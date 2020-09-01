Просто представь, что мы знаем, Дональд Трамп: о ком и о чём главные сериалы сентября

В сентябре телевидение и интернет-сервисы презентуют множество крупных многосерийных проектов. В «Правиле Коми» рассказывается о конфликте Дональда Трампа с главой ФБР, а ленты «Неприлично богатые» и «Утопия» переосмысливают уже известные ранее истории. Кроме того, свет увидят два приквела: «Сестра Рэтчед» и «Молодой Валландер». Актёрским составом порадуют «Третий день» с Джудом Лоу, «Южный ветер. Возвращение» с Милошем Биковичем, «Успеть за две недели» с Мэйси Уильямс и «Вдали» с Хилари Суэнк.

«Успеть за две недели» (Two Weeks to Live). С 2 сентября на Sky One

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс возвращается на телеэкраны с центральной ролью в комедийном сериале «Успеть за две недели». Как отметила сама актриса в беседе с RadioTimes, чем-то её новая героиня напоминает Арью Старк, однако в целом «Успеть за две недели» — полная противоположность «Игре престолов» как минимум по настроению.

Уильямс сыграла девушку по имени Ким. В детстве мать увезла Ким в британскую глушь, где героиня привыкла к одиночеству и приспособилась к выживанию в диких условиях. Повзрослев, Ким впервые отправляется в цивилизованный мир.

Помимо Уильямс роли в сериале исполнили Сиан Клиффорд («Дрянь»), Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола»), Шон Нопп («Доктор Кто»), Керри Ховард («Городские легенды») и другие актёры.

«Молодой Валландер» (Young Wallander). С 3 сентября на Netflix

Инспектора Курта Валландера придумал шведский писатель и театральный режиссёр Хеннинг Манкель. Его серия криминальных романов была продана общим тиражом более 35 млн экземпляров, а также несколько раз экранизирована — на шведском, а затем на британском телевидении.

Манкель рассказывал читателям о жизни Валландера в зрелом возрасте. Одна из книг серии посвящена дочери персонажа. На Netflix же выйдет сериал-приквел о молодости героя.

По сюжету Валландер только начинает службу в полиции, когда ему приходится взяться за сложное дело. Действие сериала разворачивается в наше время, и важную роль в развитии сюжета отвели проблеме миграции. В борьбе за справедливость Валландеру предстоит столкнуться с серьёзными противниками, которым долгие годы удавалось скрываться от спецслужб.

«Воспитанные волками» (Raised by Wolves). С 3 сентября на HBO Max

Британец Ридли Скотт за свою более чем 50-летнюю карьеру впервые занялся режиссурой американского сериала — «Воспитанные волками». Он снял первые два эпизода. Кроме того, Скотт продюсирует шоу совместно с Дэвидом В. Цукером, Аароном Гузиковским и другими.

Гузиковский, который также выступил в качестве шоураннера и сценариста проекта, рассказал, что в «Воспитанных волками» Ридли Скотт сохраняет эстетику своих культовых фильмов (таких как «Чужой» и «Бегущий по лезвию») и в то же время предлагает принципиально новые решения.

События сериала разворачиваются в будущем, после уничтожения Земли, на далёкой планете. Там андроиды Мама и Папа воспитывают человеческих детей.

Однажды существование растущей колонии людей оказывается под угрозой из-за религиозных разногласий, разрешить которые предстоит именно роботам.

Главные роли в ленте исполнили Трэвис Фиммел («Варкрафт») и Аманда Коллин («Ужасная женщина»).

«Вдали» (Away). С 4 сентября на Netflix

Эмма Грин (Хилари Суэнк) — любящая мама и счастливая жена. Однако у героини есть задача, как может показаться многим, важнее сохранения семейного очага: ей выпала честь отправиться в первую миссию на Марс. В следующие три года Эмме и её коллегам-астронавтам предстоит столкнуться не только с техническими проблемами, но и с небывалым эмоциональным напряжением от разлуки с родными.

Завязка ленты очень напоминает другой проект о женщине-астронавте. В «Проксиме», где главную роль исполнила Ева Грин, героиня так же тяжело переживала подготовку к полёту, который означал расставание на год с её дочерью. На этом фоне совпадение фамилий актрисы и героини из этих проектов кажется неслучайным.

«Третий день» (The Third Day). С 14 сентября на HBO Max

Неподалёку от берегов Великобритании расположен таинственный остров. Добраться туда можно по узкой дорожке, которая едва возвышается над уровнем моря. Обитатели этих мест придерживаются особых традиций и считают свой дом раем. Однажды на остров приезжает мужчина по имени Сэм (Джуд Лоу). Со временем он понимает, что местные скрывают страшные тайны и пребывание рядом с ними может быть опасно для жизни.

Мать-одиночка Елена (Наоми Харрис) надеется найти на острове ответы на вопросы о самой себе. Приезд героини изменит её собственную жизнь и станет причиной раскола в местном обществе.

Мини-сериал состоит из двух частей («Лето» и «Зима»), посвящённых героям Джуда Лоу и Наоми Харрис соответственно. В каждой из частей по три серии.

