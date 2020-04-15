«Я всегда хотел сыграть Гамлета»: Джанкарло Эспозито о съёмках в «Лучше звоните Солу» и новом поколении актёров

В середине марта в сети состоялась премьера мелодрамы «Звёздная девочка», основанной на одноимённом романе Джерри Спинелли. Одну из ролей в картине исполнил Джанкарло Эспозито, известный в первую очередь по сериалам «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Мандалорец». В интервью-шоу Dennis Miller + one на RT Эспозито рассказал о картине режиссёра Джулии Харт, съёмках в популярных проектах и новом поколении актёров, способном покорять зрителей своей мудростью.

— «Лучше звоните Солу», «Во все тяжкие» — сколько им уже? Лет десять? Как всё начиналось?

— Мне позвонили и сказали: «Приезжайте на пробы для этого сериала». А мой агент ответил (как и в случае со всеми актёрами моего уровня): «Он не ходит на пробы». Они говорят: «К сожалению, без этого никак. Если он придёт на пробы, то получит роль. Но Винсу Гиллигану (режиссёр сериала «Во все тяжкие». — RT) нужно обязательно на него посмотреть». Так что я пошёл на пробы. Потом мне позвонили и сказали, что Винс хочет поговорить со мной по телефону. Я ответил: «Я тоже хочу». А планировалось, что моя роль будет эпизодической.

Я приехал в Альбукерке с моей на тот момент младшей дочерью, Сирлусией. И у меня по ощущениям было что-то вроде камней в почках. Я ночью проснулся и не мог заснуть. Врач, которому я позвонил, сказал: «Выпейте двенадцать бутылок воды». Так я и сделал. Конечно, с этим я уснуть не мог, то и дело бегал в туалет. Я говорю дочке: «Что делать будем?» Она мне: «Пап, если тебе плохо, пойдём ко врачу!» Я ответил: «Шоу должно продолжаться! Прямо как на твоём плакате, детка!».

В итоге я побывал в больнице, меня проверили, было восемь утра. На съёмочную площадку мне нужно было к двенадцати. Продюсеры спрашивают: «Нам искать другого актёра?» (смеётся) А я отвечаю: «Да нет. Я по природе борец, я буду». Врач меня вызвал и говорит: «У вас дивертикулит. А так вы в хорошей форме, всего доброго». Я прибыл на площадку к двенадцати и три дня превосходно отработал!

Меня спросили: «Не хотите сняться ещё?» Я говорю: «С удовольствием, но... — Эй, что ещё за «но»? — Я хотел бы поговорить с Винсом о том, что у меня за персонаж». И мне хватило смелости прислушаться к себе и сказать: «Ещё в одной серии я бы снялся с радостью, но считаю, что моего персонажа нужно раскрывать таким образом». В телефонном разговоре повисла пауза, и я буквально слышал, как у Винса отвисла челюсть и он подумал: «А ты прав!».

Это было в конце второго сезона. Я снялся в 12-й и 13-й сериях. Они хотели сразу заключить со мной контракт на третий сезон, но я сказал: «Нет!» Они такие: «Да кто он вообще такой?». Я сказал: «У вас сейчас будет долгий перерыв. Почему бы вам об этом хорошенько не подумать, а к следующему сезону поговорим?» И они ко мне действительно обратились! Меня очень вдохновило то, что они написали для моего персонажа, а их — то, что я когда-то им предложил. И роль просто сразу пошла. Мне хотелось сыграть нетипичного злодея. Человека, который не раскрывает карт, но при этом очень приветлив.

— Да, дружелюбный злодей.

— Да! Компанейский человек, славный парень. Видит для себя причины заниматься тем, чем занимается. И эти причины со временем раскрываются. Так и родился Густаво Фринг. Я хотел сыграть человека, который, на первый взгляд, прислуживал другим, но на деле затаил обиду на кое-кого в «семье». А мы знаем, каково это!

— Да, и этого человека он убивает.

— Он очень расчётлив и «прячется на самом видном месте». Какое это было увлекательное путешествие! Я так за него благодарен!

— Вы меня заинтриговали рассказом о том, что играть вам пришлось, отвлекаясь на другие мысли — учитывая, что вам диагностировали дивертикулит. Порой актёр работает лучше всего, когда ничего нарочно не изображает, а словно бессознательно погружён в игру. Если на съёмках не даёт покоя что-то постороннее (подумать только, такая боль), не остаётся же сил раздумывать: «Как бы получше сыграть?»

