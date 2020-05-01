Фильм-импровизация: как снимался «Гладиатор» Ридли Скотта

20 лет назад состоялась премьера исторической драмы «Гладиатор» режиссёра Ридли Скотта. Роли в картине исполнили Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Кони Нильсен, Оливер Рид и другие. Фильм снимался практически без сценария: режиссёра не устроила ни одна из его версий. В итоге Скотт сократил текст до 21 страницы и приступил к съёмкам, оставив значительный простор для импровизации. Риск оказался оправданным, и этот проект стал вторым по сборам в международном прокате за 2000 год, а также получил пять статуэток «Оскар» и ряд других престижных наград.

1 мая 2000 года состоялась премьера исторической драмы Ридли Скотта «Гладиатор» с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом в главных ролях. Действие картины разворачивается вокруг генерала Максимуса — непобедимого военачальника, который годами возглавлял огромные римские легионы, воюя с противниками империи. Однако после вероломного заговора и убийства его жены и сына благородный воин попадает в рабство и становится гладиатором, готовясь отомстить своему главному врагу.

Первоначальную версию сценария «Гладиатора», вдохновившись романом Дэниела Пратта Мэнникса «Путь гладиатора», написал Дэвид Францони. После прочтения книги он окунулся в историю и набросал собственный сюжет, в центре которого был римский атлет Нарцисс — убийца императора Коммода.

Ридли Скотта, которому предложили сценарий, увлекла идея снять фильм про Древний Рим. Но версия Францони показалась ему чересчур поверхностной.

Несмотря на то что фильму позднее приписывали возрождение жанра пеплум, режиссёр отмечал, что в первую очередь ему хотелось избежать всех клише этого направления (в том числе присутствия в кадре персонажей, которые сидят без дела, едят виноград и пьют из кубков). Скотт не планировал в очередной раз воссоздавать привычный для голливудского кино Древний Рим, он думал о более исторически точном описании эпохи.

Кроме того, некоторые сцены совершенно не подходили для воплощения на экране. К примеру, согласно сценарию Францони, Марк Аврелий должен был произнести перед войском двухстраничную тяжёлую, совершенно не вдохновляющую речь.

Для переработки сценария режиссёр нанял Джона Логана («Авиатор»), потом к команде присоединился Уильям Николсон («Страна теней»). Они изменили персонажей и сюжет предстоящей картины, а также добавили больше эмоциональных сцен. Теперь главным героем стал генерал Максимус, по одной из версий названный в честь римского государственного деятеля и полководца Секста Квинтилия Максима.

Но даже после фундаментальной переработки сценарий не устроил ни Ридли Скотта, ни Рассела Кроу. В итоге режиссёр сократил текст до 21 страницы и допридумывал историю уже по ходу съёмок.

Как отметил в одном из интервью Кроу, который в дальнейшем неоднократно сотрудничал с режиссёром, для Ридли Скотта это нормальная практика.

«Мы никогда не снимаем фильм, который был бы полностью готов к съёмке. Но у Ридли есть прогресс: «Гладиатора» мы начали снимать, когда была готова 21 страница, «Хороший год» — когда было 48 страниц, а «Гангстер» — 64 или 65 страниц», — приводит GamesRadar слова актёра.

© Кадр из фильма «Гладиатор» (2000)

Правки вносились практически до конца съёмочного процесса. Причём коснулись они и некоторых ключевых моментов. Так, например, в оригинальном сценарии Максимус оставался живым, но Кроу и Скотт пришли к выводу, что цель героя — отомстить за семью, и после свершившейся мести ему больше нечего делать в этом мире.

«Помню, Ридли подошёл ко мне на площадке и сказал: «Смотри, судя по тому, к чему всё идет, я не вижу причин, почему ты должен выжить. Суть этого персонажа в этом чистом акте мести за свою жену и ребёнка. И как только он отомстит, что он будет делать?» А я постоянно шутил: «Да, что будет делать Максимус? Откроет чёртову пиццерию в Колизее?» У него есть одна единственная цель — встретиться с женой в загробном мире и извиниться, что его не было рядом. Вот и всё», — рассказал Кроу.

Настоящие тигры и смерть Оливера Рида

Съёмки картины проходили с января по май 1999 года. Они стартовали в Германии — там были проработаны открывающие сцены. Затем группа получила разрешение на съёмки на лесном участке рядом с аэропортом около Голуэя. По словам Ридли Скотта, впоследствии там планировалась стройка, и лес в любом случае должны были вырубить. Владельцам земли оказалось выгоднее отдать её для сожжения кинематографистам, чем чистить самостоятельно.

Потом команда переместилась в Ирландию, где сняла значительную часть ленты. Сцены, так или иначе связанные с пустыней, а также эпизоды в гладиаторской школе, были отсняты в Марокканском городе Уарзазат. Там построили арену на 30 тыс. мест, где Максимус проводил свои первые бои.

Над сценами в Древнем Риме шла работа на Мальте, в форте Рикасоли. Из гипса и фанеры была построена копия части Римского Колизея высотой порядка 16 метров. Сооружение конструкции занял несколько месяцев и обошлось примерно в $1 млн. С обратной стороны сооружения отстроили комнаты, установили скульптуры, колоннады, торговые площадки и поставили различную мебель для ряда сцен.

