«Я оступилась и ошиблась»: Регина Тодоренко извинилась за слова о домашнем насилии

Телеведущая Регина Тодоренко извинилась за свои высказывания о домашнем насилии. Ранее в одном из интервью она заявила: «Нужно быть настолько психологически больным человеком, который берёт камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьёт…» А почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?». Её слова вызвали широкий общественный резонанс, их осудили и прокомментировали многие блогеры.

Редакция журнала Glamour заявила о решении лишить Регину Тодоренко титула «Женщина года», которого телеведущая и блогер была удостоена в ноябре 2019-го. Сообщение об этом было опубликовано в соцсетях и на сайте издания.

«Такое решение редакция была вынуждена принять после публичных высказываний Регины о домашнем насилии в интервью Peopletalk. Glamour категорически не поддерживает позицию Регины. Хотим подчеркнуть, что мы против насилия в любом виде, в том числе буллинга. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете».

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Конкретных цитат журнал не приводит, однако ссылается на беседу Тодоренко и её мужа Владислава Топалова с основателем Peopletalk.ru Лаурой Джугелией. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале сетевого издания 23 апреля. Тодоренко рассуждала о том, почему блогеры делятся только приятными моментами из личной жизни, скрывая неприглядные эпизоды.

Телеведущая в резкой форме осудила женщин, которые в соцсетях рассказывают о своих проблемах в семейной жизни, — даже если дело касается домашнего насилия.

«Нужно быть настолько психологически больным человеком, который берёт камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьёт…» А почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — заявила она.

Под видео появились негативные комментарии. К вечеру 25 апреля более 7 тыс. зрителей поставили отметку «Не нравится». Чтобы обсудить позицию Тодоренко, редакция Glamour пригласила её в прямой эфир в Instagram, который прошёл 24 апреля.

После этого Регина Тодоренко выпустила видео с извинениями на собственной странице в соцсети. «Ещё раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе», — заметила она. Тодоренко назвала свои формулировки некорректными, а также попросила подписчиков подсказать, чем она может помочь в данной ситуации.

Однако некоторые пользователи платформы посчитали жест знаменитости неискренним. Одной из причин послужили слова Тодоренко о некоем опыте, которым она на данный момент не готова поделиться. Под постом Glamour читатели потребовали лишить артистку титула «Женщина года».

Высказывания коллеги осудила телеведущая и певица Анна Седокова. «То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье», — написала Седокова на своей странице в Instagram.

Она упомянула собственный негативный опыт семейной жизни, а также рассказала о подобных случаях, которые помнит с детства. Певица также отметила, что незамужние и разведённые женщины сталкиваются с незаслуженным порицанием.

После того как в субботу Glamour объявил об отзыве титула, главный редактор Иляна Эрднеева прокомментировала решение для «360». Эрднеева допустила, что Тодоренко могла выразить свою точку зрения неправильно.

«Наверняка какие-то формулировки у Регины были не совсем точные. Но если вы смотрели эфир, то имели возможность наблюдать, что ее позиция была довольно последовательной». Она подчеркнула, что звание телеведущей не вернут.

Певица и композитор Рита Дакота (Маргарита Герасимович) выступила с развёрнутым комментарием в своём Instagram. В том же интервью People Talk Тодоренко и Топалов предположили, что на Дакоте лежит ответственность за проблемы в семейной жизни, который привели к разводу с Владом Соколовским в 2018 году.

Рита Дакота и её дочь Мия

© instagram.com/ritadakota

Певица призвала подписчиц не слушать Тодоренко и выразила обеспокоенность тем, что слова ведущей помешают женщинам, находящимся в опасной жизненной ситуации, защитить себя.

«Кто возьмёт на себя ответственность, если кого-то из них покалечат? А если кого-то не дай бог убьют? Регина? СМИ, опубликовавшие вот такие её высказывания?» — заметила она.

Дакота подчеркнула, что ранее поддерживала дружеские отношения с обоими артистами и по этой причине поначалу не решалась присоединиться к общественному осуждению.

Вечером в субботу Регина Тодоренко повторно попросила прощения в Instagram. «Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомлённости и необразованности», — написала телеведущая. Она также упомянула, что связалась с несколькими фондами, чтобы «донести эту проблему до общества».