— Да, лучше всего играешь, когда словно переживаешь эту ситуацию в данный момент. Мне, конечно, хотелось скрыть, что я испытываю боль... Но когда входишь в роль, остальное отступает на второй план. Потому что ты занимаешься любимым делом. Даже боль утихает.

И это хороший урок, показывающий, насколько важно, чему уделять внимание.

Относишься ли ты к тому, что происходит в мире и приводит в ужас всех остальных, с пренебрежением, пытаясь скрыть собственный страх? Или тебя это действительно не смущает и тебе нормально быть собой и на своём месте? Всё это я начинаю понимать только сейчас. Это приходит с возрастом, да?

И мы не особо стараемся. Мы частично сделали то, что должны были, и видим дальнейший путь к тому, что хотим доделать. И обстоятельства нас не пугают. Но мы можем взглянуть на собственные недостатки и свою истинную природу.

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— Я работал с Бобом Оденкёрком, который играл второстепенную роль в «Во все тяжкие», а затем главную в «Лучше звоните Солу»... Расскажите о Бобе, которого знаете вы.

— Мне с ним очень нравится работать. Он человек преданный делу и очень умный. Я ему даже немного завидую. У него отлично работает голова, он всё подмечает, чувствует, видит, внимательный ко всему. При этом он блестяще умеет излагать и подавать историю. Он может думать на многих разных уровнях. Это дар.

А чтобы играть, как он играет... Я знаю, что драма для него — это новое поприще, и всегда смотрел: где же у него уязвимое место, недочёт. Он играет смешно, но при этом нашёл произведение, где может одновременно играть и смешно, и драматично, и демонстрировать индивидуальность. У него есть все навыки, и я отдаю ему должное! Весь тот успех и вся та похвала, что он сейчас получает, — это совершенно заслуженно! И пятый сезон сериала «Лучше звоните Солу» — лучший из всех.

— Так что, дело к концу? Близится кульминация?

— Да, пока показаны три серии, и таких высоких показателей не было ни у одного из предыдущих сезонов. Знаете, я уже давно играю в этом сериале, можно сказать, что в «Лучше звоните Солу» я — опасность. Помните? (зловещим голосом) «Я сам опасность!». Но я работаю и на других проектах, поэтому мне приходится мысленно возвращаться в прошлое и напоминать себе, как же я играл. Временами кажется, будто ничего особенного и не делал, но это хорошо. В такие моменты ты будто и не играешь вовсе, а живёшь.

— «Я сам опасность». Вы до сих пор слышите эту фразу в голове? Вам шестьдесят один...

— Это реплика Уолтера Уайта. В «Во все тяжкие» он воплощение опасности. Но в «Лучше звоните Солу» самый опасный персонаж — это я. И моя задача — постоянно держать вас в напряжении. Могут происходить самые разные драматические события, но стоит вниманию переключиться на мою сюжетную линию, и вы сразу это чувствуете. Мы считаем, чем меньше вы знаете о Гусе Фринге, тем лучше. Нам и без того многое известно о нём из «Во все тяжкие». Поэтому в «Соле» мы решили раскрывать его постепенно, чтобы вы испытывали страх каждый раз, когда он делает что-то незаконное. Или когда он делает что-то для других, но вы понимаете, что на уме у него — совсем иное.

— Да, роль Фринга в «Лучше звоните Солу», безусловно, сейчас ваша основная, но у вас есть и другие, совершенно невероятные — скажем, в сериале «Мандалорец». И, по-моему (поправьте меня, если это не так), «Мандалорец» сейчас — самый популярный онлайн-сериал в мире, да?

— Да, номер один по количеству просмотров в мире. Я не совсем уж безумный фанат «Звёздных войн», но люблю их, и некоторые вещи в сериале мне особенно нравятся. Например, ощущение неизведанности и то, что по сути это космический вестерн. Вместо Джорджа Лукаса тут Джон Фавро и Дэвид Филони. Лукас, кстати, приезжал на съёмки. Это первые «Звёздные войны», снятые полностью в США, а не на британских киностудиях.

Фавро и Филони сняли именно космический вестерн, а я обожаю вестерны. Обожаю эту стилистику: револьверы, просторы... Всё это есть у нас в «Мандалорце». Слов там очень мало — куда больше говорит картинка. Это классический мономиф. Вот, что связывает нашу космическую драму и первоначальный замысел Лукаса для «Звёздных войн». Всё проистекает из своеобразной и очень самобытной дружбы Джорджа Лукаса и Джозефа Кэмпбелла.