«Южный ветер. Возвращение» (Juzni vetar). С 16 сентября на видеосервисе START

В сербском сериале «Южный ветер. Возвращение» продолжается история профессионального угонщика Петара Мараша (Милош Бикович), знакомая зрителям по полнометражной ленте 2018 года «Южный ветер». После премьеры фильм произвёл фурор и стал одним из самых кассовых за всю историю сербского кинопроката. В российских кинотеатрах ленту не показывали, однако исполнитель главной роли здесь известен не меньше, чем на родине: он снялся в таких картинах, как «Холоп», «Лёд», «Магомаев» и «Отель «Элеон».

Первые четыре эпизода сериала представляют собой расширенную версию полнометражного фильма, в котором герой после одного промаха оказывается за решёткой. В остальных десяти сериях рассказывается о неизвестных ранее приключениях угонщика. Отбыв срок, он решает начать новую жизнь, однако криминальный мир его не отпускает.

«Сестра Рэтчед» (Ratched). С 18 сентября на Netflix

Сериал Райана Мёрфи «Сестра Рэтчед» — это приквел культовой драмы Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». События нового проекта разворачиваются в 1947 году. В центре сюжета — медсестра Милдред Рэтчед, которая только пришла работать в психиатрическую больницу.

Зрители смогут отследить трансформацию героини из медсестры в настоящего монстра.

Райан Мёрфи рассказывал, как во время просмотра фильма Формана всё время задавался вопросом: что сделало героиню такой жестокой? Именно эта загадка вдохновила его на создание сериала. Кинематографист назвал Милдред Рэтчед одним из величайших злодеев и отметил, что ранее персонаж оставался непонятым.

На данный момент планируется два сезона проекта. В первый войдёт восемь эпизодов, во второй — десять. Главную роль в сериале исполняет Сара Полсон, известная по таким лентам, как «12 лет рабства» и «Чего хотят женщины». Кроме того, вместе с Райаном Мёрфи она работала над «Американской историей преступлений».

«Неприлично богатые» (Filthy Rich). С 21 сентября на Fox

Драмеди о делёжке наследства миллионера-ловеласа было самым амбициозным проектом новозеландского телевидения на 2016 год. Бюджет сериала составил $15 млн, однако рейтинги проекта оказались низкими, поэтому после двух сезонов сериал свернули.

Новую попытку рассказать эту историю предпринял телеканал Fox. Правда, в сюжет было решено внести некоторые изменения.

В американской версии сериала семья Монро — образцовые южане. Они сколотили огромное состояние на сети христианских телеканалов. После гибели главы семейства в автокатастрофе его вдова, сын и дочь узнают, что медиамагнат вёл далеко не праведную жизнь: у него осталось трое внебрачных детей, которых отец включил в завещание.

Новообретённых родственников, однако, интересуют не только деньги — они хотят руководить компанией наравне с законными наследниками. И вот в закулисье телесети расцветают пороки (алчность, зависть, ложь), а также разные мелкие грешки.

«Просто представь, что мы знаем». С 24 сентября на «Кинопоиск HD»

В новом четырёхсерийном проекте режиссёр Роман Волобуев в художественном повествовании исследует феномен Telegram-каналов.

Главные героини в исполнении Рины Гришиной, Анфисы Черных и Кати Фединой стараются пробиться в медиабизнесе за счёт канала «Просто представь, что мы знаем». Цифровое детище пока не радует прибылью, и в нагрузку к очередному займу девушки получают себе в команду опытного журналиста Малышева (Евгений Стычкин). Когда-то он был светилом журналистики, но теперь отстал от технологического прогресса. Кроме того, ему не близки не самые честные методы героинь.

© Кадр из фильма «Просто представь, что мы знаем» (2020)

«Утопия» (Utopia). С 25 сентября на Amazon Prime Video

В непростое время пандемии киностудия Amazon решила освежить одноимённый британский сериал, который выходил в 2013—2014 годах. Но если тогда в обилии теорий заговора можно было усмотреть любимый британцами абсурд, то в 2020-м тот же сюжет смотрится пугающим, поскольку его легко соотнести с реальностью.

По сюжету компания любителей комиксов находит графическую новеллу «Утопия», в которой таинственный автор с достойной Нострадамуса точностью предсказал события ближайшего будущего. Так, усилиями учёного-любителя начинается пандемия. Герои попытаются защитить мир от описываемых в комиксе напастей. При этом им придётся скрываться от представителей организации, которая хочет заполучить новеллу.

В адаптации сценария принимала участие писательница Гиллиан Флинн — на основе её романов сняты сериалы «Исчезнувшая» и «Острые предметы». В кадре появятся Джон Кьюсак, Дэн Берд, Десмин Боргес и другие.

«Правило Коми» (Comey Rule). С 27 сентября на Showtime

В преддверии президентских выборов в США Showtime покажет ленту о событиях предыдущей предвыборной гонки. В конце месяца на телеканале начинается показ сериала, основанного на бестселлере «Высшая степень преданности». Автор, бывший директор ФБР, проработал при Дональде Трампе менее года, а затем был уволен со своего поста. В свете этих событий Коми отзывается о Трампе нелестно.

Роль президента США исполнил Брендан Глисон («Троя», «Храброе сердце»), а Коми сыграл Джефф Дэниелс («Плезантвиль»). Режиссёром и сценаристом картины выступил Билли Рэй. Ранее он адаптировал скрипт «Голодных игр», а также работал над драмой Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла».