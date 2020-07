Воссоединение четвёрки: ABBA выпустит пять новых песен

В 2021 году популярная шведская группа ABBA планирует выпустить пять новых песен, сообщают СМИ со ссылкой на участника группы Бьорна Ульвеуса. Две композиции — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down — были записаны ещё в 2018-м, но их премьера несколько раз откладывалась. Ранее участники легендарной четвёрки опровергали все слухи о возможном воссоединении, однако несколько лет назад приступили к работе над виртуальным туром с их голографическими двойниками.

Популярная шведская группа ABBA в следующем году планирует выпустить пять новых песен. Об этом сообщил один из ведущих подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, ранее связавшийся через Zoom с участником коллектива Бьорном Ульвеусом.

«Они записали пять новых песен, которые должны были увидеть свет в конце прошлого года… Из-за технических сложностей и пандемии всё затянулось. Но он пообещал мне, что новые песни группы ABBA будут выпущены в 2021 году», — рассказал ведущий.

О новых песнях легендарной четвёрки стало известно ещё весной 2018 года. Тогда музыканты рассказали, что уже записали два трека — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down.

По словам Бьорна Ульвеуса, один из них звучит в стиле поп-музыки 1970-х, а второй — «вне времени».

На создание новых песен музыкантов вдохновила работа над виртуальным туром с их голографическими двойниками, созданными при помощи 3D-проекции.

«Мы все четверо посчитали, что где-то через 35 лет будет весело вновь собраться и отправиться в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали. И было ощущение, что время замерло и отлучились мы лишь на короткий перерыв», — говорится на странице группы в Instagram.

Мероприятие было запланировано на 2019 год, но до настоящего времени оно так и не прошло.

Премьера новых песен также ожидалась ранее — к Рождеству 2018 года, однако несколько раз переносилась из-за технических трудностей, связанных с организацией тура, и из-за пандемии коронавируса.

История шведского квартета ABBA началась в 1966 году, когда познакомились музыканты Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон. Они написали песню, а позднее стали сотрудничать на регулярной основе. В конце 1960-х к ним присоединились Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Спустя несколько лет артисты выпустили свои первые хиты — People Need Love и Ring Ring.

Настоящий прорыв группы состоялся в 1974 году, когда музыканты победили на конкурсе Евровидение с композицией Waterloo. Тогда же появилось и название — ABBA. Вскоре после этого триумфа песня заняла первые строчки в чартах по всей Европе, а также вошла в десятку лучших в США, где Евровидение обычно остаётся незамеченным.

В последующие годы ABBA выпустили множество новых хитов: SOS, Honey, Honey, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Mamma Mia, Take a Chance on Me, Money, Money, Money, Dancing Queen, Does Your Mother Know, Chiquitita, Thank You for the Music. За всё время существования группы ABBA записали восемь студийных альбомов, каждый из которых стал платиновым в Великобритании и других странах.

В 1982 году участники группы занимались другими проектами и немного внимания уделяли совместному творчеству. Единственным релизом ABBA в этом году был двойной сборник под названием The Singles: The First Ten Years, включающий две новые песни. В конце года ABBA объявили о решении сделать перерыв, который затянулся на несколько десятилетий.

В интервью Бьорн Ульвеус неоднократно подчёркивал, что совместных выступлений участников ABBA больше не будет. По его словам, у музыкантов нет для этого мотивации. Кроме того, они бы хотели, чтобы зрители запомнили их молодыми и энергичными.

Однако в 2010-х всё чаще стали появляться слухи о возможном воссоединении группы. В 2016 году на мероприятии, посвящённом пятидесятилетию начала сотрудничества Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад поднялись на сцену, чтобы исполнить хит You and I. В конце выступления к ним присоединились Ульвеус и Андерссон. Это был первый случай почти за 35 лет, когда легендарная четвёрка собралась вместе.

В том же году музыкальный продюсер Саймон Фуллер рассказал, что группа объединится для работы над виртуальным туром.

На основе хитов ABBA был создан мюзикл Mamma Mia!, премьера которого состоялась в 1999 году. Шоу произвело фурор и моментально завоевало любовь аудитории. Позднее мюзикл был адаптирован для ряда стран и показан более чем в 440 городах.

В 2008 году вышла экранизация Mamma Mia! с Мерил Стрип, Амандой Сейфрид, Пирсом Броснаном, Колином Фёртом, Стелланом Скарсгардом и другими актёрами.

Спустя десять лет, в 2018 году, появился сиквел — Mamma Mia! Here We Go Again. По словам продюсера Джуди Креймер, в дальнейшем может быть снята и третья часть.