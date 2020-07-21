Uno на 134 млн: клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. Предыдущий рекорд, 133 млн просмотров, принадлежал израильской певице Нетте Барзилай с клипом Toy.

Группа Little Big установила новый рекорд на YouTube-канале конкурса «Евровидение». Клип на композицию Uno, с которой коллектив должен был представлять Россию в этом году, набрал 134 млн просмотров. Этой новостью участники Little Big поделились в официальном аккаунте на платформе Instagram.

С новым достижением группу поздравили поклонники из разных стран: за Little Big радуются в Канаде, Испании, Бразилии. В комментариях к записи пользователи платформы отметили, что успех вполне заслуженный. «Как выиграть, не выходя на сцену», — написал один из них. Многие рассказали, что до сих пор продолжают пересматривать видео.

На официальном сайте конкурса «Евровидение» также разместили информацию о новом рекорде.

Предыдущий рекорд принадлежит представительнице Израиля Нетте Барзилай. Клип на песню Toy набрал 133,9 млн просмотров. Это видео было размещено на канале два года назад в преддверии конкурса в Лиссабоне, где Нетта впоследствии заняла первое место. Клипу Little Big удалось добиться лучшего результата всего за четыре месяца.

Вскоре после публикации видео к песне Uno стало самым просматриваемым среди материалов участников конкурса 2020 года.

Клипы Little Big регулярно показывают хорошие результаты на YouTube. Так, в мае музыкальное видео Hypnodancer, снятое при участии Юрия Музыченко, Флориды Чантурия и Александра Гудкова, набрало 12 млн просмотров в течение двух дней с момента публикации.

В результате клип попал в тренды YouTube 26 стран. В России, Латвии, Белоруссии, Эстонии и на Украине Hypnodancer оказался на первом месте. В целом видео привлекло внимание зрителей практически по всему земному шару — на вкладку «В тренде» его вывели просмотры в Канаде, Австралии, Израиле, Казахстане, Финляндии и других государствах.

© Скриншот с видео: Youtube

Hypnodancer также попал в пятёрку наиболее популярных музыкальных видео недели с 26 млн просмотров. Вторую строчку того же чарта занимал дуэт Арианы Гранде и Джастина Бибера Stuck with U.

Кроме того, Little Big нередко получает награды международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Более 20 наград на американских и европейских музыкальных и кинематографических фестивалях получили вирусный клип Skibidi, композиция Lolly Bomb и песня Go Bananas.

Замена Евровидению

Группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении 2020 года в Роттердаме, однако в середине марта конкурс был отменён из-за пандемии коронавируса.

Европейский вещательный союз объявил, что в следующем году место проведения останется неизменным. Также уже известно, что все исполнители представят новые песни: композиции, которые стали доступны на коммерческих платформах до 1 сентября 2020 года, на конкурс не допускаются.

Право выбора участника остаётся за вещателем (в России это Первый канал). На данный момент неизвестно, поедет в Роттердам Little Big или же в 2021 году Россию будет представлять другой исполнитель.

В период пандемии были организованы мероприятия в дистанционном формате. Непосредственно в дни проведения Евровидения состоялись онлайн-концерты с участием конкурсантов из разных стран, блогеров и поклонников шоу.

Программа включала домашние видео музыкантов (например, Илья Прусикин и Софья Таюрская исполнили акустическую версию Uno), челленджи, обсуждение песен и танцы под хиты конкурса от зрителей. В день финала в интернете и на телевидении транслировалось шоу Europe Shine A Light, в котором были также задействованы участники прошлых лет.

На канале конкурса была организована рубрика Eurovisioncalls, в рамках которой бьюти-блогер Никки Де Ягер брала у участников интервью по видеосвязи.

Также поклонники вместе пересматривали финалы прошлых лет и делились впечатлениями под хештегом #Eurovisionagain.

Кроме того, в июне на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера комедии «Евровидение: История огненной саги» с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс. Некоторые участники и победители настоящего конкурса исполнили в нём роли-камео.