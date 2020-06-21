Знаменитые русские врачи: тест RT ко Дню медицинского работника

День медработника в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно отмечают в третье воскресенье июня, и в этом году праздник выпал на 21-е число. 2020 год для медиков стал особенно тяжёлым — каждый день они борются с эпидемией коронавируса и спасают людей, иногда ценой собственных жизней. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете историю русской медицины и выдающихся врачей.

РИА Новости

© Илья Наймушин