«Сила мифа», концепция пути героя. И сериал я люблю за то, что его смотришь — а там и Мандалорец, и Мофф Гидеон, и малыш Йода. Пообщайтесь с детьми, они просто без ума от Йоды... Это приключение! Это мономиф, с которым мы можем (и имеем право) себя ассоциировать в этом сериале.

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— Вы родились в Копенгагене, и мне любопытно, что же на сердце у меланхоличного датчанина? Вам же знакомы все эти разговоры про Гамлета и меланхолию. Вы когда-нибудь испытываете это чувство?

— Да. Я чувствую определённую связь с сюжетом Шекспира и всегда хотел сыграть Гамлета, чтобы дать волю своей внутренней меланхолии.

— Наверное, это как-то связано с местной пасмурной погодой. Каждый раз, когда я встречаю кого-то из тех мест, я спрашиваю: вы чувствуете какую-то непонятную предрасположенность к хандре? И ответ всегда: «Есть немного».

— Думаю, отчасти так и есть. Например, сегодня я проснулся очень рано и в шесть утра, к рассвету, уже был на ногах. Но из-за тумана я не видел солнца. А теперь представьте такое каждый день — хочешь-не хочешь, на тебе это скажется...

— Расскажите подробнее, что за кино — «Звёздная девочка»?

— Это прекрасный подростковый фильм, из которого каждый из нас может почерпнуть что-то для себя. Он снят по роману Джерри Спинелли и рассказывает о чуде, очаровании и осознании того, кто ты есть.

— Это преподносится через призму научной фантастики? Или почему «Звёздная девочка»?

— Нет, главное здесь — «девочка». Расскажу в общих чертах, чтобы не спойлерить. В городе появляется девочка, и никто не знает, кто она и откуда, но она действительно словно фея. Она старается помогать людям: читает газеты, и, если видит, что где-то проблемы, пытается их решить. Хотя она всего лишь школьница.

Её встречает мальчик, он интересуется, кто она такая, но никто ничего не знает. При этом все хотят быть ближе к ней. А кто бы не хотел быть с таким человеком? Всегда позитивным, всегда готовым выслушать тебя и предложить решение или просто сказать: «Пойдём любоваться цветочным полем, пойдём гулять». С кем-то, кто может дать полезный совет и руководствуется своей внутренней добротой. Фильм об этом. Разумеется, всё несколько сложнее.

Моего персонажа зовут Арчи, и он оказался «на обочине»... Учитель палеонтологии, которого выгнали из школы, и он стал вожатым в летнем лагере. Он преподаёт палеонтологию, фанатичен и всем интересуется. Ему удалось отгородиться от внешнего мира, мира бизнеса, из которого он пришёл. Он помогает отличными советами детям, которые пытаются найти своё место в жизни.

И вот я снялся в этом фильме. Когда я услышал, что он по подростковому роману, то, как уже делал до этого, позвонил своим детям и спросил про книгу. Они наперебой отвечали: «Я знаю её!», «Я читала!», «Я тоже!». «И о чём она?», — спросил я. «Это история о надежде, отношениях, о подростке, который почувствовал в себе силу, хотя ни один взрослый или сверстник не говорил ему: «Вот это сделает тебя сильнее». С таким персонажем чувствуешь связь. Когда я рос, мне говорили: «Если не знаешь — притворяйся, что знаешь».

Теперь я даже не могу сымитировать смех. Младшая сразу говорит: «Па-ап, хватит притворяться». Понимаете, о чём я? Когда даже дети тебя раскусывают, понимаешь, что можно чаще быть собой. В целом, это милый фильм, в котором, однако, присутствует глубокий посыл: взрослея, мы многое узнаём, пресыщаемся и начинаем иначе смотреть на мир.

— И очень важно было удачно подобрать на главную роль актрису 16 лет.

— Да. Грейс Вандервол.

Её заметили в реалити-проекте. Она играла на укулеле и победила по итогам сезона. Грейс настоящий ангел. У неё невероятная харизма, и при этом, глядя на неё, диву даёшься: «Да она словно из другой вселенной!».

— …на что и намекают в фильме.

— В точку. Она как лучик света, заполняет собой всё, при этом никому не стремится угождать и всегда остаётся самой собой. Всё внимание приковано к ней, и она ведёт за собой других. Грейс представляет целое новое актёрское поколение.

— Вы правы, сейчас появилась целая плеяда ребят, не только зрелых не по годам, но и способных не слишком это выпячивать — удачное сочетание для актёра. В них есть мудрость, но они не кичатся этим, чем и покоряют.

