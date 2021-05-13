Внеземной талант: Юлия Пересильд отправится на МКС для съёмок в фильме «Вызов»

Юлия Пересильд утверждена на роль в фильме «Вызов». Артистка прошла творческий и медицинский отбор в государственной комиссии. Картину снимут на Международной космической станции, начало экспедиции запланировано на октябрь 2021 года. На МКС также отправится режиссёр Клим Шипенко. В дублирующем экипаже — оператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордовина.

Роль в фильме «Вызов», часть съёмок которого пройдёт на Международной космической станции, исполнит российская актриса Юлия Пересильд. Об этом сообщили пресс-службы корпорации «Роскосмос» и Первого канала.

Артистка прошла медицинский и творческий отбор в госкомиссии. Юлия Пересильд и режиссёр картины Клим Шипенко рекомендованы к назначению в основной экипаж. В дублирующий экипаж зачислены актриса Алёна Мордвина и оператор Алексей Дудин. «Вызов» станет первым российским художественным фильмом, снятым в космосе.

Не позднее 1 июня кандидаты начнут подготовку к полёту в космос. Они будут тренироваться на специальном оборудовании — центрифуге и вибростенде, научатся прыгать с парашютом и испытают состояние невесомости в специальном самолёте.

На 5 октября запланирован старт экспедиции. Кинематографисты отправятся на МКС с космодрома Байконур на отечественном транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Этим же рейсом полетит смена экипажа МКС.

Производством фильма занимается государственная корпорация «Роскосмос» совместно с Первым каналом и студией Yellow, Black and White (YBW), ранее выпустившей сериал «Кухня», скетч-шоу «Шесть кадров», фэнтези для большого экрана «Последний богатырь» и многие другие популярные ленты и шоу.

Над сценарием трудится Клим Шипенко, в чьей фильмографии уже есть основанная на реальных событиях лента о космосе «Салют-7» и самая кассовая картина российского кинопроката «Холоп». Также разработкой сюжета «Вызова» занимается продюсер «Салюта-7» Бакур Бакурадзе.

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Исполнительницу главной роли выбрали по результатам открытого конкурса, который начался осенью 2020 года. Всего организаторы получили 3000 заявок. Среди претендентов значились не только актёры, но и представители других профессий, отвечающие заявленным требованиям. Согласно правилам, на первом этапе кандидатам на роль нужно было записать кинопробы. Все, кто успешно прошёл отбор, были направлены на медкомиссию.

В качестве продюсеров над лентой работают генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также представители студий. От Первого канала к проекту присоединились генеральный директор Константин Эрнст и глава дирекции кинопоказа Сергей Титинков. От Yellow, Black and White курировать производство будут генеральный директор студии Денис Жалинский и сооснователи компании Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

«Вызов» представляет собой одну из частей большого научно-просветительского проекта, который также будет включать ряд документальных проектов, посвящённых производству космической техники и инфраструктуры. Представители «Роскосмоса» видят в фильме потенциал для «популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта». Съёмки финансируют Первый канал и «Главкосмос».

Ранее стало известно, что аналогичные планы на съёмки в космосе есть у зарубежных представителей киноиндустрии и космонавтики.

Том Круз и компания Илона Маска SpaceX собираются работать над первым художественным фильмом НАСА на борту МКС. Режиссёром и сценаристом картины выступит Даг Лайман («Грань будущего», «Идентификация Борна»). Месяцем позже СМИ сообщили, что производством ленты займётся Universal. Также в проекте в качестве продюсеров задействованы Кристофер Маккуорри и П.Дж. ван Сандвейк.

Бюджет фильма на данный момент оценивается в $200 млн. Это не окончательная сумма, поскольку Даг Лайман ещё работает над сценарием картины. Кроме того, создателям ленты предстоит покрыть беспрецедентные расходы на логистику. По информации Variety, Том Круз может заработать от $30 млн до $60 млн за участие в съёмках.

19 сентября на странице Space Shuttle Almanac в Twitter было размещено расписание полётов на ближайшее три года. На октябрь 2021-го запланирован рейс многоразового космического корабля Crew Dragon от компании SpaceX.

В миссии примут участие пилот SpaceX Майкл Эладио Лопес-Алегриа, а также два туриста — режиссёр Даг Лайман и актёра Том Круз. Кто займёт ещё одно место в корабле, пока неизвестно. При этом до конца не ясно, будет ли полёт посвящён непосредственно съёмкам или же это некий подготовительный выезд на предполагаемую «площадку».