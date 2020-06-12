«Археолог, который лупит нацистов и ненавидит змей»: Индиану Джонса назвали лучшим киногероем всех времён

В июльском выпуске журнала Empire названы 50 величайших киногероев всех времён, по мнению читателей. Первое место занял Индиана Джонс — центральный персонаж масштабной приключенческой франшизы, которого сыграл Харрисон Форд. Среди прочих в списке присутствуют Эллен Рипли («Чужой»), Тринити («Матрица») и Марти Макфлай («Назад в будущее»). Руководство издания отметило, что публикация подборки киногероев, которые вдохновляют зрителей и читателей, особенно актуальна в текущей ситуации.

Журнал Empire предложил своим читателям выбрать величайших киногероев всех времён. Результаты опроса опубликованы в июльском выпуске. Список из 50 лучших персонажей, по мнению аудитории, возглавил Индиана Джонс — «археолог, который лупит нацистов и ненавидит змей», как его назвали в издании.

В обзоре нового номера редакция отметила значение героя как для зрителей, так и для кинематографистов.

«В нашем недавнем опросе первое место в качестве главного киногероя завоевал Индиана Джонс — персонаж, навеянный традициями сериалов, на которых выросли Джордж Лукас и Стивен Спилберг, и устремившийся в ряд бесшабашных блокбастеров, наполненных дерзкими побегами, безошибочным чутьём, где добро, а где зло, и искренней любовью к археологии»— написал сотрудник Empire Бен Трэвис.

Индиана Джонс впервые появился в фильме 1981 года «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Стивен Спилберг как режиссёр и Джордж Лукас, участвовавший в разработке сценария, вдохновлялись лентами 1940-х. Главного героя сыграл Харрисон Форд.

Позже история продолжилась ещё в трёх фильмах. На 2022 год запланирована премьера пятой части франшизы, где Форд снова вернётся к своей роли.

Второе место заняла Эллен Рипли — главная героиня франшизы «Чужой». В разные годы над лентами работали такие режиссёры, как Ридли Скотт, Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жёне. Артистка Сигурни Уивер отметила, что ей нравится этот персонаж. Она выразила радость по поводу того, что Рипли до сих пор находит отклик у зрителей.

На данный момент полный список персонажей недоступен на сайте издания. Тем не менее известно, что в нём числится герой Киану Ривза Джон Уик. «Когда я думаю об этом персонаже, на ум приходит его сила воли, стойкость и честь. Может ли он служить детям примером для подражания? Разве что под лёгким надзором», — признался актёр в беседе с Empire.

На восьмой позиции расположился Джеймс Бонд. Первую десятку замыкает детище Marvel Чёрная Пантера, а на девятом и 11-м местах соответственно — персонажи DC Супермен и Чудо-женщина. 12-е место досталось Сэмуайзу Гэмджи из кинотрилогии «Властелин колец» по книгам Дж.Р.Р. Толкина.

Ещё одной супергероине, Чёрной Вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон, отдали 22-е место. 21-ю позицию занимает герой Сильвестра Сталлоне Рокки Бальбоа, а 23-е место досталось Марти Макфлаю — ключевому персонажу трилогии «Назад в будущее».

«Забавно, я никогда не думал о Марти как о герое. Он скорее Робин, чем Бэтмен. Но мне очень приятно. Мне очень повезло с этой ролью», — прокомментировал новость актёр Майкл Джей Фокс.

38-е место получил Терминатор, а 39-е осталось за Максимусом Децимусом Меридиусом. К слову, лента Ридли Скотта «Гладиатор» в этом году отпраздновала 20-летний юбилей со дня премьеры.

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На 40-м месте — Тринити из культового фильма «Матрица». Исполнительница роли Кэри-Энн Мосс и её партнёр Киану Ривз уже начали работу над четвёртой частью серии. Возобновление съёмок, прервавшихся из-за пандемии коронавируса, ожидается в июле.

В замыкающей десятке оказалось немало женских персонажей. Так, 41-ю позицию заняла Кларисса Старлинг, знакомая зрителям по триллерам «Молчание ягнят» и «Ганнибал». Ещё один яркий образ — Китнисс Эвердин («Голодные игры»), она на 45-м месте. В списке оказались и героини анимации: на 49-й позиции Мерида из мультфильма Disney «Храбрая сердцем», а 46-ю заняла Моана.

На 44-й позиции — Безумный Макс. В 1970—1980-х эту роль исполнял Мэл Гибсон, а в ленте 2015 года «Безумный Макс: Дорога ярости» героя сыграл Том Харди.

Также в списке — Эш из «Зловещих мертвецов» (42-е место) и Блэйд из одноимённой картины (43-е место). 47-е место читатели отдали Акселю Фоули — протагонисту лент «Полицейский из Беверли-Хиллз».

48-я позиция — за Риком Блейном из ленты «Касабланка» 1942 года, которого сыграл легендарный Хамфри Богарт. Наконец, на 50-м месте оказался Мартин Броди из картины «Челюсти».

Редактор Ник Де Семльен подчеркнул актуальность главной темы номера. «Никогда ещё герои не были так важны — сейчас мы нуждаемся в тех, кто может нас вдохновлять. Поэтому мы подумали, что самое время вспомнить величайших героев киноэкрана и провести среди читателей опрос, в который вошли 50 персонажей — от Чёрной Пантеры до Индианы Джонса, — которые побуждают нас ликующе вскинуть вверх кулак… Возможно, это самый воодушевляющий на данный момент выпуск Empire», — заключил он.