— Это неразрывно связано с их сутью и воспитанием, а также с их наблюдениями за окружающим миром. Они сделали выбор, который мы с вами делаем каждый день, — они смотрят на вещи позитивно, и это крайне важно.

— Ваша младшая дочь хочет быть актрисой, да?

— Да, моя дочь Руби.

— А что говорит о том, что у неё есть к этому склонность? Она хорошо чувствует людские эмоции?

— Да, Руби наблюдательная, очень чуткая, а ещё она с девяти лет снимает фильмы. Три года подряд она завоёвывает награды на Остинском молодёжном кинофестивале. Так что талант у неё есть! Ещё из неё выйдет отличный монтажёр — она очень увлечённо монтирует фильмы на своём компьютере. Руби сама снимает фильмы, монтирует их, создаёт титры и музыкальное сопровождение… да ещё и играет в них вместе с друзьями. Недавно она сказала: «Пап, я хочу быть актрисой». А я: «Да тебя пережуют и выплюнут!». Она: «И что ты предлагаешь?» Я: «Продолжай снимать фильмы, сделай портфолио, учись актёрскому мастерству, но всегда твори прежде всего для себя, чтобы между твоей сутью и твоими работами была живая неразрывная связь». Ведь, как известно, все мы — актёры. Многие из нас хорошие рассказчики, в том числе и я. При этом я всю жизнь посвятил изучению особенностей ремесла. А это требует дисциплины. Всем ли её хватает? Достаточно ли ты толстокожий, чтобы пережить отказ?

— Это жестокий мир, но и человечности есть место. И тем, кто хочет себя в нём попробовать, скажу: «Действуйте! Это же не вьетнамская война! Если провалитесь, это ещё не конец света!». Обычно ты оказываешься перед четвёркой состоятельных людей, которые могут в один миг тебя выставить, и тут ты должен суметь проявить себя. По крайней мере, у меня получалось. Я говорил себе: «Бывает и хуже!».

— Именно так. А уж когда вы можете оставаться верным себе... Пару недель назад мы заканчивали съёмки второго сезона «Мандалорца». На площадке был наш замечательный режиссёр и продюсер Джон Фавро. Мы отрепетировали сцену, и тут я понимаю, что что-то не так. В чём же дело? А в том, что это не было похоже на моего персонажа. Кто-то должен был сбить меня с ног, сделать ещё что-то, вывести меня из кадра. И я сказал: «Не верю».

Режиссёр эпизода посмотрел на меня и сказал: «Ну ладно». К тому моменту Джон уже покинул площадку. Дэйв Филони, главный специалист по «Звёздным войнам», поднялся к себе, чтобы разобраться с другими эпизодами. И тогда режиссёр спрашивает: «А чему бы ты поверил?» И я ответил, что, по мне, в подобном мире воин никогда не бросит своё оружие.

Меня спросили, каким я вижу развитие ситуации. Для меня всё было очевидно: так, так и так. И тогда я почувствовал, что всё на месте и не идёт вразрез с моим пониманием персонажа. А режиссёр просто обалдел: «С ума сойти — так куда лучше!».

Когда ты верен себе, ты понимаешь свою истинную природу и способен лучше выполнять свою работу, а не просто удовлетворять людей, исполняя их желания. И когда ты делаешь это изящно и без надменности, все от этого только выигрывают.

— Когда всё естественно.

— Да. Тогда всё легко. Я ведь хочу внести свою лепту!

— Давайте быстренько разделаемся с игрой под названием «Тест Роршаха». Кто или что вас вдохновляет? Первое, что приходит на ум…

— Сидни Пуатье...

— Ваша слабость?

— Мороженое.

— Чему всем нам стоит уделять больше внимания?

— Самим себе. И нашей связи со вселенной.

— Какие три вещи вы возьмёте с собой на необитаемый остров?

— Футбольный мяч. (смеётся) Том Хэнкс, сами понимаете. Бутылку воды, если получится. И... нож.

— Что ещё вы хотите успеть сделать?

— Поуправлять самолётом.

— Какой сериал вы сейчас смотрите запоем?

— «Острые козырьки»... У меня даже кепка есть. Заказал себе.

— Без чего вы не можете обойтись?

— Ежедневные занятия спортом... Восемь километров пробежка, 11 — на велосипеде, и ещё плаваю...

— С какой исторической личностью вы бы хотели пообедать?

— С Пушкиным... Хочу послушать его истории и стихи.

— Понимаю. Ваш идеальный день — это…?

— Сегодняшний.

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