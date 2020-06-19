Что вы знаете о Камчатке? Тест RT об истории полуострова

Короткая ссылка
RT
19 июня 1739 года капитан Мартын Шпанберг, датчанин на русской службе, достиг берегов Японии, которая к тому моменту около века проводила политику изоляции от внешнего мира. Несколько человек из его отряда сошли на берег и вступили в контакт с местными жителями, которые вели себя радушно. Это событие считается началом российско-японских отношений. Суда, на которых русские мореплаватели добрались до Японии, были построены на охотских верфях, а само это путешествие было частью Второй Камчатской экспедиции, имеющей целью исследование и описание северных земель Российской империи. Пройдите наш тест и проверьте, что вы знаете об истории и географии полуострова.
Что вы знаете о Камчатке? Тест RT об истории полуострова
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить