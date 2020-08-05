«Сумерки» глазами вампира: как в сети встретили новый роман Стефани Майер об Эдварде Каллене

В США поступил в продажу новый роман Стефани Майер «Солнце полуночи». В нём события, описанные в бестселлере «Сумерки», рассказываются от лица вампира Эдварда Каллена. Мнения первых читателей о книге разделились: пока одни наслаждаются чувством ностальгии и отмечают, что стиль Майер с годами становится только лучше, другие критикуют писательницу за манеру повествования и «истеричный» образ главного героя.

Во вторник, 4 августа, в США начались продажи новой книги Стефани Майер «Солнце полуночи» — ещё одного романа из «Сумеречной саги».

В общей сложности серия состоит из шести частей. В четырёх первых романах читатели наблюдали за развитием событий глазами Беллы Свон, пятая книга стала дополнением к циклу с более подробным освещением жизни эпизодических героев. В «Солнце полуночи» описываемая в «Сумерках» история рассказывается от лица вампира Эдварда Каллена. Автор приоткрывает завесу тайны над прошлым Эдварда, описывает внутреннее состояние героя во время знакомства с Беллой и становления их романтических отношений.

Пока роман доступен на английском языке в печатной, электронной и аудиоверсиях. Дата публикации перевода на русский язык неизвестна.

Поклонники творчества Стефани Майер уже делятся первыми впечатлениями от прочитанного. Многие читатели, в том числе из России, заказали книгу заранее, чтобы получить её непосредственно в день старта продаж.

Начала уже читать новую книгу Сумерек #MidnightSun и я в восторге от переполняющей меня ностальгии 😭💕 — stacie (@qaufmane) August 4, 2020

Фанаты отмечают, что ждали книгу очень давно и сразу после покупки приступили к чтению.

«Только что дочитала первую главу «Солнца полуночи». О боже, это просто невероятно! Спасибо огромное, Стефани Майер, что наконец-то подарила нам, поклонникам «Сумерек», книгу, которую все мы так долго ждали!» — делится впечатлениями одна из пользовательниц Instagram.

Ряд читателей пишут, что образ главного героя оправдал их самые смелые ожидания.

«Успела прочитать всего несколько глав, но Эдвард уже именно такой меланхоличный и чрезмерно драматичный, каким я только могла себе представить», — утверждает одна из блогеров.

Другая читательница подчеркнула, что в этом романе Майер удалось восполнить те пробелы, которые оставались после прочтения предыдущих книг.

«В начале книги Эдвард кажется высокомерным придурком, но мы никогда не видели, каким он был до Беллы... Если вы были поклонником «Сумерек» и вам казалось, что история была неполной и её нельзя просто так закончить, то данная книга поможет вам восполнить этот пробел», — написала пользовательница в отзыве на Amazon.

Некоторых поклонников особенно растрогало посвящение Майер, размещённое в начале книги. «Когда мы встретились впервые, многие из вас были подростками с прекрасными горящими глазами, полными мечтаний о будущем. Я надеюсь, что за прошедшие годы вы обрели то, о чём мечтали, и ваша жизнь оказалась даже лучше, чем вы надеялись», — обратилась писательница к фанатам.

«Посвящение заставило меня расплакаться: теперь я расстроенный взрослый, который мечтает снова стать подростком», — рассказала пользовательница Twitter.

© Кадр из фильма «Сумерки» (2008)

С новым романом решили ознакомиться и те, кому творчество Майер в целом не по душе.

«Если вы поклонник предыдущих книг, вероятно, вам понравится ещё один увесистый роман про вампиров с детским рейтингом, в котором все герои разговаривают как женщины средних лет», — отметил один из посетителей интернет-магазина Amazon. На него ни книга, ни центральный персонаж не произвели положительного впечатления.

По мнению этого же пользователя, «Солнце полуночи» полностью «уничтожает образ Эдварда как мрачного байронического героя со сволочным характером».

