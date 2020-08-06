Важнейшее из искусств: тест RT об истории русского кино

Отечественное кино — одно из самых массовых и известных в мире. Шесть советских и российских фильмов получили премию «Оскар», а отдельные режиссёры оказали огромное влияние на всё мировое киноискусство. В долгой истории русского кино множество славных страниц, великих и любимых народом фильмов, разошедшихся на крылатые фразы. Много ли вы о нём знаете? Пройдите новый тест RT и проверьте себя.

РИА Новости