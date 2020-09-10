Мулан, BTS и нестрашный Лавкрафт: что выходит в российский прокат на этой неделе

В прокат выходит киноадаптация диснеевского мультфильма «Мулан» о юной китаянке, которая выдала себя за мужчину и пошла на войну вместо отца. Премьера ленты была запланирована на весну, но отложилась из-за пандемии коронавируса. Ещё одна женская история недели — триллер «Ассистентка», который критики связывают с движением #metoo. Также на экранах — анимационное фэнтези о детстве писателя Говарда Лавкрафта «Говард и Замёрзшее королевство». Кроме того, в кино покажут документальную ленту «BTS: Разбей тишину: Фильм» о гастролях популярной корейской группы.

«Мулан» (Mulan)

Историю юной китаянки, которая выдала себя за мужчину и пошла на войну вместо отца, Disney впервые рассказал всему миру в мультфильме 1998 года. Через два десятилетия картина, как и некоторые другие классические фильмы студии, обрела киноадаптацию.

Подача игровой ленты существенно отличается от анимационной. Детям до 13 лет просмотр нового фильма не рекомендуется, тогда как предыдущая версия была рассчитана на зрителей любого возраста. С экрана исчезли дракончик Мушу и некоторые другие комические персонажи — в целом поклонникам старой версии не стоит ожидать покадрового следования за оригиналом.

Премьера новой «Мулан» была запланирована на март 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса фильм стал доступен для просмотра только сейчас. Россия оказалась в числе стран, в которых картина выходит в традиционный прокат. На территории вещания Disney+ студия сделала ставку прежде всего на цифровой релиз.

Подробнее о фильме — в материале RT.

«Ассистентка» (The Assistant)

Карьера австралийского режиссёра Китти Грин началась с документального фильма об украинском женском движении FEMEN, а позже постановщица выпустила два фильма — наблюдения за участницами кастингов на непростые женские роли.

С «Ассистенткой» Китти Грин дебютировала в игровом кино одновременно как режиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр. В этой ленте Грин продолжила исследовать закулисье мира кино.

Героиня картины, ассистентка Джейн, устраивается в кинокомпанию на должность помощника руководителя. В течение дня Джейн приходится решать множество разнообразных вопросов, в которых она не всегда компетентна. Коллеги на новенькую смотрят свысока.

Фильм содержит отсылки к скандалам вокруг режиссёра Харви Вайнштейна и движения #metoo.

Интересно, что мнения критиков и остальной аудитории об этом фильме принципиально разнятся: на сайте Rotten Tomatoes лента собрала 92% положительных отзывов экспертов, тогда как большинству зрителей фильм не понравился — позитивно его оценили лишь 25% аудитории.

«Говард и Замёрзшее королевство» (Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom)

Король ужасов Говард Лавкрафт тоже когда-то был ребёнком — это стало отправной точкой трилогии комиксов Брюса Брауна. Изначально Браун разработал образ юного писателя для антологии хорроров, однако позже решил развить историю.

Графические новеллы легли в основу анимационных лент Шона Патрика О'Рейли. В этом году в российский прокат выходит первый мультфильм серии.

По сюжету юный Говард получает от отца книгу «Некрономикон» и с её помощью отправляется в мрачный волшебный мир. Здесь будущему писателю встретятся существа, похожие на героев произведений реального Лавкрафта.

Интересно, что почти половину персонажей ленты озвучивают члены семьи режиссёра, а сам Шон Патрик О'Рейли говорит за персонажа по имени Спот, который напоминает Ктулху. Также к касту присоединились Рон Перлман, Даг Брэдли, Кристофер Пламмер и другие.

«BTS: Разбей тишину: Фильм» (Break the Silence: The Movie)

В середине 2010-х южнокорейская группа BTS стала лицом музыкального направления K-pop в Америке и Европе. Отдельные композиции и альбомы коллектива не раз занимали первые строчки чартов Billboard, а клипы BTS в кратчайшие сроки набирали миллионы просмотров на YouTube. За заслуги в области культуры участникам группы была присуждена государственная награда.

В документальном фильме «BTS: Разбей тишину: Фильм» отражены события 2018—2019 годов, когда группа отправилась в туры Love Yourself и Speak Yourself. За 351 день участники BTS выступили в Нью-Йорке, Лондоне, Сеуле, Париже, Эр-Рияде и многих других городах мира. В фильм вошли съёмки за кулисами шоу и откровенные интервью с музыкантами.

Первоначально видеоматериалы были смонтированы как документальный сериал. Он состоял из семи эпизодов продолжительностью по 30 минут каждый. В таком виде они вышли на платформе Weverse, где публикуются видео для официальных фанклубов BTS и других корейских групп.