© Кадр из фильма «Гладиатор» (2000)

Съёмочная группа стремилась к максимальной натуралистичности. И это касалось всех аспектов съёмочного процесса. Одна знаковых сцен «Гладиатора» — во время сражения Максимуса с Тигром из Галии на арене появляются живые тигры — была снята с участием настоящих животных. Они находились всего в пяти метрах от Рассела Кроу. На площадке постоянно присутствовал ветеринар с дротиками-транквилизаторами, готовый усыпить зверей, если что-то пойдёт не так.

Даже ловушки в деревянном полу, из которых выпускали тигров в этой сцене, действительно применялись для подобных целей в Колизее и были выполнены с исторической точностью.

Несмотря на столь фундаментальный подход и огромный бюджет (более $100 млн), на площадке всегда оставалось место для импровизации.

В одной из сцен Максимус описывает свой дом. Он рассказывает, как устроена его кухня, как пахнет в доме утром и ночью. Ничего из этого не было в сценарии. Рассел Кроу сам придумал речь и описал свой настоящий дом в Австралии.

Ридли Скотт всегда позитивно относился к подобным инициативам актёра. Он отмечал, что Кроу — соавтор картин, в которых снимается.

«Когда Рассел берёт на себя роль, он привносит много полезного, действительно выкладывается, и у него много идей. Как только мы выбрали его на роль Максимуса, он начал читать сочинения Марка Аврелия и знакомиться с историей Римской империи. Он и по другим темам очень начитан», — цитирует режиссёра The Hollywood Interview.

© Кадр из фильма «Гладиатор» (2000)

Значительные корректировки претерпела и открывающая сцена, в которой Максимус идёт по пшеничному полю. Изначально предполагалось, что эти кадры станут последними, но уже на монтаже было принято решение перенести их в начало.

Ещё одной причиной частичной переработки сценария стала смерть актёра Оливера Рида за три недели до окончания съёмок. Его герой — Проксимо — очень важен для сюжета, поэтому в страховке Рида был пункт, согласно которому создатели фильма могли переснять все сцены с другим актёром. Однако Ридли Скотт принял решение сохранить кадры с участием Рида. В результате финальные сцены были переписаны, а фильм доделывали с помощью CGI и дублёра.

«Оливер был тем, кого я бы назвал «очаровательным негодяем». Он был замечательным актёром, невероятно глубоким. Я знал, что для этой роли мне нужен актёр типа Роберта Шоу, который был крепкий как кремень, но также имел чувствительную сторону. Таких актёров, как Шоу и Рид, осталось совсем немного. В их числе Ричард Харрис и Дэвид Хеммингс, но оба уже задействованы в фильме», — рассказал режиссёр.

«Возвращение блеска поблекшему жанру»

Звёздная премьера «Гладиатора» состоялась 1 мая 2000 года в Беверли-Хиллз, а в прокат лента вышла на несколько дней позже. В России и ряде других европейских стран «Гладиатор» стартовал 18 мая.

За первый уикенд в США картина собрала почти $35 млн (и две недели продержалась на первом месте), а всего в домашнем прокате заработала более $187 млн. Прибыль от зарубежных показов составила около $273 млн, а общие сборы преодолели отметку в $460 млн. По результатам года фильм стал вторым по сборам в международном прокате (больше заработал только приключенческий боевик «Миссия: невыполнима 2»).

«Гладиатор» получил много наград. Лента взяла «Оскар» как лучший фильм года. Статуэтку за лучшую мужскую роль вручили Расселу Кроу, также призами киноакадемии были отмечены костюмы, звук и спецэффекты.

Кроме того, «Гладиатору» присудили «Золотой глобус» в главной номинации (также награду получили композиторы фильма); пять премий BAFTA, включая приз зрительских симпатий, и многие другие награды. На данный момент у фильма 76% «свежести» по версии Rotten Tomatoes. Зрительский рейтинг картины — 87%.

© Кадр из фильма «Гладиатор» (2000)

Критики уделяли особое внимание трём аспектам ленты. Прежде всего, многие хвалили игру Рассела Кроу — журналист The Guardian Питер Брэдшоу даже называл его Максимуса суперменом из Колизея. В 2000-м Кроу уже был знаменит, однако роль в «Гладиаторе» стала одной из его самых ярких работ.

Можно утверждать, что «Гладиатор» во многом задал стандарты качества съёмки и постановки в целом. В то же время лента стала достойным опытом возрождения жанра пеплума, который был популярен в 1950-х — 1960-х.

«Мощные и кровавые боевые сцены, захватывающая история мести и настоящее путешествие примерно на 2000 лет в прошлое — эпическая картина Ридли Скотта об интригах и героизме в Римской империи возвращает блеск и увлекательность поблекшему жанру, который часто становится предметом насмешек, и всё же подарил как минимум одному поколению кинозрителей некоторые из самых дорогих воспоминаний юности», — так отзывался о фильме критик Тодд Маккарти в статье для Variety.

После успеха фильма Ридли Скотта в последующие годы на экраны вышли «Троя» с Брэдом Питтом и Орландо Блумом, «Александр» с Колином Фарреллом, «Орёл девятого легиона», «Бен-Гур» и многие другие ленты. Однако «Гладиатор» был первым подобным проектом после многолетнего затишья.

Интересно, что фильм Скотта оказал влияние не только на кино, но и на издательское дело. Резкий подъём интереса к античности даже окрестили «эффектом Гладиатора». Возрос спрос на художественную литературу о римской империи — в частности, на роман Говарда Фаста «Спартак», на основе которого снят известный фильм 1960 года. Также увеличились продажи биографии Цицерона и сочинений императора-философа Марка Аврелия — одного из героев фильма.