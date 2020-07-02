Русский художник или нет? Тест RT на знание живописи

Русская живопись в современном понимании появилась позднее западной. Осваивать и осмыслять европейский опыт художники начали по большому счёту с началом петровских реформ. Путь, который проделало западное искусство за несколько столетий, в России был пройден за полвека, и из-за этого русская школа формировалась и развивалась со своими специфическими особенностями. Так, стили, которые в Европе последовательно сменяли друг друга, в России могли существовать одновременно. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы с ходу отличить русского живописца от зарубежного.

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