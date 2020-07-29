Фестивальная драма о полноте жизни и российская комедия про Таиланд: какими новинками откроются кинотеатры

С 1 августа в Москве возобновляют работу кинотеатры, закрытые с конца марта из-за пандемии коронавируса. На больших экранах покажут фестивальную драму Роя Андерссона «О бесконечности», в которой режиссёр попытался показать всю красоту и полноту жизни. Также в кино можно будет увидеть российско-тайскую ленту «Хэппи-энд», очередную интерпретацию легенды про Короля Артура — «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота», франко-бельгийскую комедию «#яздесь» и немецкую семейную драму о смышлёной собаке «Лесси. Возвращение домой». Кроме того, в прокат выходят два ужастика: «Морские паразиты» и «Зеркала: Инкарнация».

«О бесконечности» (Om det oändliga)

Фильм шведского режиссёра Роя Андерссона «О бесконечности» — это сборник новелл, в которых представлены размышления о человеческой жизни со всеми её достоинствами и недостатками. Истории связывает рассказчица — Шахерезада. Также во всех новеллах присутствует общий персонаж — утративший веру священник.

По словам режиссёра, на создание этой картины его вдохновил рог изобилия, известный из греческой мифологии. В своём фильме Андерссон попытался показать всю красоту и полноту жизни и продемонстрировать, насколько прекрасно быть человеком.

«Это фильм о бесконечности признаков существования», — утверждает Рой Андерссон.

Впервые лента была показана осенью 2019 года на Венецианском международном кинофестивале, где получила Серебряного льва за лучшую режиссёрскую работу. Критики высоко оценили картину, отмечая уникальный стиль режиссёра и сложную постановку. Многие назвали «О бесконечности» самым меланхоличным и трогательным фильмом Андерссона.

«Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» (Arthur & Merlin: Knights of Camelot)

Очередную интерпретацию легенды о Короле Артуре предлагает британский режиссёр Джиллз Алдерсон («Вызов»). В этой версии главный герой гораздо более зрелый, чем обычно. Он возвращается домой после многолетней борьбы с Римской империей и обнаруживает, что трон занял его внебрачный сын. Чтобы вернуть корону, Артур должен сражаться, воссоединившись с Мерлином и рыцарями Круглого стола.

Создатели ленты обещают свежий взгляд на легендарных персонажей.

Мерлина в фильме сыграл Ричард Брэйк («Бэтмен: Начало», «Kingsman: Секретная служба»), а роль Артура досталась Ричарду Шорту («Джонни Д»).

История Короля Артура регулярно переносится на большой экран. На данный момент существует более 20 её киноадаптаций, как точных, так и вольных. В числе наиболее удачных интерпретаций — британский сериал «Мерлин» с Джоном Хёртом и Колином Морганом, полнометражный фильм Гая Ричи «Меч короля Артура» и анимационная лента «Меч в камне» студии Disney.

«Хэппи-энд»

Фильм режиссёра Евгения Шелякина, известного по проектам «Про любовь. Только для взрослых» и «Вечная жизнь Александра Христофорова», снят совместными усилиями России и Таиланда. Роли в картине исполнили Михаил Гомиашвили, Владимир Мишуков, Евгения Дмитриева, Роза Хаируллина и другие. Оператором проекта выступила Ксения Середа, работавшая над такими лентами, как «Дылда», «Кислота» и «Звоните ДиКаприо!».

По сюжету главный герой просыпается на пляже в Таиланде. Кто он и что делает в чужой стране — не помнит. Зная лишь русский язык, мужчина пытается устроиться на новом месте, а со временем организует собственный бизнес.

Создатели ленты стремились показывать не туристическую сторону Таиланда: они сосредоточились на деталях повседневного была жителей страны, а также попытались рассказать об их насущных проблемах.

