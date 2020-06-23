Продолжение «Побега из курятника», «Кобра Кай» и немного чертовщины: что Netflix готовится показать зрителям

23 июня стало известно, что Netflix приобрёл права на продолжение культового мультфильма «Побег из курятника» (он вновь будет сниматься на студии Aardman Animation). Днём ранее появилась информация о приобретении стриминговым гигантом прав на сериал «Кобра Кай» — сиквел ленты «Парень-каратист», который ранее транслировался на YouTube. В настоящее время Netflix курирует несколько других крупных проектов, которые находятся на разных стадиях производства. Кроме того, компания анонсировала планы по выпуску новых сезонов «Люцифера» и «Ведьмака».

Британская компания Aardman Animation подтвердила своё намерение выпустить продолжение популярного пластилинового мультфильма 2000 года «Побег из курятника». Постановщиком проекта станет Сэм Фелл, известный по анимационным лентам «Паранорман, или Как приручить зомби» и «Приключения Десперо». Об этом представители студии сообщили на полях Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, который в этом году проходит онлайн.

Также стало известно, что права на распространение картины приобрёл стриминговый гигант Netflix.

Один из основателей студии, режиссёр, продюсер и сценарист первой части Питер Лорд рассказал, что Aardman Animation давно рассматривала возможность сделать сиквел.

«У нас есть прекрасный сюжет, да и отношения с Netflix отличные, потому что на сервисе уважают режиссёров и создают благоприятные условия для сотрудничества. Я чувствую, что теперь мы можем сделать сиквел «Побега из курятника» таким, каким его задумали, чтобы этот проект действительно был для нас ценен», — приводит Variety слова Лорда.

По словам Сэма Фелла, одним из героев «Побега из курятника» станет курица Джинджер, которая по сюжету теперь живёт в курином раю без людей. Там у Джинджер и Рокки появляется дочь. Вскоре появляются слухи о новой ужасной угрозе на материке. Джинджер приходится собрать свои войска и рискнуть с трудом завоёванной собственной свободой ради общего блага.

«Обещаю, вам будет очень весело вновь увидеть этих кур в деле. Все гаджеты, вся экипировка... мне кажется, вплетая в сюжетную канву сцены с блестящим взломом и ограблением, мы движемся в сторону чуть ли не трибьюта саге «Миссия невыполнима», — рассказал режиссёр.

Ожидается, что съёмки мультфильма пройдут в следующем году. Помимо Питера Лорда, в качестве исполнительных продюсеров в проект вернутся Карла Шелли и Кэри Киркпатрик. Также в работе над лентой примут участие продюсер Стив Пеграм и автор сценария Рэйчел Туннард. Один из режиссёров, продюсеров и сценаристов первой части Ник Парк на этот раз выступит консультантом.

«Парень-каратист» под знаком Netflix

Днём ранее стало известно, что на Netflix также будут доступны три сезона комедийного сериала «Кобра Кай», который снимается под эгидой Sony Pictures Television. Это продолжение истории из фильма 1984 года «Парень-каратист», также известного по ремейку «Каратэ-пацан» с Джеки Чаном и Джейденом Смитом.

По словам президента Sony TV Джеффа Фроста, «Кобра Кай» — предмет гордости компании. «Мы гордимся сериалом «Кобра Кай» и потрясены невероятным откликом фанатов. Джош Хилд, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг, Ральф Маччио, Уильям Забка и весь актёрский состав блестяще себя проявили в этом замечательном сериале, и то, какой широкий отклик и какие чувства он вызывает у зрителей, лишь служит тому подтверждением», — заявил Фрост.

Первые два сезона «Кобры Кай» были оригинальным продуктом YouTube. Видеосервис транслировал их в 2018 и 2019 годах, и планировалось, что третий сезон выйдет там же. Однако потом YouTube изменил свою бизнес-модель: ранее платформа распространяла часть контента по подписке, теперь же руководство видеосервиса делает упор на получение доходов от встроенной рекламы. Исходя из новой концепции, YouTube был вынужден проинформировать Sony TV, что после окончания третьего сезона платформа не будет заинтересована в продолжении. Поэтому руководство Sony решило разместить уже вышедшие два сезона и запланированный третий целиком на Netflix.

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Два сезона «Кобры Кай» будут доступны на Netflix в этом году. Дата премьеры третьего пока не сообщается. Примечательно, что за права на сериал Netflix боролся с Hulu и другими конкурентами.

«Сколько бы ни прошло лет, сага о «Парне-каратисте» всё так же привлекает зрителей, и в новом сезоне «Кобры Кай» повествование, не меняя ритма, продолжится как раз с того момента, на котором остановилось прежде... Мы с нетерпением ждём возможности представить сериал новому поколению поклонников и рады тому, что наша платформа станет его новым домом по всему миру», — признался вице-президент Netflix по части оригинальных проектов Брайан Райт.

Фестивальное кино и анимационный «Ведьмак»

Также в июне Netflix приобрёл права на романтическую комедию The Perfect Find («Идеальная находка»). Полнометражную адаптацию романа Тиа Уильямс снимет Нума Перьер («Иезавель»), а одну из ролей сыграет Гэбриэл Юнион («Кадиллак Рекордс»).

Кроме того, платформа покажет новое фестивальное кино. В библиотеку добавится документальная лента (обладатель приза зрительских симпатий Sundance) Giving Voice Джеймса Д. Штерна.

Ещё одним важным приобретением Netflix может стать картина «Дело чикагской семёрки», которую в 2020 году планировала выпустить Paramount.

Тем не менее правами на показ этого фильма в разных регионах владеет ещё несколько компаний, поэтому, чтобы сделка состоялась, сторонам предстоит урегулировать ряд вопросов.

Стриминговый гигант готовит и несколько многосерийных проектов. Так, на 17 августа запланированы съёмки второго сезона сериала «Ведьмак». Премьера ожидается в 2021 году. Также в работе у Netflix анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка».

21 августа компания представит первый из 16 эпизодов пятого сезона сериала «Люцифер», в основу которого легли одноимённые комиксы Нила Геймана и Сэма Кейта. Предполагалось, что он станет последним, однако в конце мая лента была продлена на шестой сезон.