«Сложно увидеть в нём спокойного элегантного хищника, когда он всю книгу закатывает истерики и жалуется на всё подряд. Он эгоистичный нудный нытик, который ведёт себя нарочито эмоционально и презирает всех вокруг... О, он ещё и ярый мизогинист и ненавидит всякую женщину, которая не похожа на бесхарактерную тряпку», — отметил читатель.

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При этом нашлись и те, кому новый роман понравился больше, чем предыдущие книги. Один из зарегистрированных на Amazon пользователей отметил, что стиль Майер изменился в лучшую сторону: «Мне понравилось. Книга отличается от «Сумерек» тем, что Стефани научилась писать. Это хорошо, поскольку повествование от лица Эдварда отличается от повествования от лица Беллы более зрелым взглядом, как и должно быть».

Он заверил аудиторию, что итоговый вариант существенно отличается от черновиков, которые попали в сеть в 2008 году. «Без хейтеров не обойдётся, но, поверьте, теперь вы можете над ними смеяться. Стефани показала класс. Снимаю шляпу, госпожа Майер, благодарю за отличное чтиво», — заключил он.

При этом другого покупателя книга разочаровала настолько, что он выразил готовность вернуть её в магазин.

«Стефани Майер изобразила Эдварда поверхностным, высокомерным и удивительно незрелым персонажем. По выражению своих мыслей он скорее похож не на столетнего вампира, а на очень несчастного подростка, который вполне мог бы проводить всё время в своей комнате в подвале, тролля людей в интернете», — прокомментировал он своё неудачное приобретение.

Сетевой фальстарт

В 2008 году неизвестные опубликовали в интернете первые главы книги «Солнце полуночи». По этому поводу Стефани Майер разместила на своём сайте заявление.

Писательница сообщила, что может узнать, кто именно допустил утечку, поскольку она раздала доверенным лицам несколько различающихся версий. Тем не менее Майер выразила надежду, что распространитель сделал это не из злого умысла.

«Я бы предпочла, чтобы мои поклонники не читали эту версию «Солнца полуночи». Это был незаконченный черновик, неупорядоченный, полный изъянов и ошибок», — отметила она.

Произошедшее расстроило писательницу и заставило её пересмотреть свои творческие планы.

«Моей первой мыслью было, что я просто не смогу продолжить... Когда пишешь, многое зависит от твоего собственного состояния. Если бы я села за «Солнце полуночи» прямо сейчас, в моём нынешнем расположении духа, Джеймс, скорее всего, одержал бы победу, а все Каллены бы погибли, что плохо согласовывалось бы с первоначальной историей», — призналась она.

Публикация была отложена на неопределённый срок. При этом писательница разместила «слитые» фрагменты на собственном сайте, чтобы с ними могли ознакомиться преданные фанаты, которые не хотели бы нарушать авторское право.

© Кадр из фильма «Сумерки» (2008)

4 мая 2020 года Стефани Майер сообщила, что выход «Солнца полуночи» запланирован на 4 августа.

«Работать над книгой более 13 лет было необычно. Я уже не тот человек, которым была тогда. Все мои дети выросли. Спина временами чудит. Мир изменился. Мне сложно даже представить, как успела измениться ваша жизнь. Но завершение работы над «Солнцем полуночи» воскресило в моей памяти те первые дни «Сумерек», когда я впервые повстречала многих из вас (поклонников. — RT)», — написала автор на своём сайте.

В видеообращении, записанном для телепередачи Good Morning America, Майер пояснила, что сомневалась, стоит ли выпускать книгу в период пандемии. Тем не менее она предлагает читателям отвлечься от проблем реального мира, погрузившись в чтение.

Интересно, что во время съёмок первой части кинофраншизы «Сумерки» Стефани Майер показывала Роберту Паттинсону черновую версию «Солнца полуночи», чтобы он лучше понимал своего персонажа. Также с некоторыми фрагментами ознакомилась режиссёр Кэтрин Хардвик.

В июле постановщица призналась в интервью изданию ET, что экранизация нового романа могла бы стать интересным опытом. Вместе с тем она отметила, что исполнители главных ролей заняты в других проектах.