Важнейшее из искусств: тест RT об истории русского кино
Отечественное кино — одно из самых массовых и известных в мире. Шесть советских и российских фильмов получили премию «Оскар», а отдельные режиссёры оказали огромное влияние на всё мировое киноискусство. В долгой истории русского кино множество славных страниц, великих и любимых народом фильмов, разошедшихся на крылатые фразы. Много ли вы о нём знаете? Пройдите новый тест RT и проверьте себя.
- РИА Новости
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