Тот самый: тест RT и «Дилетанта» о приключениях барона Мюнхгаузена

300 лет назад, 11 мая 1720 года, в немецком городе Боденвердере родился Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен — человек, ставший литературным персонажем благодаря своему таланту рассказчика и писателю Рудольфу Эриху Распе, собравшему и популяризовавшему его истории. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, отличаете ли вы реальные факты о бароне Мюнхгаузене от вымысла.

© Кадр из фильма «Приключения барона Мюнхгаузена»

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант».