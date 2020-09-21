Триумф «Хранителей» и «Наследников»: кто получил премию «Эмми» в 2020 году
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В ночь на 21 сентября в США прошла церемония вручения премии «Эмми», посвящённой выходящим в прайм-тайм телевизионным проектам. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было организовано в дистанционном формате.
Лучшим драматическим сериалом стал проект «Наследники», который выходит на канале HBO. За победу в этой номинации также боролись «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ Служанки», «Убивая Еву», «Мандалорец», «Озарк» и «Очень странные дела».
Награду также получил сценарист «Наследников» Джесси Армстронг, который работал над финальным эпизодом второго сезона — «Не время плакать». Была отмечена и режиссура: «Эмми» ушла постановщику серии «Охота» Андрию Парекху. Наконец, Джереми Стронг — исполнитель роли Кендалла Роя — удостоен звания лучшего актёра драматического сериала.
Наиболее успешным комедийным сериалом был признан «Шиттс Крик». Исполнители главных ролей Юджин Леви и Кэтрин О'Хара забрали персональные статуэтки за актёрское мастерство.
Кроме того, награды достались работавшим в этом проекте актёрам второго плана Энни Мёрфи и Дэниелу Леви. Последний также выступил сценаристом и режиссёром проекта и в этом качестве получил статуэтки за финальный эпизод 6-го сезона (приза был удостоен и его коллега по режиссуре Эндрю Чивидино).
Самым выдающимся мини-сериалом были признаны «Хранители» (HBO). Съёмочная группа картины получила призы и в других номинациях. За работу над сценарием наград удостоены авторы эпизода «Это удивительное создание» Дэймон Линделоф и Корд Джефферсон.
Лучшей женской ролью в мини-сериале признана работа Реджины Кинг. Приз за второстепенную мужскую роль взял Яхья Абдул-Матин II. По итогам вручения статуэток во всех номинациях «Хранители» стали самым титулованным проектом года с 11 наградами.
- © Кадр из сериала «Хранители» (2019)
Награда за лучшую роль второго плана в мини-сериале ушла Узо Адубе — она сыграла в ленте «Миссис Америка» вместе с Кейт Бланшетт, Роуз Бирн и Элизабет Бэнкс.
Лучшую главную женскую роль в драматическом сериале исполнила Зендея («Эйфория»). Награду за главную мужскую роль в мини-сериале получил Марк Руффало. Он сыграл близнецов в драме «Я знаю, что это правда» и обошёл Джереми Айронса («Хранители»), Хью Джекмана («Безупречный») и ряд других номинантов.
Награды за роли второго плана забрали Джулия Гарнер, которая снималась в драме «Озарк», и Билли Крудап — его можно увидеть в «Утреннем шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Победы в номинации «Лучшее ток-шоу» как и в прошлом году добилась телепередача «События прошедшей недели с Джоном Оливером».
Лучшим реалити-шоу вновь была признана программа «Королевские гонки РуПола» (RuPaul's Drag Race). Награда этого года стала третьей подряд в копилке телепередачи. «Гонки» победили и в ряде номинаций Creative Arts Emmy Awards («Эмми» за технические достижения): призами отмечены кастинг, монтаж, причёски, макияж, а РуПол признан выдающимся ведущим реалити-шоу.
В числе претендентов на награду за лучшее реалити-шоу были программы The Masked Singer и The Voice, версии которых, «Маска» и «Голос», выходят на российском телевидении.
На прошедшей неделе по вечерам проходила трансляция церемонии вручения премии «Эмми» за технические достижения. Триумфатором, наряду с «Хранителями», стал сериал «Мандалорец» — один из многочисленных проектов вселенной «Звёздных войн». Его команда получила семь наград.
Шоу во время COVID
Во избежание распространения коронавируса церемония вручения «Эмми» в 2020 году прошла в особом формате. Ведущий Джмми Киммел находился в пустом зале центра Staples (площадка тоже сменилась — ранее мероприятие проходило в театре Microsoft).
Ещё при подготовке эфира организаторы заявили о планах выслать операторов к каждому номинанту — представителями телепрограмм в данном случае выступают продюсеры. Таким образом, на шоу объединились десятки прямых трансляций от всех участников.
Продюсеры сделали ставку на необычную ситуацию. Они отмечали, что неформальная обстановка сделает церемонию более весёлой и обеспечит ощущение единения.
- © Кадр из сериала «Наследники» (2018)
Для журналистов в этом году также были организованы особые условия: канал ABC и телевизионная академия организовали виртуальный медиацентр, чтобы сотрудники СМИ могли освещать событие дистанционно.
Несколько иная стратегия была избрана для вручения «Эмми» за технические достижения. Всех номинантов попросили записать благодарственные речи заранее — в эфире показали только тех, кто действительно получил награды. При этом организаторы избегали таких средств связи, как Skype или Zoom. Президент компании Done+Dusted, которая отвечает за производство шоу Иэн Стюарт подчеркнул, что организаторам не хотелось превращать «Эмми» в «Зумми».