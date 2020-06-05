«Сердцеед, оптимист, хохмач»: Михаил Кокшенов в воспоминаниях друзей и коллег

В Подмосковье после продолжительной болезни скончался советский и российский актёр и режиссёр Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. Кокшенов широко известен в первую очередь благодаря комедийным ролям, которых в его богатой фильмографии (более 130 картин) было немало: это и Стёпа из «Спортлото-82», и любовник из «Не может быть!», и охранник посла из «Ширли-мырли». Коллеги артиста выражают его родным и близким соболезнования. В своих воспоминаниях они называют Кокшенова весельчаком и сердцеедом, а ещё — очень хорошим актёром и человеком.

В пятницу, 5 июня, в одной из подмосковных больниц на 84-м году жизни скончался актёр и режиссёр, народный артист России Михаил Кокшенов. Официальные причины его смерти не уточняются, информации о дате прощания с артистом пока нет.

Осенью 2017 года Кокшенов перенёс инсульт. Тогда он оставался в больнице около трёх месяцев, а после выписки не показывался на публике.

«Больше двух лет он боролся с последствиями инсульта. Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал всё, даже свой недуг. Но увы... Уходят лучшие, уходят столпы золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет, и равных им нет», — написал на своей странице в Instagram актёр Станислав Садальский.

В беседе с «360» друг артиста Аркадий Инин отметил, что на протяжении нескольких последних месяцев надежда на выздоровление Кокшенова «то возникала, то угасала».

«Он начинал ходить, сам ел, мы разговаривали по телефону. Потом жена говорила, что состояние снова ухудшается. В общем, болезнь — такая штука... В каком-то смысле мы были готовы», — сказал Инин.

«Всегда всех подбадривал»

Соболезнования в связи со смертью артиста выразил его друг и коллега, советский и российский актёр, кинорежиссёр Александр Панкратов-Чёрный.

«Мы очень дружили с Мишей. Вообще он с актёрами очень дружил, был очень весёлым парнем, с юмором. Самое интересное, что он был удивительным подвижником. Когда вот эти девяностые лихие начались и фильмы перестали снимать, он открыл маленький охотничий магазинчик, продавал там оружие и мы снимали на вырученные деньги кино, в основном комедии», — рассказал Панкратов-Чёрный RT.

По словам артиста, Кокшенов сам придумывал сценарии, что-то добавляли актёры.

«Он давал нам зарабатывать, и кинематограф жил. Это народное кино, снимали за копейки по одному дублю, не было денег на плёнку. Но эти комедии с успехом шли в кинотеатрах», — вспоминает актёр.

Панкратов-Чёрный отмечает, что Кокшенов был старше своих товарищей и скрывал свой возраст, отчего среди коллег ходили шутки, что он «начал сниматься ещё в Великом немом».

«Он был абсолютно непьющим и некурящим человеком, занимался спортом. Помню, был скандал, когда мы снимали «Где находится нофелет?» и режиссёр Бежанов попросил Мишу, который играл водителя троллейбуса, сидеть за рулём с сигаретой в зубах. Скандал был грандиозный — он отказался взять сигарету даже в руку», — добавил Панкратов-Чёрный.

Актёр вспоминает, что Кокшенов начинал служить в театре Маяковского, но потом сказал, что ему там скучно, и ушёл в кино.

«В каждую роль он привносил что-то своё. Тайно иногда пробирался в кинозалы смотреть, как зрители реагируют на его появление на экране. Потом звонил и говорил: «Сашка, был сейчас в кинотеатре, народ смеётся, значит, хорошо и не зря». Вот такой он был. Царствия ему небесного. Добрый и замечательный человек», — заключил артист.

Коллега Кокшенова, актриса Анна Фроловцева, отмечает как его профессиональные, так и человеческие качества.

«Я с ним снималась. Он был очень хорошим артистом и человеком. Всегда с юмором. Мне говорили, что он болел. Очень жалко, что жизнь так устроена, деваться некуда», — сказала актриса в разговоре с RT.

Народный артист России Борис Клюев подчеркнул, что Кокшенов относился к старой школе советского кино.

«Он был таким простым русским парнем с открытой улыбкой, всем понятный. У него было очень много работ в кино, но последнее время он выступал и как режиссёр. Миша оставил яркий след в советском кино. Светлая ему память», — заявил Клюев.

Актриса, а ныне первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также отметила, что снималась с Михаилом Кокшеновым в нескольких фильмах, и считает его очень ярким, «звучным» артистом.

«Я помню его как очень позитивного и славного человека, который всегда шутил на съёмочной площадке, всегда всех подбадривал, у него в запасе всегда были какие-то истории. Поэтому даже странно, что теперь нашего весельчака больше нет. Всем актёрским цехом мы искренне сожалеем и приносим соболезнования родным и близким Михаила. Себя мы тоже считаем его близкими, поэтому очень горюем», — рассказала Драпеко RT.

Заслуженный артист России Михаил Вашуков подтверждает, что Кокшенов и за пределами съёмочной площадки был весёлым человеком.

«Он рассказывал какие-то эстрадные байки, случаи из жизни, случаи со съёмок фильмов. Поэтому за кулисами было всегда весело. Старая гвардия вообще была очень весёлой и очень талантливой. Мы работали вместе на одном концерте, назывался «Московская юморина», в театре на Таганке. За кулисами очень часто общались... Печальная новость. Уходят легендарные актёры», — сказал Вашуков ФАН.

Геолог по профессии, актёр по призванию

Советский и российский актёр Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Его отец — директор комбината — был репрессирован. Будущего артиста воспитывала мать, которая работала санитаркой.

Михаил Кокшенов с детства проявлял интерес к кино, однако после окончания школы пошёл учиться в Московский индустриальный техникум. Несколько лет он занимался геологоразведкой, но всё же решил сменить профессию и поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина.

«Работал я в Смоленской области, разведывал белую глину. А там этой глины — ноги не вытащишь. Поразведывал, поразведывал я и решил поехать в Москву, поступать в театральный институт», — так артист впоследствии будет вспоминать об опыте работы геологом в своих мемуарах.

С 1963-го Кокшенов служил в Академическом театре имени Вл. Маяковского, а затем в Московском театре миниатюр и Театре‑студии киноактёра.

Полноценный дебют Михаила Кокшенова на большом экране состоялся в картине Алексея Салтыкова «Председатель» 1964 года. Этого хватило, чтобы молодого артиста заметили и начали приглашать в свои картины известные режиссёры. Впоследствии Кокшенов работал с Леонидом Гайдаем, Анатолием Эйрамджаном, Михаилом Швейцером, Владимиром Назаровым.

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За годы работы в кино актёр исполнил роли в более чем 130 лентах, в которых выступал в основном в комических амплуа.

Среди наиболее запоминающихся проектов с участием Кокшенова — «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и «Катюша», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Спортлото-82» и многие другие.

В 1990-е Михаил Кокшенов решил попробовать себя в качестве режиссёра и снял трилогию «Русский бизнес» — «Русское чудо» — «Русский счёт». В последующие годы артист выпустил ещё 12 картин, в том числе «Секрет Фараона» и «Жизнь кувырком».

Артист был трижды женат. Первой его супругой стала стюардесса Нина Вокрош, а второй — актриса и ассистент режиссёра Елена Кокшенова. Со своей третьей женой — предпринимательницей Натальей Лепехиной — он познакомился в возрасте 70 лет.