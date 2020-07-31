Маски и социальная дистанция: в Москве с 1 августа открываются кинотеатры

1 августа в Москве и других городах России с соблюдением всех санитарных норм возобновляют показы кинотеатры, закрытые в конце марта из-за пандемии коронавируса. Уже в день открытия зрителей ждут несколько новинок — «Хэппи-энд», «О бесконечности», «Морские паразиты», «#яздесь» и другие. Кроме того, в ближайшее время на большом экране покажут некоторые вышедшие ранее ленты, а также культовые фильмы. При этом кинозалы должны будут принимать защитные меры против коронавируса — обеспечивать социальную дистанцию, проводить дезинфекцию помещений, а персонал обяжут носить маски и перчатки.

С 1 августа в Москве и ряде других регионов (в частности, в Твери, Благовещенске, Костроме, Калуге, Амурской области) возобновляют работу кинотеатры, закрытые с конца марта из-за пандемии коронавируса. Столичные кинозалы смогут принимать зрителей при условии заполнения помещений не более чем на 50%.

В остальных регионах заведения кинопоказа также будут придерживаться ряда ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором. Так, во всех зонах кинотеатров посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию. Билеты на показы будут продаваться с учётом рассадки зрителей на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

В числе других мер — ежедневная влажная уборка, а также дезинфекция каждые два часа, ношение сотрудниками кинотеатров одноразовых масок и перчаток, увеличение интервалов между сеансами и другие. Посетителям также рекомендуется носить в кинотеатрах маски.

Сезон без блокбастеров

Уже в день открытия зрителей ждут несколько новинок, преимущественно от независимых дистрибьюторов: российско-тайская комедия «Хэппи-энд», семейная лента «Лесси. Возвращение домой», фестивальная драма «О бесконечности», франко-бельгийская комедия «#яздесь», ужастики «Морские паразиты» и «Зеркала: Инкарнация» и другие картины.

В ближайшие недели также запланированы премьеры лент «Эмма», «Дружить по-русски!», «Только Бог простит», «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Выйдут и несколько российских новинок: «Весёлые гастроли на Чёрном море», «Ключ времени», «Красотка в ударе», «Атакан. Кровавая легенда», «Тень звезды», «Вратарь Галактики», «Неадекватные люди 2».

Кроме того, в кинотеатрах можно будет увидеть фильмы, которые вышли в прокат незадолго до начала пандемии, а также классические картины: «Психо» Альфреда Хичкока и «Игла» Рашида Нугманова.

Высокобюджетных голливудских блокбастеров российским зрителям не стоит ждать до сентября. Первой новинкой такого масштаба станет шпионский триллер Кристофера Нолана «Довод». Ранее его мировая премьера была запланирована на 17 июля, но её откладывали сначала на 12 августа, а потом на 26-е. В российских кинотеатрах фильм покажут 10 сентября.

© Кадр из фильма «Довод» (2020)

Неделей позже — 17 сентября — выйдет криминальный боевик «King's Man: Начало», а 1 октября состоится премьера фэнтези «Чудо-женщина: 1984».

Такие ожидаемые фильмы, как «Мулан» и «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» Уэса Андерсона, были изъяты из графика релизов студии Disney.

Несмотря на сравнительно небольшой выбор новинок и сохранившиеся ограничения, согласно исследованию проекта Фонда кино и маркетингового агентства Wanta Group «Кинозритель», 74% аудитории соскучились по ощущениям от похода в кино, треть респондентов готовы посетить кинотеатры сразу после их открытия. Особенно много желающих среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет: из этой категории каждый второй планирует отправиться в кино в ближайшее время.

При этом финальное решение 70% опрошенных зависит от того, насколько тщательно в кинотеатрах соблюдаются санитарные нормы. Около 5% зрителей не пойдут в кино до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19. Лишь 8% согласны на кинопоказ при любых условиях.

Большинство участников исследования (40%) признались, что при домашнем просмотре фильмов им в первую очередь не хватает большого экрана. Четверть опрошенных скучают по общению с другими людьми и 23% — по качественному звуку.

Самой ожидаемой лентой зрители назвали «Мулан» — её планируют посмотреть 33% опрошенных. Также более четверти аудитории ждут фильмов «Чёрная вдова», «King's Man: Начало» и «Чудо-женщина: 1984».

Выживут не все

Не все площадки после снятия ограничений смогут вернуться к своей работе. В мае стало известно, что навсегда закрылся кинотеатр «Горизонт». Управляющая им объединённая киносеть «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко» приняла решение не продлевать договор аренды здания рядом со станцией метро «Фрунзенская». Гендиректор сети Алексей Васясин рассказал, что арендодатель планировал увеличить плату в несколько раз. Эта сумма для сети оказалась неподъёмной.

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В тяжёлой ситуации находятся и многие региональные кинотеатры.

Представители кинозалов, расположенных в Свердловской области, написали открытое письмо губернатору. Они сообщили, что находятся на грани банкротства, и призвали правительство оказать им поддержку и дать разрешение приступить к показам.

«На сегодняшний день мы готовы обеспечить полностью безопасную обстановку для нашего зрителя. Тем не менее каждую неделю наше открытие откладывается. В условиях, когда уже практически все предприниматели возобновили деятельность, правительство субсидирует перемещение граждан внутри страны, курорты переполнены, самолёты летают, с 1 августа можно будет даже совершить длительный перелёт в Танзанию, а мы по-прежнему остаёмся за бортом», — говорится в письме.

Владельцы кинотеатров Нижегородской и Кировской областей также заявляют о бедственном положении и обращаются к региональным властям в надежде на финансовую поддержку.

По мнению главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, после пандемии могут не открыться около 20% кинозалов. Возможные убытки кинотеатров по итогам года оцениваются в 50 млрд рублей.