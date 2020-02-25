Натуральная сказка: чем хороша новая экранизация «Пиноккио»

12 марта в российский прокат выходит фильм «Пиноккио» по одноимённой классической сказке итальянского писателя Карло Коллоди. По сюжету мастер Джепетто создаёт куклу-мальчика, которая оживает и отправляется в полные опасностей приключения. Режиссёром экранизации стал Маттео Гарроне, для которого это уже вторая работа в фэнтезийном жанре после «Страшных сказок» (2015). В главных ролях — молодой актёр Федерико Иелапи и двукратный лауреат премии «Оскар» Роберто Бениньи.

В середине марта в прокат выйдет лента режиссёра Маттео Гарроне «Пиноккио» по мотивам одноимённой сказки итальянского писателя Карло Коллоди. Главного героя в картине сыграл молодой актёр Федерико Иелапи.

У российских зрителей история деревянного мальчика с длинным носом и добрым сердцем ассоциируется в первую очередь с вольной адаптацией А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) и её многочисленными экранизациями, самыми известными из которых стали «Приключения Буратино» (1959) классиков советской анимации Ивана Иванова-Вано и Дмитрий Бабиченко, а также двухсерийный телефильм режиссёра Леонида Нечаева (1975) с аналогичным названием.

Несмотря на совпадение некоторых основных элементов повествования, вплоть до обращения к главному герою (в книге Пиноккио часто зовут просто burattino, что в переводе с итальянского означает «кукла»), сказка Толстого всё же существенно отличается от оригинала. Буратино до конца произведения остаётся простым мальчиком, а его самый большой порок — легкомыслие, в то время как Пиноккио развивается и постоянно совершает ошибки, из-за которых страдает и он сам, и те, кто его любит.

Приключения Пиноккио — как и в любом мифе о путешествии, начиная с «Одиссеи» и заканчивая «Апокалипсисом сегодня», — это прежде всего история о дороге к самому себе. Здесь перерождение главного героя буквально: он засыпает куклой, а просыпается живым мальчиком. Причём Гарроне позволяет себе смелое сравнение — финальная магия случается в овечьем хлеву.

Исследование итальянского фольклора Гарроне начал ещё в 2015-м, поставив «Страшные сказки» — первый в истории Европы сборник народного творчества. Точнее, экранизированы были лишь три новеллы из пятидесяти, и эта работа стала своеобразной проверкой для режиссёра, никогда прежде не снимавшего в фэнтезийном жанре.

В заявлении для прессы Гарроне отметил, что «Пиноккио» для него — история личная, а в детстве он сам сделал раскадровку сказки и до сих пор хранит её на своём рабочем столе.

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Роберто Бениньи, сыгравший в фильме Джепетто (создавшего Пиноккио), в начале 2000-х уже сделал попытку экранизировать «Пиноккио», но тогда всё обернулось провалом: фильм, в котором на тот момент 50-летний итальянский комик ещё и исполнил роль деревянного мальчика, стал одной из всего 35 картин — обладателей нулевого рейтинга критиков на сайте Rotten Tomatoes. Самому Бениньи вручили «Золотую малину» за худшую мужскую роль. Однако в амплуа Джепетто актёр выглядит куда более органично.

С первых же кадров нового «Пиноккио», где Джепетто скребёт кувшин в поисках крошек, становится ясно, что Гарроне хотел не просто вновь пересказать знакомую всем историю, а показать, как выглядела и жила Италия того времени (и при этом провести параллели с нашим временем). Экранизация сдобрена чёрным юмором, который сближает картину со всеми поколениями.

В «Гоморре» (2008) Гарроне уже исследовал проблему эксплуатации детей взрослыми. В «Пиноккио» искренней любви отца к главному герою противопоставляется жестокость Господинчика, который превращает детей в ослов и продаёт их.

Некоторые сцены в фильме по-бёртоновски страшны и смешны одновременно, а самые жуткие монстры — обычные люди. И если советские кот Базилио и лиса Алиса предстают скорее обаятельными авантюристами, чем настоящими злодеями, то Кот и Лис у Гарроне действительно пугают своей неутолимой прожорливостью. Однако фильм всё же ориентируется в том числе на детскую аудиторию (режиссёра настолько волновала реакция молодёжи, что на самый первый, предпремьерный показ были приглашены только школьники).

Одним из главных достоинств фильма стали выдающиеся визуальные эффекты и пластический грим. Работа Рейчел Пенфолд и Марка Кулира обещает сделать их одними из главных фаворитов наградного сезона в своих номинациях. Сложнейший грим, который ежедневно по несколько часов накладывали на актёров, а также передовая графика заставили зрителей поверить в реальность экранных кукол и сказочных существ. А благодаря потрясающим натурным съёмкам «Пиноккио» ещё раз напомнил, что Италия — одна из самых красивых стран в мире.