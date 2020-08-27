Возвращение Билла и Теда и польский «Форсаж»: главные кинопремьеры недели

Спустя почти 30 лет после премьеры второй части комедийной франшизы про музыкантов Билла и Теда на экраны выходит третий фильм с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях. На этот раз герои отправятся в будущее, чтобы спасти мир, а помогут им в этом их взрослые дочери. Также зрителей ждёт российский фантастический фильм «Вратарь галактики», над которым работали аниматоры «Ледникового периода» и «Черепашек-ниндзя». В числе прочих новинок — биографическая лента «Тесла», оскароносный триллер «Комната», фестивальная криминальная драма «Магия зверя» и польская интерпретация «Форсажа». Кроме того, в кино покажут хоррор «Не входи» со звездой «Игры престолов» Мэйси Уильямс и криминальный боевик «Сила стихии» с Мэлом Гибсоном.

«Билл и Тед» (Bill & Ted Face the Music)

Киану Ривз вновь спасает мир, однако отбрасывает привычные трагико-меланхолические настроения и возвращается к образу разбитного и не особо блещущего умом Теда. Перед ним и его давним другом Биллом (Алекс Уинтер) стоит задача написать песню, которая объединила бы мир в любви и гармонии. Незадачливые музыканты понимают, что не справятся до начала апокалипсиса, и решают отправиться в будущее, дабы «списать» хит у самих себя. В нелёгком деле спасения мира друзьям помогут их взрослые дочери в исполнении Бригитт Ланди-Пейн и Самары Уивинг.

Первый фильм франшизы о Билле и Теде, снятый при не самом большом бюджете, вышел в 1989 году и моментально завоевал любовь критиков и зрителей. Однако сиквелу повторить успех оригинальной ленты не удалось. О разработке третьей части стало известно ещё в 2010 году, но её производство началось только в 2019-м. При этом Ривз открыто жаловался на нехватку средств и времени на производство.

«Тесла» (Tesla)

В 2019-м до России добралась «Война токов», за два года до этого снятая с проката из-за скандала вокруг Харви Вайнштейна (именно его компания занималась созданием ленты). В картине с Бенедиктом Камбербэтчем и Майклом Шенноном нашла отображение тема противостояния изобретателей, которые пытались приручить электричество. В этой борьбе принял участие и молодой Никола Тесла в исполнении Николаса Холта.

Новому фильму о зрелости учёного повезло больше. До пандемии коронавируса он успешно стартовал на фестивале Sundance, где получил приз имени Альфреда Слоуна. Теперь же у ленты есть все шансы стать одной из самых ярких премьер периода открытия кинотеатров. Первые критики называют картину амбициозной и рискованной, а также хвалят исполнителя главной роли Итана Хоука.

«Магия зверя» (Seules les bêtes)

Запутанный сюжет триллера Доминика Молля («Гарри — друг, который желает Вам добра», «Лемминг») сравнивают с криминальными головоломками Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро. Некоторые зрители отмечают сходство картины с притчей, другим пришёлся по душе в достаточной степени развлекательный характер фильма. Отдельную загадку таит оригинальное название ленты, которое переводится с французского как «Только звери» (или даже «чудовища»).

Сюжет выстраивается вокруг исчезновения состоятельной парижанки Эвелин Дюка. Создаётся впечатление, что в деле так или иначе замешаны несколько жителей деревушки в Альпах, а также некий юный герой африканской наружности. Последний носит козу на плечах, будто рюкзак, и размышляет о любви.

Атмосферу дополнительно нагнетают угрозы (например, навести порчу), а за спокойным течением жизни скрыты недомолвки между близкими людьми и равнодушие к проблемам окружающих.

На Венецианском фестивале лента была номинирована на премию Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков за лучший фильм, а также претендовала на «Сезар» за лучший адаптированный сценарий и награду лучшей актрисе второго плана.

«Вратарь Галактики»

Российский фантастический фильм Джаника Файзиева «Вратарь галактики» — одна из тех лент, которые стоит смотреть именно в кинотеатрах: оценивать масштабную графику и красочные спецэффекты лучше на большом экране.

Бюджет фильма составил около 1 млрд рублей, что несопоставимо со стоимостью голливудских блокбастеров, но ощутимо для российской индустрии. Такие вложения позволили привлечь к проекту более 30 аниматоров со всего мира. Некоторые из них принимали участие в создании лент «Ледниковый период», «Аладдин» и «Черепашки-ниндзя».

