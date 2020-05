Производство самогона, тату и торты на заказ: чем занимаются деятели культуры в условиях самоизоляции

В условиях пандемии коронавируса деятели культуры из разных стран по-прежнему находятся на самоизоляции. Чтобы не скучать, они вплотную занимаются творчеством и осваивают новые навыки, о чём потом рассказывают в соцсетях.

Песни и «Беезумие»

Российский режиссёр Клим Шипенко, выпустивший кассовую комедию «Холоп», готовится к съёмкам художественного фильма про Сергея Есенина. Шипенко рассказал, что сценарий уже готов, сам он сейчас много читает, в том числе о жизни поэта, и обдумывает будущую картину.

Александр Молочников тоже не теряет времени даром: он занимается производством сериала «Беезумие». Главный герой, которого сыграл Молочников, — театральный режиссёр. По сюжету они с актёрами пытаются дистанционно репетировать новый спектакль.

Многие деятели культуры записывают песни и видеоролики на тему коронавируса. Так, российские и казахстанские музыканты, в числе которых Алсу, Кети Топурия, Нурлан Сабуров, Елена Темникова и другие, выпустили кавер на песню Александра Зацепина и Леонида Дербенёва «Ищу тебя». Текст композиции был изменён: новая версия описывает жизнь на самоизоляции.

Актёр Амбарцум Кабанян решился на смену имиджа и покрасил бороду: сначала в жёлтый цвет, а потом в синий. Кроме того, артист занялся готовкой. Он печёт оладьи, слойки, торты и пирожные «Персик».

Также кулинарией увлеклась телеведущая Яна Чурикова. На своей странице в Instagram она учит подписчиков готовить кукурузное печенье, йогуртовый кекс и тыквенный суп. А артист Сергей Глушко, также известный как Тарзан, занялся производством самогона, о чём рассказал подписчикам в социальных сетях.

Период самоизоляции оказался весьма продуктивным для режиссёра и сценариста Стивена Содерберга. За последние несколько недель Содерберг написал три скрипта. Над одним из них режиссёр работал ранее, но на изоляции решил его переписать. Известно, что в основу второго сценария лёг криминальный роман американца Дэвида Левина «Город солнца». Содерберг рассказал, что он получил у автора разрешение на адаптацию романа и приступил к тексту ещё несколько лет назад, но вынужден был прервать работу. Во время самоизоляции у режиссёра появилась возможность вернуться к истории и закончить её.

Третий сценарий, над которым работал Стивен Содерберг в последние недели, — сиквел его фильма «Секс, ложь и видео» 1989 года (за него режиссёр получил главный приз Каннского кинофестиваля и ряд других престижных наград). Содерберг также рассчитывает снять фильм по этому сценарию.

Режиссёр Джон Красински на самоизоляции запустил собственное шоу под названием Some Good News, посвящённое только позитивным новостям.

Также ток-шоу на YouTube начала вести супермодель Наоми Кэмпбелл. В каждом выпуске программы No Filter With Naomi она по видеосвязи беседует с представителями модной индустрии, звёздами кино и другими медийными личностями.

Ариана Гранде и Джастин Бибер записали балладу Stuck With U и сняли на неё клип. В ролик вошли их собственные кадры, а также записи прочих людей на тему времяпрепровождения на самоизоляции.

Актёр Джейк Джилленхол выложил в Instagram видео, на котором он поёт песню Across the Way, написанную для него композитором Джанин Тесори и поэтом Дэвидом Линдси-Эбером. Композиция посвящена жизни в период самоизоляции.

Кулинария, стрижки и мейкап

У многих знаменитостей в условиях изоляции появилось больше времени на готовку. Некоторые решили поделиться кулинарными способностями со своими поклонниками.

Актёр Стэнли Туччи, несколько лет назад выпустивший книгу The Tucci Cookbook, начал вести кулинарный дневник, в котором он рассказывает о своём распорядке дня и делится рецептами. Следуя указаниям артиста, можно сделать овощную пасту, куриный бульон, рёбрышки ягнёнка и коктейль «Негрони».

Американская актриса Эми Шумер под руководством мужа Криса Фишера, профессионального повара, сняла полноценный мини-сериал о приготовлении домашней еды. Первый эпизод шоу уже появился в сети. Помимо рецептов, в сериале представлен закулисный взгляд на жизнь Шумер и Фишера.

Писательница Кэтрин Юнис Шварценеггер в условиях изоляции сделала новую стрижку мужу — актёру Крису Пратту. Он остался доволен результатом.

Актёр Крис Эванс побрил свою собаку и пришёл к выводу, что «некоторые вещи лучше оставить профессионалам».

Джастин Бибер решил попробовать свои силы в макияже и попытался накрасить модель Хейли Болдуин. Музыкант серьёзно подошёл к задаче и подчеркнул, что не намерен делать клоунский грим. Хейли результат понравился. С макияжем также экспериментирует актриса Ева Мендес, но её «стилистами» стали дочери — пятилетняя Эсмеральда и четырёхлетняя Аманда.

Актриса Пэрис Джексон увлеклась татуировкой. Она выложила в Instagram фото и видео, на которых сама делает себе новое тату.

Мила Кунис и Эштон Катчер занялись производством вина. Первая партия в количестве 2000 коробок появилась в продаже в апреле и была полностью раскуплена за восемь часов. Весь доход от продаж пойдёт на благотворительность.