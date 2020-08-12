Жизнь темнокожих в современной Америке: в США перезапустят сериал «Принц из Беверли-Хиллз»

В США готовят перезапуск комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Уилл Смит, в 1990-е исполнивший в нём главную роль, в новом проекте под названием «Бель-Эйр» выступит в качестве исполнительного продюсера. Сюжет ленты повторяет оригинальную историю, однако современная версия будет более мрачной и драматичной: авторы планируют сосредоточиться на внутренних конфликтах и эмоциях героя и показать жизнь темнокожих в современной Америке.

Компания Universal Television совместно со студией Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Westbrook Studios готовят перезапуск популярного в 1990-е комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Однако новый проект под названием «Бель-Эйр» станет многосерийной драмой.

По данным Variety, в основу картины ляжет ролик Моргана Купера. В нём режиссёр переосмыслил шоу в драматическом ключе, предположив, что именно так мог бы выглядеть сериал, если бы его снимали в наши дни. Видео было опубликовано на YouTube в марте 2019 года и с тех пор собрало 5,6 млн просмотров.

Ролик длительностью почти в четыре минуты получил много положительных отзывов. Его высоко оценил и Уилл Смит, назвавший такую интерпретацию проекта «блестящей идеей», подчёркивает Deadline.

Ожидается, что в сериале «Бель-Эйр» также будет рассказана история непростого путешествия молодого парня по имени Уилл от улиц Западной Филадельфии к особнякам в районе Бель-Эйр на западе Лос-Анджелеса. Однако создатели драматического шоу планируют более детально сосредоточиться на внутренних конфликтах и эмоциях героя и показать, как живётся темнокожим в современной Америке.

Морган Купер выступит в качестве режиссёра и одного из исполнительных продюсеров «Бель-Эйра». Он же напишет сценарий в соавторстве с Крисом Коллинсом, работавшим над сериалами «Человек в высоком замке» и «Сыны анархии». Коллинс также станет шоураннером проекта. Кроме того, продюсированием нового сериала займутся Уилл Смит, Морган Купер, Куинси Джонс, Бенни Медина, Мигель Мелендес, Теренс Картер, а также создатели оригинала — Энди и Сьюзэн Боровиц.

Дата премьеры и площадка, на которой будет доступен сериал, пока не известны. По данным СМИ, в настоящее время продюсеры презентуют проект ряду стриминговых сервисов, в числе которых Netflix, Peacock, HBO Max, Amazon и Apple TV+. Многие платформы уже проявили интерес к новому шоу.

Сериал «Принц из Беверли-Хиллз» шёл на телеканале NBC с 1990 по 1996 год. Проект насчитывает шесть сезонов и 150 эпизодов. Главную роль в ленте исполнил Уилл Смит. Именно «Принц» принёс ему широкую известность и сделал его звездой первой величины.

Также в ленте задействованы актёры Джеймс Эйвери, Дафна Рейд, Керин Парсонс, Альфонсо Рибейро, Татьяна Али и другие.

В центре сюжета сериала — молодой парень Уилл, живущий на западе Филадельфии. Во время игры в уличный баскетбол он попадает мячом в представителей местной банды. Между героями возникает конфликт, который пугает мать Уилла. Женщина решает отправить сына к его дяде и тёте, живущим в Бель-Эйре — престижном районе Лос-Анджелеса. Так парень из простой семьи оказывается в высшем обществе, где попадает во множество комичных ситуаций.

Ранее Уилл Смит в качестве исполнительного продюсера принял участие в перезапуске ещё одного проекта, созданного несколько десятилетий назад. В 2018 году вышел первый сезон сериала «Кобра Кай», основанного на фильме 1984 года «Парень-каратист» с Ральфом Маччио в главной роли. Та же история известна по ремейку 2010 года «Каратэ-пацан» с Джеки Чаном и Джейденом Смитом.

Сюжет «Кобры Кай» разворачивается спустя 30 лет после описываемых в оригинальной ленте событий. Сериал был с восторгом встречен зрителями и продлён на два сезона. Все эпизоды проекта на данный момент доступны на стриминговом сервисе Netflix.

Также несколько лет назад Уилл Смит вернулся во франшизу «Плохие парни». Первые два фильма серии с артистом в главной роли вышли в 1995 и 2003 годах. Ленты показали слабые результаты в прокате, собрав $141,4 млн и $273,3 млн соответственно. Реакция критиков на фильмы также была преимущественно негативной: рейтинг первой части на сайте Rotten Tomatoes составляет 43%, второй — всего 23% (впрочем, зрители высоко оценили обе ленты, присудив им по 78%).

В начале 2020 года состоялась премьера третьей части — «Плохие парни навсегда», в которой Уилл Смит не только сыграл главную роль вместе со своим бессменным напарником Мартином Лоуренсом, но и выступил в качестве исполнительного продюсера. Эта лента оказалось самой успешной среди фильмов франшизы: её сборы во всём мире составили $419 млн, а оценка критиков — 77%.