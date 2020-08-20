Классическая сказка на политический лад: что известно о «Пиноккио» Гильермо дель Торо

В Netflix объявили актёрский состав музыкального анимационного фэнтези Гильермо дель Торо и Марка Густафсона «Пиноккио». Главных героев — мистера Джеппетто и Пиноккио — озвучат Дэвид Брэдли и Грегори Манн соответственно. Также в ленте задействованы Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Финн Вулфард и другие актёры. Новый «Пиноккио» станет куда более мрачным переосмыслением всемирно известной сказки, чем предыдущие адаптации. По словам дель Торо, на этот раз зрителей ждёт не семейное кино, а политическая притча.

Компания Netflix, занимающаяся производством музыкального анимационного фэнтези Гильермо дель Торо и Марка Густафсона «Пиноккио», объявила актёрский состав проекта.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в оригинальной версии фильма свой голос главному герою подарит начинающий актёр Грегори Манн, ранее исполнивший небольшие роли в ленте «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» и сериале «Виктория». Мастера Джеппетто озвучит Дэвид Брэдли («Гарри Поттер», «Игра престолов»). Также к касту проекта присоединились Тильда Суинтон (ей досталось амплуа Синей Феи), Кейт Бланшетт, Тим Блейк Нельсон, Финн Вулфард, Кристоф Вальц, Джон Туртурро, Рон Перлман и Берн Горман.

Ранее стало известно, что Говорящего Сверчка в фильме будет озвучивать Юэн Макгрегор.

«Пиноккио» Гильермо дель Торо и Марка Густафсона — это переосмысление оригинальной сказки Карло Коллоди, впервые опубликованной в 1881 году. В новой интерпретации события разворачиваются в Италии 1930-х — во время правления Бенито Муссолини и установления фашистской диктатуры.

По словам дель Торо, новый «Пиноккио» — вовсе не фильм для всей семьи, а политическая притча. Режиссёр уже подчёркивал, что не собирается создавать откровенно политическую картину, однако, по его мнению, снятые в жанре фэнтези фильмы всегда оканчиваются политическим посланием.

«В реальной жизни сейчас сложно вести продуктивные дискуссии. Куда проще прислушаться к человеку, если он говорит: «Давным-давно...», — цитирует постановщика The Hollywood Reporter.

Известно, что новый фильм будет куда более мрачным, чем более ранние адаптации этой истории: одного только главного героя режиссёр сравнивает с чудовищем Франкенштейна. Дель Торо отмечает, что Пиноккио — «существо, появившееся на свет неестественным путём благодаря стараниям своего отца, от которого Пиноккио впоследствии отдалился, и теперь ему предстоит познать неудачи, боль и одиночество».

Несмотря на серьёзность поднимаемых тем и политический контекст, свой новый проект Гильермо дель Торо решил сделать анимационным. В том числе по причине выразительности кукол: по мнению режиссёра, они более экспрессивны, чем люди.

«Именно искусство анимации оказало наибольшее влияние на мою жизнь и творчество. Кроме того, ни с каким другим персонажем я не чувствовал такой глубокой личной связи, как с Пиноккио. В нашей истории Пиноккио — невинная душа с равнодушным отцом. Он теряется в мире, который не способен постичь. Пиноккио отправляется в необыкновенное путешествие, которое позволяет ему глубже понять своего отца и реальный мир», — рассказал режиссёр изданию Deadline.

© Промо к мультфильму «Пиноккио» (2020)

Съёмки «Пиноккио» стартовали осенью 2019 года, но работа над проектом началась гораздо раньше. Однако из-за столь нетипичного подхода к истории все голливудские студии отказывались браться за фильм. Глава Netflix Рид Хастингс стал первым, кто заинтересовался новой работой дель Торо.

Над сценарием картины работали Мэттью Роббинс («Шугарлендский экспресс»), Патрик Макхэйл («По ту сторону изгороди»), Грис Гримли, а также сам дель Торо. Композитор фильма — Александр Деспла, удостоенный премии «Оскар» за саундтрек к лентам «Форма воды» и «Отель «Гранд Будапешт».

«Мы потратили много времени, чтобы собрать замечательный актёрский состав и съёмочную группу, и при этом чувствовали постоянную поддержку компании Netflix, позволившую нам работать спокойно и обстоятельно и практически избежать простоев. Мы все очень любим анимацию и работаем над анимационными проектами с огромным энтузиазмом. Мы считаем, что это идеальный способ пересказать классическую сказку на совершенно новый лад», — цитирует режиссёра Variety.

Планируется, что фильм будет выпущен не только на стриминговом сервисе Netflix, но и в кинотеатрах.

Другие адаптации

Сказка Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» была многократно экранизирована в разных странах.

Одной из наиболее удачных адаптаций принято считать анимационную ленту «Пиноккио» студии Disney (1940 год). Фильм получил две премии «Оскар». По мнению многих экспертов, эта картина стала одной из наиболее красивых и технически совершенных среди всех анимационных проектов Disney.

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Существует и несколько советских экранизаций всемирно известной истории. Они основаны на повести А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», вдохновлённой сюжетом «Пиноккио». Самыми известными фильмами о деревянной кукле стали «Приключения Буратино» 1959 года Ивана Иванова-Вано и Дмитрия Бабиченко, а также двухсерийная лента 1975 года Леонида Нечаева с аналогичным названием.

Последняя на данный момент киноадаптация «Пиноккио» вышла в марте 2020 года. Режиссёром фильма стал Маттео Гарроне («Страшные сказки»). Джеппетто в нём сыграл известный итальянский актёр Роберто Бениньи, а Пиноккио — Федерико Иелапи. В своей работе Гарроне попытался не просто пересказать знакомую всем историю, разбавив её чёрным юмором, а показать, как выглядела Италия в те годы.

Уже известно, что анимационная лента дель Торо не поставит точку в череде переосмыслений сказки Коллоди: в начале 2020 года оскароносный режиссёр Роберт Земекис заявил о планах съёмки игрового ремейка классического мультфильма студии Disney. Роль Джеппетто в нём может исполнить Том Хэнкс.