«Лесси. Возвращение домой» (Lassie - Eine abenteuerliche Reise)

События немецкой приключенческой семейной драмы «Лесси. Возвращение домой» разворачиваются вокруг собаки породы колли. Она очень привязана к своему хозяину, однако тот по некоторым причинам вынужден отдать любимицу другому владельцу.

Живя в шикарном особняке, Лесси не может забыть о своём друге. Колли убегает от нового хозяина и ищет дорогу домой, а по пути переживает множество удивительных приключений.

В основе сюжета ленты — роман Эрика Найта «Лесси», опубликованный в 1940 году. Ранее произведение было неоднократно экранизировано. В 1943 году вышел американский фильм «Лесси возвращается домой» режиссёра Фреда М. Уилкокса. Главную роль в картине сыграл Родди Макдауэлл. Собака по кличке Пэл, задействованная в ленте, позднее появилась в ряде других фильмов, вдохновлённых историей Лесси.

Ещё одна экранизация романа Найта появилась в 2005 году. Режиссёром выступил Чарльз Старридж, а главную роль исполнил Джонатан Мейсон. Также фильме задействованы Питер О’Тул и Питер Динклэйдж. Фильм был удостоен нескольких наград и получил высокие оценки критиков: его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 93%.

«#яздесь» (#jesuislà)

Автор популярных комедий «Право на «лево» и «Как жениться и остаться холостым» Эрик Лартиго выпускает ещё одну ленту в привычном для себя жанре — «#яздесь».

Главный герой фильма — шеф-повар Стефан. Он знакомится в сети с корейской художницей и влюбляется в неё. Переживая кризис среднего возраста, мужчина решает изменить свою жизнь и улетает в Сеул. Однако пообещавшая встретить его девушка не пришла. Стефан, подобно герою Тома Хэнкса в фильме «Терминал», остаётся жить в аэропорту. Он знакомится с туристами, заводит дружбу с сотрудниками, осваивает соцсети и становится звездой Instagram.

Главную роль исполнил Ален Шаба, снимавшийся в таких лентах, как «Валериан и город тысячи планет», «Пена дней», «Ночь в музее 2» и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Его возлюбленную сыграла корейская актриса Пэ Ду-на, знакомая западному зрителю по фильмам «Облачный атлас» и «Восхождение Юпитер».

«Морские паразиты» (Sea Fever)

Главная героиня фантастического хоррора «Морские паразиты» Шеврон — будущий морской биолог. Она попадает на стажировку на небольшое рыболовецкое судно, чтобы собрать материал для исследований. Спустя несколько дней судно застревает, а в его корпусе появляются пробоины, сквозь которые просачивается слизь. Экипаж думает, что проблема в ракушках. Шеврон погружается под воду и обнаруживает щупальца неизвестного науке паразита. Позднее существо исчезает, однако у некоторых членов команды вскоре обнаруживаются странные симптомы.

Фильм норвежского режиссёра Нисы Хардиман был представлен в секции Discovery Международного кинофестиваля в Торонто в 2019 году и получил высокие оценки критиков. Они называли фильм захватывающим, а также отмечали красивые съёмки и эмоциональную глубину истории.

Автор Los Angeles Times Ноэль Мюррей предположил, что «Морские паразиты» представляют собой метафору климатических изменений. Ещё несколько критиков сравнили сюжет с пандемией коронавируса

«Зеркала: Инкарнация» (Behind You)

Ещё одна новинка, снятая в жанре хоррор, — «Зеркала: Инкарнация». По сюжету две осиротевшие девочки переезжают в старый мрачный дом к своей тёте. Женщина постоянно завешивает зеркала, поскольку в них таится страшная сила, способная изменить мысли людей. Девочки раскрывают одно из зеркал и, сами того не осознавая, выпускают из него злого демона.

Режиссёрами хоррора выступили дебютанты Эндрю Мечэм и Мэттью Уэдон. Они же написали сценарий ленты. Главные роли сыграли Эдди Миллер («Тайная жизнь пчёл», «Нэшвилл») и Элизабет Биркнер («Аванпост»).