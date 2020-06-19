Что вы знаете о Камчатке? Тест RT об истории полуострова

19 июня 1739 года капитан Мартын Шпанберг, датчанин на русской службе, достиг берегов Японии, которая к тому моменту около века проводила политику изоляции от внешнего мира. Несколько человек из его отряда сошли на берег и вступили в контакт с местными жителями, которые вели себя радушно. Это событие считается началом российско-японских отношений. Суда, на которых русские мореплаватели добрались до Японии, были построены на охотских верфях, а само это путешествие было частью Второй Камчатской экспедиции, имеющей целью исследование и описание северных земель Российской империи. Пройдите наш тест и проверьте, что вы знаете об истории и географии полуострова.

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© Serguei Fomine/Global Look Press