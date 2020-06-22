«Пересмотр» спустя 12 лет: Дима Билан не победил на Евровидении-2008 по итогам зрительского голосования в Twitter

Организаторы Евровидения продолжают выкладывать архивные концерты конкурса и заново устраивать голосования за участников прошлых лет в Twitter. 20 июня в сети был опубликован финал 2008 года. Тогда победу одержал Дима Билан. Однако теперь, 12 лет спустя, пользователи соцсети отвели россиянину лишь девятую строчку рейтинга. Первое место зрители присудили представлявшей Украину Ани Лорак.

Организаторы Евровидения продолжают публиковать на YouTube архивные выпуски песенного конкурса. Публикации делаются по субботам. Как только видео становится доступно на платформе, поклонники Евровидения делятся впечатлениями от просмотра под хештегом #EurovisionAgain.

При этом в Twitter организовано зрительское голосование за участников конкурса. И его результаты могут существенно отличаться от реальных итогов мероприятия.

20 июня в сети был опубликован финал 2008 года, который прошёл в столице Сербии Белграде. Это шоу стало триумфальным для России: тогда Евровидение выиграл Дима Билан (он уже участвовал в конкурсе в 2006-м и занял тогда второе место). Благодаря этому успеху следующее Евровидение проходило в Москве.

Впрочем, теперь голоса распределились совсем не так, как 12 лет назад. Дима Билан, по оценкам зрителей, расположился на девятой строчке. Победу же присудили украинской певице Ани Лорак. В 2008-м она уехала из Белграда с серебром.

✨ Congratulations to @AniLorak 🇺🇦 for winning tonight’s #EurovisionAgain fan vote!



We’re also very happy to announce that Belgrade 2008 🇷🇸 will be available on the #Eurovision YouTube channel forever ’til the end of time so you can watch it again and again and again! 🤩 https://t.co/W1gfy5XXiK — Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 20, 2020

«Приятно получать такие новости из Европы!» — прокомментировала сообщение певица в своём Instagram. Она поблагодарила аудиторию за любовь и поддержку.

К слову, Лорак в настоящее время живёт и работает в России. Песню Shady Lady, с которой выступала Лорак, написали поэт Карен Кавалерян и музыкант Филипп Киркоров, также живущие в России.

Киркоров отнёсся к подобной победе с юмором.

«Я всегда говорил, что возьму измором это Евровидение. Не мытьём, так катаньем, хотя бы таким образом я это Евровидение всё-таки взял», — отметил музыкант в комментарии для МК.

Второе и третье место, по версии зрителей, получили музыканты из Греции и Исландии соответственно.

Продюсер Яна Рудковская в беседе с телеканалом «360» отметила, что сопоставлять результаты настоящего конкурса и голосования поклонников шоу в Twitter некорректно. «Голосуют десятки миллионов или голосуют три тысячи фанатов? Невозможно сравнивать голосование трёх тысяч и миллионов голосов, это разные масштабы. Я считаю, что номер, который был у Димы (а у него был шикарный номер), невозможно повторить», — заявила она.

РИА Новости

© Анар Мовсумов

На Евровидении-2008 Дима Билан выступил с песней Believe. Его номер запомнился яркой постановкой: на сцене был установлен небольшой каток с пластиковым льдом, на котором исполнял хореографическую композицию фигурист Евгений Плющенко. К слову, на тот момент он был действующим олимпийским чемпионом. Также Билану аккомпанировал венгерский скрипач Эдвин Мартон.

В комментариях к посту мнения пользователей Twitter разделились. Для многих Дима Билан остался единственным победителем конкурса 2008 года. Тем не менее некоторые пользователи сочли, что в отношении Ани Лорак восторжествовала «справедливость».

Интересно, что в 2008 и 2009 годах на Евровидении были сделаны важные нововведения. Интерес к конкурсу возрастал год от года, поэтому на смену одному полуфиналу, который ввели в 2004-м, пришло два. Для участия в финале представителям всех стран (кроме Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страны, принимающей конкурс) нужно было сперва попасть в топ-10 своего полуфинала.

Также 2008 год стал последним, когда у профессионального жюри не было 50%-ной квоты на голосовании. До этого момента в приоритете оставалось мнение телезрителей, а деятелям индустрии была отведена вторая роль. Организаторы утверждали, что при телевоутинге имело место голосование за представителей стран-соседей или же за диаспоры.

Руководство Европейского вещательного союза отметило, что голосование публики представляет собой образец подлинной демократии. Тем не менее расхождение во мнениях зрителей и профессионального жюри, которое наблюдалось в 2008 году, натолкнуло организаторов на мысль об изменении системы.