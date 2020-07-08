«Мода предавать людей шельмованию»: Джоан Роулинг и Маргарет Этвуд подписали письмо против ограничения свободы мнений

Джоан Роулинг, Маргарет Этвуд и другие деятели культуры оставили свои подписи под «Письмом о справедливости и открытости дискуссий». Оно опубликовано на сайте журнала Harper's. Документ направлен против «идеологического единообразия», «нравственной категоричности» и притеснения тех, кто выражает мнения, отличные от господствующих в западном обществе. Подписавшие его писатели, журналисты и преподаватели призывают не отказываться от свободного обмена мнениями в угоду толерантности. Ранее пользователи сети и актёры осудили Джоан Роулинг за якобы трансфобные высказывания в Twitter.

Писательницы Джоан Роулинг и Маргарет Этвуд, философ Ноам Хомский а также ещё 149 деятелей культуры, журналистов, учёных и преподавателей подписали открытое обращение, в котором выступили против «идеологического единообразия», «нравственной категоричности» и притеснения тех, кто выражает мнения, отличные от господствующих в западном обществе.

Документ, озаглавленный как «Письмо о справедливости и открытости дискуссий», опубликован в электронной версии журнала Harper's. Также планируется, что материал появится в октябрьском выпуске печатного издания.

Из письма следует, что на фоне протестов в США и других странах мира острее встал вопрос поддержания равенства и инклюзивности в обществе. Однако его решение, по мнению авторов письма, влечёт за собой другие проблемы.

«Столь нужное движение к выправлению ситуации усиливает и ряд новых нравственных установок и политических убеждений, которым свойственно ослаблять принятые у нас нормы ведения открытых дискуссий и терпимого отношения к различиям в угоду идеологическому единообразию», — гласит документ.

Подписанты обеспокоены тем, что из-за стремления к толерантности становится невозможным полноценный обмен информацией и мнениями. Утверждения оцениваются на предмет не истинности, а соответствия нормам новой морали.

«Склонность осуждать получает всё большее распространение и в нашей культуре: нетерпимое отношение к противоположным точкам зрения, мода предавать людей шельмованию и остракизму, тенденция растворять сложные политические проблемы в ослепляющем потоке нравственной категоричности», — считают авторы письма.

Они вспомнили о случаях, когда к редакторам, журналистам, исследователям и преподавателям применялись различные санкции за обращение к спорным вопросам, цитирование неугодных материалов и освещение запретных тем. Авторы письма подчёркивают, что современная риторика не признаёт за деятелями культуры права на ошибку.

© Кадр из сериала «Рассказ служанки» (2017)

Таким образом, сужается круг вопросов, мнение по которым можно высказывать, не боясь общественного порицания. Потому многие публичные личности стали избегать рисков, которые влечёт «отклонение от господствующего мнения или даже недостаточно рьяно выраженное согласие».

Роулинг, Этвуд и другие деятели культуры призывают выбрать другой путь для обсуждения спорных вопросов.

«Чтобы победить пагубные идеи, нужно вскрывать их суть, приводить доводы, убеждать других, а не пытаться их заглушить или мечтать, что они исчезнут каким-то волшебным образом. Мы отвергаем всякий ложный выбор между справедливостью и свободой — одно не может существовать без другого», — подчёркивают они.

Авторы документа также настаивают на признании за ними права на ошибку: «Нам, писателям, нужна культура, в которой нам отводится простор для экспериментов, риска и даже ошибок. Нам нужно сохранить возможность выражать искреннее несогласие, не опасаясь тяжёлых последствий для нашей работы», — гласит письмо.

К слову, в самом известном произведении Маргарет Этвуд — «Рассказе служанки» — изображено тоталитарное общество, где процветает религиозная цензура, а нравы и межличностные отношения контролируются на государственном уровне. Также в вымышленном мире действует полиция нравов.

Снятый на основе книги одноимённый сериал был удостоен «Золотого глобуса» и других наград.

Без права на мнение

В последнее время Джоан Роулинг неоднократно оказывалась в центре дискуссий. Так, в июне писательницу обвинили в трансфобии. Причиной тому стала запись в Twitter, в которой Роулинг назвала «людей с менструацией» женщинами.

Многие пользователи платформы резко раскритиковали писательницу (хотя нашлись и те, кто встал на её защиту). От автора книг о волшебном мире Гарри Поттера отвернулись актёры, которые прославились благодаря их экранизациям, — Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Эдди Редмэйн.

Позднее крупнейшие фанатские сообщества в интернете MuggleNet и The Leaky Cauldron заявили, что существенно сократят освещение деятельности Роулинг. Таким образом они решили поддержать трансгендеров в своих рядах.

Кроме того, Джоан Роулинг высказала мнение, что появился «новый вид конверсионной терапии для молодых гомосексуалов, которых направляют на путь пожизненной медикализации, что может привести к потере ими фертильности и/или полноценной половой функции». Она также выразила обеспокоенность, что молодых людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем, подталкивают к использованию гормональных препаратов и хирургического вмешательства, что может не идти им на пользу.

Позднее на фоне волны критических высказываний в её адрес Роулинг подчеркнула, что не собирается отказываться от своих взглядов. При этом она процитировала американскую писательницу и сценариста Лилиан Хеллман: «Я не могу и не буду подстригать свою совесть в угоду сезонной моде».