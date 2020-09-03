Новое прочтение легенды: в прокат выходит киноадаптация мультфильма «Мулан»

На большие экраны выходит полнометражный игровой фильм «Мулан» — киноадаптация одноимённой анимационной картины студии Disney. Лента о девушке из китайской провинции, которая отправилась на войну вместо своего отца, в целом повторяет сюжет мультфильма. Однако новая версия легенды получилась более мрачной и реалистичной по сравнению как с оригинальным мультфильмом, так и с большинством киноадаптаций других классических анимационных лент студии.

На большие экраны выходит киноадаптация классического анимационного фильма студии Disney «Мулан». Режиссёром ленты стала Ники Каро, известная по картинам «Жена смотрителя зоопарка» и «Уверенное восхождение». Главную роль в фильме исполнила китайская актриса Лю Ифэй. Западному зрителю она может быть знакома по фильму «Запретное царство». Также в проекте задействованы Гун Ли («Мемуары гейши») и Донни Йен («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»).

Основной сюжет в целом повторяет историю, знакомую всем по мультфильму. Живущая в китайской провинции девушка по имени Мулан переодевается в парня, крадёт меч и доспехи отца и вместо него отправляется на войну. Девушка проходит обучение в тренировочном лагере, а затем идёт в бой. Ей предстоит спасти императора и всю Китайскую империю, скрывая от сослуживцев свой пол.

Несмотря на сюжетное сходство, фильм «Мулан» разительно отличается от анимационной ленты. И одно из главных отличий — сама Мулан.

Здесь, как и в мультфильме, перед зрителями предстаёт энергичная и решительная бунтарка, которой не близок образ жизни, привычный окружающим её женщинам. Мулан интереснее скакать на лошадях по полям и лазать по крышам, нежели готовить еду или воспитывать детей.

Однако если в мультфильме Мулан неуклюжа (в лагере и на войне она выжила с помощью посланного предками дракончика Мушу), то в новой картине девушка демонстрирует невероятную ловкость и физическую подготовку. Согласно сюжету, в Мулан сильна энергия Ци. Кажется, что такой Мулан никакие помощники на поле боя не нужны. Но с этой энергией всё не так просто.

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Ещё одно отличие киноадаптации от оригинальной анимационной ленты заключается в самом посыле картины. В первую очередь «Мулан» — история о принятии себя и о храбрости, которая необходима, чтобы оставаться верным себе. В какой-то момент окружение может надломить и такого сильного и решительного человека, как Мулан, и она начнёт лгать в угоду традициям, тем самым ограничивая свою энергию Ци. Посмотрев фильм, можно легко сделать вывод, что только приняв себя человек может раскрыть свои таланты.

Та же идея транслируется через историю нового персонажа — Сяньян (её сыграла Гун Ли), которая получилась настолько яркой, что затмевает остальных действующих лиц.

Она интересна всем: от внешнего вида до точной, изящной и очень эффектной боевой хореографии. Роль Саньян неоднозначна. Она появляется как антагонист, но, по сути, становится своеобразным учителем, оказавшим значительное влияние на становление Мулан. В то же время Сяньян — своеобразное отражение Мулан с тем лишь отличием, что героине Гун Ли в своё время так и не удалось справиться с предрассудками общества.

К слову, создатели нашли решение и для тех, кому особенно не хватает обаятельного дракончика Мушу: персонаж, который символизирует связь Мулан с предками, здесь всё-таки есть, хотя и выглядит совершенно иначе.

© kinopoisk.ru

Фильм «Мулан» получился непривычно реалистичным не только по сравнению с одноимённым мультфильмом, но и с большинством игровых версий классических анимационных лент студии. Картина Ники Каро — не сказка, а эпическая приключенческая драма.

Здесь нет очевидно рисованных декораций и мультяшных животных, практически отсутствует и фэнтезийный грим. Злодеи, правда, получились несколько стереотипными. Но они отнюдь не глупые, как в том же «Аладдине», а очень хитрые и ловкие. Трюки в фильме поставлены с участием лошадей, а очень впечатляющие и красивые сцены, в которых показано виртуозное владение героев восточными единоборствами, наводят на мысли не о компьютерной магии, а о долгой подготовке и безграничных способностях каскадёров и постановщиков трюков.

Реализм фильма прослеживается и в бытовых моментах, таких как грязь на лицах и под ногтями, спутанные волосы и так далее.

Мулан сталкивается с огромным количеством вполне реальных проблем, пытаясь скрыть свой пол: в походных условиях ей никто отдельную ванну не предоставит, а если не мыться, то через несколько дней каждый встречный начинает сообщать, как от неё пахнет. Да и спать в одежде неудобно, а без неё в одной палатке с десятками солдат — опасно.

Создатели фильма уделили особое внимание традициям и быту древнего Китая и старались воссоздать дома, наряды, нравы и жизнь людей того времени.

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Атмосфера новой «Мулан» довольно мрачна, по крайней мере по сравнению с анимационной версией (не просто так фильм нежелателен к просмотру детям до 13 лет). Некоторые ключевые сцены знакомы по мультфильму, но и они подверглись значительным изменениям. К примеру, если в анимационной ленте в эпизоде, где герои обнаруживают на перевале разбитый отряд, зрители видят заваленное снегом поле и торчащие из сугробов обломки, то здесь в кадре — огонь и горы трупов.

Неудивительно, что в этой версии не нашлось места не только музыкальным номерам, но и юмору. Однако порадовать поклонников оригинальной анимации Disney всё же смог.

Заглавную песню для фильма вновь исполнила Кристина Агилера, впервые записавшая её в 1998 году в возрасте 17 лет. Новая версия Reflection («Отражение») получилась более сильной и насыщенной как вокально, так и артистически. Премьера клипа состоялась 28 августа, видео на YouTube уже набрало более 6 млн просмотров.

Если анимационный фильм «Мулан» представляет собой гармоничный синтез комедии и драмы, то новая киноадаптация — самый настоящий приключенческий экшен, гораздо более мрачный и реалистичный, но в то же время сохраняющий традиции студии. При этом различия между двумя версиями одной истории настолько очевидны, что новую «Мулан» можно считать не игровой версией мультфильма, а оригинальной экранизацией легенды о воительнице Хуа Мулань из китайской поэмы VI века.