Иоффе. Главного героя сыграл Евгений Парамонов. Также в постановке задействованы Надежда Бутырцева, Людмила Иванилова, Зоя Кайдановская, Наталья Коренная, Анастасия Дьячук.

Театр имени Моссовета открыл сезон целым рядом премьер. В их числе — исторический спектакль «Ричард III» по пьесе Шекспира в интерпретации Нины Чусовой. Режиссёр исследовала изменения, которые происходят с человеком, когда он одержим властью. По словам создателей спектакля, «Ричард III» — «притча-размышление об этой жажде (самой сильной из всех человеческих страстей), в той или иной мере присущей всякому человеку». Главную роль сыграл народный артист России Александр Домогаров.

В этом сезоне театр приглашает зрителей и на другие премьеры — это спектакль «Герой нашего времени» Юрия Ерёмина, комедия положений «Как важно быть серьёзным» Виктора Шамирова (по пьесе Оскара Уайльда) и детектив «Песнь слона» Марка Вдовина.

В московском Театриуме на Серпуховке прошла премьера мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история». В спектакле представлен альтернативный взгляд на всемирно известного ловеласа: по сюжету дамский угодник устаёт от своей славы и избирает отшельнический образ жизни. Режиссёр Артём Каграманян уверяет, что зрители увидят не знакомого им по другим произведениям героя, а совершенно иного человека.

«Это, скорее, история не о завоевателе Доне Жуане, а о том, что делает со славой человек, как она его меняет», — рассказал режиссёр в беседе с ТАСС.

Роли в постановке исполнили Иван Ожогин, Алика Смехова, Оскар Кучера и другие.

В «Ленкоме» в октябре состоится премьера спектакля «Под одной крышей» по одноимённой пьесе Людмилы Разумовской. В центре сюжета — три живущие вместе женщины. Они представляют разные поколения, однако всем героиням нужно одно: найти любовь и обрести женское счастье.

Поставил спектакль Роман Самгин. В ролях — Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Варвара Лаптева и Степан Косыгин.

Театр наций в октябре впервые покажет спектакль «Горбачёв» — об отношениях первого и единственного президента СССР (Евгений Миронов) и его супруги Раисы (Чулпан Хаматова).

Постановкой спектакля занимался латвийский режиссёр Алвис Херманис. В своей работе он не стремился вывести политику на передний план. Вместо этого Херманис сосредоточился на характере Горбачёва и попытался понять, какие личные качества политика «привели к тому, что он стал той песчинкой, которая остановила огромный механизм».

Ранее на сцене театра состоялись премьеры ещё трёх спектаклей — «Лекарь поневоле» Олега Долина по пьесе Мольера, «Разбитый кувшин» Тимофея Кулябина и «Страсти по Фоме», в основу которого легла повесть Фёдора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Режиссёр — Евгений Марчелли.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Согласно приказу столичного Департамента культуры от 3 августа, посещение театров допускается при условии соблюдения ряда требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, вход в здание возможен только после измерения температуры. Посетители с температурой выше 37 градусов и симптомами ОРВИ не смогут пройти в театр.

Во всех помещениях зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 м) и носить респираторы или одноразовые маски. Рассадка в залах также осуществляется с учётом социальной дистанции. Однако пришедшие вместе могут размещаться на соседних креслах.

Также посетителям рекомендуется отказаться от использования наличных в пользу бесконтактной оплаты билетов.