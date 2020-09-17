Почётное звание: Пелагея стала заслуженной артисткой России

17 сентября в Москве состоялась церемония награждения деятелей культуры государственными наградами. Певица Пелагея стала заслуженной артисткой России. Также почётное звание было присвоено актёру театра и кино Пётру Красилову, музыканту Любови Муравьёвой и другим выдающимся деятелям культуры. Режиссёр, телеведущий и профессор ВГИКа Сергей Соловьёв, артистка балета Алла Сигалова, кинооператор Михаил Агранович и актёр Игорь Гордин получили ордена Дружбы.

17 сентября в Бетховенском зале Большого театра в Москве состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами Российской Федерации. В мероприятии принимала участие министр культуры России Ольга Любимова.

Почётного звания заслуженной артистки России была удостоена певица Пелагея Телегина. Телезрителям она известна как один из наставников вокального шоу «Голос», которое с 2012 года выходит на Первом канале, а также проекта «Голос. Дети».

Центральное место в творчестве Пелагеи занимают русские народные песни и фолк-рок. Артистка занималась вокалом с раннего детства и уже в школьные годы выступала в таких телешоу, как «Утренняя звезда» и КВН.

Поклонники певицы поздравляют кумира в соцсетях. «Очень рад за Вас, действительно заслуженно. Вы очень разносторонне талантливы», — прокомментировал запись на официальной странице Пелагеи один из пользователей Instagram.

Некоторые фанаты уже ждут от артистки дальнейших творческих успехов, одновременно намекая на специфику её репертуара. «Любим и гордимся, милая Пелагеюшка! Но звание «Народная (артистка России. — RT)» подходит больше», — отметила подписчица.

Также звание заслуженного артиста получил актёр театра и кино Пётр Красилов. В 2000-х годах он сыграл роли в таких популярных сериалах, как «Бедная Настя» и «Не родись красивой».

Красилов и по сей день снимается в кино- и телепроектах, однако теперь больше времени уделяет службе в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).

Пётр Красилов

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Званием заслуженного артиста отмечены заслуги актрис Елены Габец, Елены Морозовой и Ирины Шевчук, артистов-вокалистов Александра Захарова, Эллы Меркуловой, Валерия Микицкого, Дмитрия Ульянова, артистов балета Дмитрия Котермина и Алексея Любимова, музыканта Любови Муравьёвой, а также преподавателя Олега Худякова.

Актёр, ректор Школы-студии имени Немировича-Данченко при МХТ имени Чехова Игорь Золотовицкий и главный режиссёр театра кукол имени Образцова Борис Константинов получили звания заслуженных деятелей искусств Российской Федерации.

Ряд деятелей культуры награждены орденом Дружбы. В их числе — режиссёр и оператор, заведующий кафедрой ВГИКа Михаил Агранович, актёр театра и кино Игорь Гордин, режиссёр и телеведущий, профессор ВГИКа Сергей Соловьёв.

Сергей Соловьёв

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Этой же награды была удостоена хореограф, заведующая кафедрой Школы-студии имени Немировича-Данченко Алла Сигалова. С 2001 года она носит звание заслуженной артистки России, а шесть лет назад стала заслуженным деятелем искусств.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получили художественный руководитель хора имени Пятницкого Александра Пермякова и профессор кафедры Консерватории имени Чайковского Владислав Агафонников. Награды третьей степени удостоена актриса Малого театра Лилия Юдина.

Одним из кавалеров ордена Александра Невского стала актриса Зоя Зелинская. Она снималась в таких кино- и телепроектах, как «Кабачок «13 стульев», «На углу, у Патриарших» и «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант». Сейчас артистка служит в Театре сатиры в Москве.

Почётную грамоту президента России получили автор-исполнитель, руководитель Ассоциации джазовой и эстрадной музыки Российского музыкального союза Владимир Пресняков и советник председателя Творческой комиссии Московского музыкального общества Иван Мозговенко.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» награждены лектор-музыковед Наталия Панасюк, артист хора имени Свешникова Сергей Головушкин, первый проректор ВГИКа Ирина Зернова, вице-президент Союза дизайнеров России Юрий Менчиц, композитор Лора Квинт, концертмейстер театра «Новая Опера» Анна Маргулис и директор Мемориального музея Скрябина Александр Лазарев.

Заслуженными художниками России стали преподаватель школы акварели Сергея Андрияки Сергей Котов и доцент ВГИКа Наталия Пархоменко.