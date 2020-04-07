По следам «Сумерек»: Universal снимут новый молодёжный фильм о вампирах

Компания Universal Pictures приобрела права на экранизацию нового молодёжного мистического романа Crave американской беллетристки Трейси Вольф. Книга появилась на прилавках США 7 апреля. Судя по преимущественно положительным отзывам первых критиков, роман сможет подогреть интерес аудитории к вампирской тематике, получившей ещё большее распространение после выхода «Сумерек» Стефани Майер.

Студия Universal объявила о покупке прав на экранизацию нового молодёжного мистического романа Трейси Вольф Crave («жаждать» — англ.), который 7 апреля вышел в американском издательстве Entangled Publishing. Курировать проект будут исполнительный директор по производству студии Джиун Манфорд, работавшая над фильмами «Простая просьба» и «Та ещё парочка», а также исполнительный директор творческой службы компании Кристин Сан. Продюсеры, сценаристы и другие члены съёмочной группы пока не названы.

Трейси Вольф широко известна в Америке. Она является автором 64 романов, многие из которых стали бестселлерами. Под своим именем она публикует романтические и эротические книги. Также писательницу знают под псевдонимами Тесса Адамс, которым подписаны мистические романы и урбанистические произведения, и Трейси Дибс — это имя стоит на обложках молодёжных книг автора.

В центре сюжета романа Crave — приключения девушки по имени Грейс. Героиня попадает в школу-интернат, где обучаются существа различного происхождения: среди них боги, ведьмы и вампиры. Героиня оказывается в эпицентре вражды нескольких группировок и пытается найти свою компанию. В то же время девушка влюбляется в вампира Джексона Вега, с которым её связывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Как отмечает THR со ссылкой на представителя издательства, новый роман Вольф — паранормальная история о вампирах для нового поколения, рассказанная с феминистской точки зрения.

Согласно отзывам первых критиков, произведение имеет много общего с нашумевшей серией романов Стефани Майер «Сумерки». Большинство рецензентов ставят роману высокие оценки (его рейтинг на портале Goodreads составляет 4,21 из 5).

© Кадр из фильма «Сумерки» (2008)

Один из рецензентов отмечает, что сюжетом Crave похож на другие фэнтези-романы, но он по-своему уникален, а Трейси Вольф отлично знает, чем удивить читателя.

«Есть много персонажей, которые иногда могут запутать, но Трейси проделала огромную работу, представив их в нужное время и правильным образом», — подчёркивает критик.

По его словам, героиня Crave гораздо интереснее типичных персонажей подобных произведений, поскольку не сидит на месте «в ожидании рыцаря в доспехах».

Образ возлюбленного главной героини рецензенты оценили не столь высоко. По их мнению, этот вампир мало чем отличается от прочих героев-любовников: он такой же мрачный, скрытный, иногда подлый и при первой же возможности демонстрирует гиперопеку. Тем не менее, сильного раздражения у рецензентов он не вызвал.

Многие отмечают интригующий сюжет, хорошо сочетающийся с динамикой повествования стиль и юмор, которым переполнен роман. Как отмечает одна из рецензенток, Crave — те же «Сумерки», но гораздо веселее.

© Кадр из фильма «Дракула» (1931)

Судя по первой реакции читателей и решительным шагам Universal, у нового романа Трейси Вольф есть все шансы подогреть уже порядком подостывший интерес аудитории к вампирской тематике.

«Вампирские» сюжеты стали широко популярны ещё в 1897 году, когда вышел роман Брэма Стокера «Дракула». Книга была неоднократно экранизирована, завоевала огромное количество поклонников и оказала значительное влияние на формирование образа вампиров в произведениях литературы и кинематографа.

Новой волне популярности вампиры обязаны публикации первого романа серии «Вампирские хроники» американки Энн Райс в 1970-е. Всего в рамках цикла вышло более десяти произведений, почти все они оказались успешными.

В 1994 году самый известный роман серии — «Интервью с вампиром» — получил одноимённую экранизацию. Фильм Нила Джордана с Томом Крузом, Брэдом Питтом, Антонио Бандерасом и Кирстен Данст надолго завладел вниманием зрителей и завоевал ряд престижных наград. В их числе премии BAFTA, «Сатурн» и другие. Кроме того, фильм был номинирован на «Оскар» в двух категориях. Примечательно, что в арсенале успешной картины есть и антипремия «Золотая малина» — за худший актёрский дуэт (Том Круз и Брэд Питт).

© Кадр из фильма «Интервью с вампиром» (1994)

Настоящий «вампирский бум» начался в нулевые, после публикации «Сумерек» — ориентированного на подростковую аудиторию романа американской писательницы Стефани Майер. Книга имела оглушительный успех и получила продолжение, романы-сиквелы «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет». Все части популярной франшизы были экранизированы разными режиссёрами: Кэтрин Хардвик, Крисом Вайцем, Дэвидом Слэйдом и Биллом Кондоном. Главные роли в «сумеречной саге» достались Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону.

«Сумерки» подарили читателям и зрителям надежду на не свойственный мистическим историям хэппи-энд и показали непривычный, романтизированный образ вампиров. В романах Майер вурдалаки не боятся чеснока, серебра и прочих стереотипных вещей. Кроме того, они обладают невероятной красотой и сверхъестественными способностями. Вампиры Майер могут влюбиться, и их любовь будет длиться вечно.

В последующие после публикации «Сумерек» годы на экраны вышел сериал HBO «Настоящая кровь», долгоиграющий проект The CW «Дневники вампира» и многие другие. Также «вампирский бум» спровоцировал спрос на прочую нежить — те же оборотни всё чаще становились героями новых полнометражных фильмов и сериалов («Укушенная», «Волчонок»).