Выступления на пустых улицах и хиты прошлых лет: как прошёл «финал» Евровидения-2020

На Первом канале прошла трансляция концерта «Евровидение: Europe Shine a Light», который в этом году из-за пандемии коронавируса заменил финал традиционного музыкального шоу. Помимо фрагментов выступлений и клипов всех конкурсантов 2020 года, в программу вошли хиты — победители прошлых лет. При этом известные всем композиции получили принципиально новое исполнение. В конце шоу все участники Евровидения-2020 объединились, чтобы на самоизоляции спеть хит победителей конкурса 1997 года Katrina and the Waves — Love Shine a Light.

Вечером 16 мая на Первом канале прошла трансляция музыкального шоу «Евровидение: Europe Shine a Light», которое в этом году заменило финал традиционного песенного конкурса. Ведущими концерта стали артисты из Нидерландов: певица Эдсилия Ромбли, актриса Шанталь Янзен, а также певец и шоумен Ян Смит. Российскую трансляцию комментировали Яна Чурикова и Юрий Аксюта.

В программу шоу вошли короткие фрагменты выступлений и клипов конкурсантов 2020 года из 41 страны, присланные организаторам ранее. Находящиеся у себя на родине музыканты, в числе которых Little Big (Россия), VAL (Белоруссия), Hooverphonic (Бельгия), Go_A (Украина), Арилена Ара (Албания) и многие другие, подключались к трансляции и обращались к зрителям со словами поддержки.

Также участниками концерта стали конкурсанты прошлых лет. Открыло шоу выступление ирландского музыканта Джонни Логана, который единственный дважды выигрывал Евровидение — в 1980 и 1987 годах. Он рассказал, как чувствует себя на самоизоляции, и исполнил хит What's Another Year, который принёс ему первую победу.

Лауреат конкурса 2015 года Монс Сельмерлёв представил акустическую версию своей песни Heroes, посвятив выступление врачам, которые помогают больным коронавирусом.

Ярким элементом трансляции стал ролик, в котором показаны самые известные достопримечательности, расположенные в странах — участницах конкурса 2020 года. Все кадры были сняты недавно, а видео сопровождалось выступлением Роттердамского филармонического оркестра, все артисты которого играли у себя дома.

Израильтянка Гали Атари, победившая в конкурсе 1979 года вместе с коллективом Milk & Honey, прошлась по пустынным улицам Иерусалима и исполнила песню Hallelujah.

Безлюдные улицы столицы своей родины показала ещё одна победительница Евровидения — сербская певица Мария Шерифович, записавшая новое видео на песню «Молитва».

К трансляции присоединился и один из основателей шведского квартета ABBA Бьорн Ульвеус. Он поделился воспоминаниями о шоу 1974 года, победу на котором одержала легендарная четвёрка с песней Waterloo, и отметил, что конкурс стал отличной стартовой площадкой для коллектива.

Также в числе участников трансляции были музыканты Михаэль Шульте, Нета Барзилай, Дункан Лоуренс, Александр Рыбак, Ленни Кюр, Сандра Ким, Нив Кавана, Гетти Касперс (Teach-In), Сергей Лазарев, Елена Папаризу, Кончита Вурст и многие другие.

Завершила концерт песня Love Shine a Light, которая в 1997 году принесла победу британскому коллективу Katrina and the Waves. На этот раз её исполнили все музыканты, отобранные для участия в конкурсе 2020 года.

В конце шоу ведущие рассказали, что следующее Евровидение состоится в 2021 году в Роттердаме. Полный список конкурсантов пока неизвестен, но некоторые страны уже сообщили о решении отправить на Евровидение-2021 музыкантов, отобранных для участия в шоу 2020 года. При этом, согласно требованиям организаторов, артисты будут обязаны представить новые песни.

Музыкальный конкурс «Евровидение» впервые прошёл в 1956 году в швейцарском городе Лугано. В соревновании приняли участие представители семи стран. С тех пор шоу проводилось ежегодно и со временем стало традиционным явлением в сфере европейской музыки.

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В 2020 году конкурс был впервые отменён по решению Европейского вещательного союза. Такая беспрецедентная мера принята из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Организаторы искали альтернативные способы проведения мероприятия и в итоге запланировали онлайн-концерт при участии музыкантов, отобранных в конкурс 2020 года.

Как и традиционное соревнование, концерт состоял из трёх частей: 12 мая были представлены номера конкурсантов первого полуфинала, а 14 мая — выступления остальных участников.

Трансляция первых двух этапов прошла на официальном YouTube-канале Евровидения. В эфире были показаны клипы и концертные выступления участников, предоставленные организаторам ранее. Кроме того, в программу шоу вошли отрывки выступлений конкурсантов, исполнивших свои композиции в других жанрах, подборки роликов от зрителей и многое другое.