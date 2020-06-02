«Зритель очень соскучился по любимым актёрам»: российские кинотеатры откроются в середине июля

Российские кинотеатры откроются уже в середине июля. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. При этом на всех площадках нужно будет соблюдать необходимые меры безопасности. Соответствующие рекомендации ранее выпустил Роспотребнадзор. Возобновления работы театров и концертных залов следует ожидать осенью. Как и в других странах, эти учреждения начнут функционировать на последнем этапе снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

В ходе брифинга в правительстве во вторник, 2 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что кинотеатры смогут возобновить работу в середине июля 2020 года.

«Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актёрам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка...», — сказал он.

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На прошлой неделе Роспотребнадзор выпустил подробные рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. В частности, и сотрудникам, и посетителям рекомендовано соблюдение масочного режима.

Кроме того, администрации многозальных кинотеатров предписано увеличить интервал между сеансами (в зависимости от числа экранов). На каждый показ будет продаваться меньше билетов — так, чтобы зрители соблюдали дистанцию. При этом членам одной семьи разрешается занимать соседние места.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» разъяснила: следить за правильной рассадкой будут кассиры, которые непосредственно осуществляют продажу билетов.

Вместе с тем Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор не планирует осуществлять контроль за соблюдением рекомендаций и применять какие-либо санкции.

«Это рекомендации, и сказать, что мы будем кого-то проверять и за это наказывать, пока это не предполагается. Мы говорим о том, как должна быть организована работа кинотеатра, говорим людям о том, как им безопасно находиться в кинотеатре», — заявила она.

На брифинге 2 июня обсуждалась работа и других учреждений культуры. Так, театры и концертные залы откроются позже — на последнем этапе снятия ограничений. По словам Чернышенко, зрителям можно рассчитывать на посещение осенних премьер.

РИА Новости

© Мария Девахина

Ранее заместитель министра культуры, статс-секретарь Анна Манилова сообщила «Известиям», что билеты в театры будут поступать в продажу с 1 августа. Эта дата указана в «дорожной карте» по выходу из ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса. За лето, пока труппы отдыхают, помещения продезинфицируют. Перед началом сезона коллективы успеют провести репетиции.

Особые условия предусмотрены для зрителей, которые собирались посетить отменённые спектакли этой весной и не вернули билеты. У них будет приоритетное право выбора даты визита в театр и места в зале.

В настоящее время ведутся работы по возобновлению деятельности музеев. На заседании комитета Государственной думы по культуре 21 мая министр культуры России Ольга Любимова отмечала, что музеи могут открыть свои двери с наступлением лета.

«В принципе музеи, особенно региональные, с 1 июня готовы потихонечку-потихонечку начать эту деятельность. В зависимости, разумеется, от того, какова позиция губернатора по этому вопросу в каждом отдельном регионе», — приводят её слова «Известия».

2 июня Любимова уточнила, что говорить о возобновлении коллективных посещений музеев пока рано. «Сейчас мы немножко подождём и повременим с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которые так ждут, возможно, и школьники, и любящие путешествовать туристы», — заявила министр.

РИА Новости

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Представители ряда музеев заверили, что после снятия ограничений цены на билеты не повысятся.

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова в беседе с Интерфаксом и вовсе отметила, что в рамках действующей акции билет в музей можно приобрести по сниженной цене.

«Мы прекрасно понимаем, что люди окажутся в достаточно сложной финансовой ситуации, и несмотря на то, что музей несёт убытки и потери, мы не планируем повышать стоимость входных билетов», — приводит её слова агентство.

Также, по информации Интерфакса, цены на билеты не станут повышать Пушкинский музей и Третьяковская галерея.