Взгляд на мир после пандемии: что известно о сериале по роману Стивена Кинга «Противостояние»

В сети появился первый тизер сериала «Противостояние», основанного на одноимённом романе Стивена Кинга. События в нём разворачиваются после пандемии смертельного вируса, в результате которой погибает почти всё население Земли. Оставшиеся в живых в США делятся на два противоборствующих лагеря, один из которых сражается на стороне добра, а второй — на стороне зла. Роли в сериале исполнили Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Эмбер Хёрд, Джеймс Марсден и другие актёры.

Стриминговый сервис CBS All Access опубликовал первый тизер сериала «Противостояние», основанного на одноимённом романе Стивена Кинга.

В 30-секундном ролике можно увидеть основных персонажей сериала: Матушку Абигейл в исполнении Вупи Голдберг, Фрэнни Голдсмит (Одесса Янг), Стю Редмана (Джеймс Марсден) и Ларри Андервуда (Джован Адепо). Также в тизере есть кадры с Александром Скарсгардом, сыгравшим антигероя Рэндала Флэгга. К слову, именно в книжном «Противостоянии» впервые появился Флэгг, позднее ставший одним из антигероев в ещё ряде произведений Кинга.

В опубликованном ролике также показаны пугающие сцены на безлюдных улицах, в больнице и других мрачных местах. Все они создают представление о тревожной атмосфере проекта.

В числе других задействованных в сериале актёров — Эмбер Хёрд, Кэтрин Макнамара, Брэд Уильям Хенке, Нат Вулф, Дэниел Сунджата и Оуэн Тиг.

«Противостояние» представляет собой постапокалиптический взгляд на опустошённый мир, вовлечённый в противостояние добра и зла.

События сериала разворачиваются на Земле после пандемии смертельного вируса, в результате которой погибло практически всё население планеты. Оставшиеся в живых в США делятся на два лагеря. Первый присоединяется к 108-летней Матушке Абигейл, призывающей своих последователей через сновидения, второй — к «чёрному человеку» по имени Рэндал Флэгг. Тот также обладает сильнейшими паранормальными способностями, однако использует их во имя зла, подчиняя себе людей в надежде захватить власть. Выступающие на стороне добра соратники Матушки Абигейл попытаются помешать его планам.

При этом вирус, положивший начало мировой катастрофе, не случайно мутировал и передался людям от других видов. Он был создан руками человека и разрабатывался как биологическое оружие.

Продюсер Тейлор Элмор в беседе с Vanity Fair отметил, что в своём произведении Стивен Кинг в том числе стремился показать, к каким последствиям порой приводят действия людей.

Режиссёром проекта стал Джош Бун, снявший мелодраму «Виноваты звёзды» и ещё не вышедший в России фантастический хоррор «Новые мутанты». Он же работал над сценарием «Противостояния». Также в создании скрипта принял участие сам Стивен Кинг: он написал последний, десятый эпизод сериала.

Примечательно, что автор придумал альтернативную концовку, которая отличается от финала романа.

Шоураннер сериала Бенджамин Кэвелл рассказал, что работа над проектом началась задолго до пандемии коронавируса, а новую концовку Кинг придумал ещё раньше — несколько десятилетий назад, однако именно сейчас затрагиваемая в сериале тема особенно актуальна. Впрочем, несмотря на это, никаких упоминаний коронавируса в экранизации не будет.

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Сериал «Противостояние» состоит из десяти эпизодов. Его премьера запланирована на 17 декабря.

Разные версии одного «Противостояния»

Первая версия романа «Противостояние» объёмом 800 страниц вышла в 1978 году. Действие произведения разворачивалось в 1980-е годы. В романе должно было быть 1200 страниц, но издатель отказался печатать столь длинное произведение и сократил рукопись на треть. Полная версия «Противостояния» вышла лишь в 1991 году. В ней действие разворачивается уже в 1990-х, а концовка гораздо мрачнее, чем в первом варианте.

Книга получила множество положительных отзывов критиков и вошла в число лучших произведений писателя. Кроме того, по результатам опроса, проведённого британской розничной сетью Waterstones и телеканалом Channel 4, «Противостояние» заняло 73-е место в рейтинге лучших книг XX века.

В 1994 году роман был экранизирован: на экраны вышел мини-сериал «Противостояние» режиссёра Мика Гэрриса. Роли в нём исполнили Гэри Синиз, Адам Сторке, Молли Рингуолд, Джейми Шеридан, Руби Ди и другие актёры.