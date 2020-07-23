«Размер штрафов будет обсуждаться»: что известно о предложении запретить любые съёмки фрагментов фильмов в кинотеатрах

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что в целом поддерживает инициативу об изменении закона «О государственной поддержке кинематографии РФ». Ранее о внесении соответствующего документа в правительство сообщила министр культуры страны Ольга Любимова. Она отметила, что, согласно законопроекту, любая съёмка фрагментов фильма в кинотеатре будет наказываться штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская прокомментировала законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», о котором ранее рассказала министр культуры России Ольга Любимова. Глава ведомства 22 июля отмечала, что в документе предлагается, в частности, запретить любую съёмку фрагментов фильмов в кинотеатрах. Нарушителям, по её словам, грозят штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Размеры штрафов, конечно, будут ещё обсуждаться, но в целом горячо приветствую подобную инициативу», — отметила Ямпольская на своей странице в Facebook.

При этом она предположила, что прохождение законопроекта «вряд ли будет лёгким».

Ранее Любимова отмечала, что подготовка новаций ведётся в сотрудничестве с владельцами площадок. «Это тоже очень серьёзная наша постоянная совместная работа, в том числе с ассоциацией наших отечественных киносетей», — приводит слова министра ТАСС.

«Это не просто запрет на осуществление любой съёмки — мы привыкли к этим предупреждениям перед каждым фильмом. Люди, которые приходят в кинотеатры, должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тыс. рублей, ведь если вы осуществляете съёмку фрагмента, снимаете себя в каком-то ролике, то это тоже является вашей съёмкой внутри кинотеатра, особенно, когда идёт фильм», — подчеркнула Ольга Любимова.

Представители Министерства культуры уточнили, что административный штраф за съёмку в кинотеатре составит 50 тыс. рублей, а сумму в 100 тыс. рублей придётся заплатить за повторное правонарушение. Размер штрафов предлагается закрепить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», проект закона вскоре будет опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, Любимова рассказала, как будет проходить процесс возвращения кинотеатров к работе после снятия запретов, введённых из-за пандемии коронавируса. По словам министра, будут организовываться ретроспективы и повторные прокаты кассовых лент. Что же касается премьер, то, как отметила глава ведомства, предпочтение будет отдаваться «светлым и простым фильмам», поскольку зрители, «возможно, не готовы к тяжёлым драмам» после ограничений из-за пандемии коронавируса.

«С драмами будем знакомиться ближе к зиме 2021 года», — заявила Любимова.

Министр культуры России Ольга Любимова

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Пиратская гидра»

Согласно опубликованному в июле отчёту компании Group-IB, занимающейся обеспечением информационной безопасности, в 2019 году российский рынок видеопиратства значительно просел впервые за последние пять лет: его объёмы составили $63,5 млн. По итогам 2018 года показатель достигал $87 млн. Такие результаты авторы исследования связывают с закрытием крупнейших видеоплееров Moonwalk и HDGO, через которые транслировалась значительная часть контента российских пиратских онлайн-кинотеатров.

Однако в настоящее время появляются новые платформы, и рынок возвращается к прежним показателям. Это связано с тем, что проблема пиратства в стране более комплексная, и решить её путём закрытия отдельных площадок невозможно.

«Исключение хотя бы одного из компонентов пиратской гидры не убьёт её — она регенерирует. Это означает, что война должна вестись по всем фронтам», — заявляют эксперты.

Помимо размещения нелегального контента, многие пиратские сайты распространяют вредоносные программы и занимаются хищением денег и персональных данных пользователей. Среди 3100 пиратских сайтов, которые Group-IB проверила за время пандемии, 6% оказались безопасными, 71% признали «относительно безопасными». На 23% проверенных площадок были обнаружены вредоносные программы и другие угрозы.

В июле 2020 года в рамках круглого стола «Снижение доступности пиратского контента — вызовы 2020» на конференции «РИФ-2020» обсуждались результаты действия антипиратского меморандума, которые правообладатели подписали в 2018-м.

За полтора года на 46% сократилось число уникальных пользователей пиратских сайтов. Легальные ресурсы стало посещать на 30% больше пользователей.

По данным Роскомнадзора, за период с 2013 по 2018 год более 116 тыс. сайтов или отдельных страниц рассматривались на предмет содержания нелегального контента. Большинство владельцев платформ удаляли пиратские материалы по требованию Мосгорсуда. Более 5 тыс. площадок были заблокированы, 1194 из них — навсегда. Кроме того, в 2017 году Роскомнадзор по решению Минкомсвязи начал ограничивать доступ к «зеркалам» пиратских сайтов. В течение года было заблокировано почти 2,5 тыс. таких ресурсов.