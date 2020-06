«Это должна быть трилогия»: на экраны может выйти ещё одно продолжение фильма Mamma Mia!

Продюсер театрального мюзикла Mamma Mia!, а также одноимённого фильма и его сиквела Джуди Креймер рассказала, что в будущем на экраны может выйти третья часть истории о Донне Шеридан — владелице гостиницы на греческом острове. Предполагается, что в фильм войдут четыре новые композиции группы ABBA. Аманда Сейфрид — исполнительница одной из главных ролей в первых двух картинах — уже заявила, что и она, и остальные артисты были бы рады вернуться в проект.

Продюсер театрального мюзикла Mamma Mia!, а также одноимённого фильма и его сиквела Джуди Креймер рассказала, что во время самоизоляции планировала заняться разработкой третьей части истории. Креймер подчеркнула, что из-за пандемии ей было сложно сосредоточиться, однако есть вероятность, что рано или поздно лента Mamma Mia! 3 увидит свет.

«Думаю, когда-нибудь выйдет ещё один фильм, потому что это должна быть трилогия», — цитирует продюсера Daily Mail.

Креймер уверена, что компания Universal, выпустившая две предыдущие картины, благосклонно воспримет идею создания ещё одной части.

В новый фильм, по словам продюсера, могут войти четыре новые композиции группы ABBA, которые Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус написали для виртуального тура с голографическими двойниками музыкантов (он был запланирован на 2019 год, но пока не состоялся).

Также Креймер не исключила возможности создания театрального мюзикла, основанного на ленте Mamma Mia! 2. В то же время, подчёркивает продюсер, на сегодняшний день главной задачей является сохранение и возобновление работы театров: некоторым учреждениям грозит закрытие, а их многочисленные внештатные сотрудники едва сводят концы с концами.

Американская актриса Аманда Сейфрид, исполнившая одну из главных ролей в фильмах Mamma Mia! и Mamma Mia! 2, рассказала, что ратует за появление третьей части. По её словам, все трудившиеся над сиквелом актёры были бы рады вновь объединиться для работы над триквелом.

«Каждый, кто принимал участие в съёмках того фильма, согласится без раздумий. Мы будем рады провести время вместе», — призналась Сейфрид изданию Collider.

Актриса отметила, что решение со смертью героини Мерил Стрип (о её кончине зритель узнаёт во втором фильме) позволило найти много интересных сюжетных поворотов.

«Смерть героини Мерил Стрип дала пространство для множества вариантов развития сюжета. Этот замысел был гениален, потому что никому не хотелось её терять, но в то же время подумайте, что можно сделать теперь? Например, вернуться в прошлое. Лили Джеймс может сыграть героиню Мерил в молодости. Этот поворот сюжета был просто превосходным. Отличная сценарная работа», — рассказала Сейфрид.

Вместе с тем она выразила сомнение в том, что для создания нового фильма хватит песен группы ABBA, не использованных в проекте ранее. Актриса предположила, что и в третьей части артистам придётся перепевать такие хиты, как Super Trouper и Mamma Mia.

Мюзикл под песни ABBA

История мюзикла Mamma Mia! началась более 20 лет назад. В 1999 году в Лондоне прошла премьера шоу, основанного на хитах шведской поп-группы ABBA. В представлении были использованы композиции Mamma Mia, The Winner Takes It All, Voulez-Vous, Lay All Your Love on Me, Dancing Queen, Take a Chance on Me, Super Trouper и многие другие.

События мюзикла разворачиваются на греческом острове в отеле Донны Шеридан. Её дочь Софи втайне от матери отправляет приглашения на свою свадьбу трём мужчинам, один из которых может оказаться её отцом. Неожиданное для Донны появление трёх её любовников проливает свет на некоторые события прошлого.

Представление произвело фурор и моментально завоевало любовь аудитории. По словам Джуди Креймер, и по сей день зрители встают со своих мест, танцуют в проходах и подпевают актёрам.

В последующие годы мюзикл был адаптирован для ряда стран и показан более чем в 440 городах. Представление уже увидели более 60 млн человек во всём мире. Популярность Mamma Mia! регулярно бьёт различные рекорды. К примеру, в Москве это был первый мюзикл, который шёл семь раз в неделю, а в Шанхае — первый переведённый на китайский язык из числа шоу такого масштаба. В Нью-Йорке Mamma Mia! показывали более 5 тыс. раз, а в Лондоне — более 7 тыс.

Авторы мюзикла считают, что своим успехом он обязан не только зажигательным хитам популярной группы, но и интересной историей.

В 2008 году вышла первая экранизация Mamma Mia!, полностью повторяющая сюжет театральной постановки. Режиссёром фильма стала Филлида Ллойд, а роли в нём исполнили Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгард, Кристин Барански, Джули Уолтерс и другие. Критики дали картине невысокую оценку: её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет всего 54%. Однако мюзикл пользовался успехом у массового зрителя. При бюджете $52 млн он собрал почти $610 млн по всему миру.

К основному актёрскому составу в фильме режиссёра Ола Паркера Mamma Mia! 2 (2018 год) присоединились Лили Джеймс, Джессика Кинэн Винн, Алекса Дейвис, Джереми Ирвин, Хью Скиннер и Джош Дилан. События в картине разворачиваются спустя пять лет после истории, рассказанной в первой части. Сиквел оказался менее успешным в прокате, но всё равно собрал внушительную кассу — $395 млн.