Интересен и актёрский состав картины: главные роли исполнили молодые артисты Евгений Романцов («Молодёжка. Взрослая жизнь») и Мария Лисовая («Мылодрама»). Также в проекте задействованы Евгений Миронов, Елена Яковлева, Михаил Ефремов, Дмитрий Назаров, Светлана Иванова, Ян Гэ и другие артисты.

События разворачиваются в Москве 2071 года. У главного героя, обычного парня, неожиданно обнаруживаются сверхспособности. Чтобы помочь семье, он соглашается на участие в соревнованиях по космоболу — инопланетной игре, представляющей собой нечто среднее между спортом и гладиаторскими боями. Вскоре выясняется, что перед героем стоит более серьёзная задача, чем можно было предположить.

«Форсаж. Диабло» (Diablo)

Боевик «Форсаж. Диабло» — это польская интерпретация популярной американской франшизы с Вином Дизелем в главной роли. Правда, европейские кинематографисты не стали полностью повторять голливудскую историю: они добавили в сюжет много новых деталей и с их помощью расширили целевую аудиторию. Так, в новой ленте особое внимание уделяется любовной линии. Кроме того, теперь главный герой ввязывается в опасную секретную гонку, чтобы заработать денег на лечение тяжелобольной сестры.

По мнению создателей ленты, продуманные технические решения, эффектное шоу и эмоционально интригующий сюжет вместе способны увлечь широкую аудиторию.

Главную роль в фильме исполнил Томаш Влосок. Он же снимался в картине Яна Комасы «Тело Христово», номинированной на премию «Оскар» в 2020 году.

«Комната» (Room)

Героиню триллера Леонарда Абрахамсона «Комната» похитили и заперли в маленькой комнате, где она живёт уже много лет. Более того: в этих ужасающих условиях пленница вынуждена воспитывать пятилетнего сына. Однажды женщина решается на побег.

В основу фильма лёг одноимённый роман Эммы Донохью, вдохновлённый реальной историей австрийца Йозефа Фритцля, державшего взаперти собственную дочь. Мировая премьера экранизации состоялась ещё в 2015 году, однако в российский прокат лента выходит впервые.

«Комната» была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм, за режиссуру, адаптированный сценарий и женскую роль (Бри Ларсон). В последней номинации лента одержала победу. Также фильм удостоен более 20 других наград и номинаций. В их числе — «Золотой Глобус», BAFTA и «Сатурн».

«Не входи» (The Owners)

Сюжет британской ленты «Не входи» сильно напоминает историю, описанную в фильме уругвайца Федерико Альвареса «Не дыши» 2016 года. Но, как отмечает портал Screen Rant, «Не дыши», скорее, — напряжённый триллер, тогда как «Не входи» ближе к жанру ужасов.

По сюжету группа молодых людей с целью ограбления проникает в дом богатой пожилой четы. Это место сразу кажется им подозрительным, но герои игнорируют все знаки и находят закрытый на кодовый замок сейф. Они решают дождаться владельцев и выпытать код у них. Однако старики оказываются отнюдь не слабыми и беззащитными.

«Не входи» — первый полнометражный игровой фильм французского режиссёра Джулиуса Берга. Ранее он работал над сериалами «Фалько», «Мата Хари» и «Багровые реки». Также Берг дебютировал в качестве сценариста. Главные роли в ленте достались звезде «Игры престолов» Мэйси Уильямс и Джэйку Каррену. Загадочных владельцев дома сыграли известные британские актёры Рита Ташингэм («Вкус мёда») и Сильвестр Маккой («Хоббит: Нежданное путешествие»).

«Сила стихии» (Force of Nature)

На заре карьеры Мэл Гибсон нередко играл «хороших полицейских». Именно такие роли принесли ему известность, а заодно сформировали определённое амплуа, от которого, впрочем, артист со временем смог отделаться.

Теперь же Гибсон возвращается на экраны в знакомом образе. Правда, его герой состарился, ушёл в отставку и с годами приобрёл скверный характер.

Мужчина отказывается покидать Пуэрто-Рико во время сильного урагана. Пока он препирается с эвакуирующими здание полицейскими, в дом проникают грабители. Герой Гибсона будет рад вспомнить молодость и остановить неуловимую банду, а заодно преподать пару уроков молодым коллегам.

Мировая премьера криминального боевика «Сила стихии» состоялась 30 июня в сети. Первые российские зрители встретили фильм довольно тепло. Они отмечали качественную постановку трюков, динамичные экшен-сцены, интересную историю, а также харизму Гибсона.