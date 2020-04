«То, чем однажды все мы снова займёмся»: глава Marvel подарил фанатам надежду на новых «Мстителей»

В Twitter главы Marvel Studios Кевина Файги появилась неоднозначная запись, которую многие СМИ и поклонники вселенной Marvel интерпретировали как намёк на продолжение серии фильмов «Мстители». Последняя на данный момент часть франшизы — «Мстители: Финал» — вышла в апреле 2019-го и стала самой кассовой в истории кинематографа. Предполагалось, что картина завершит «Сагу Бесконечности».

Спустя почти год после выхода фильма «Мстители: Финал» глава Marvel Studios Кевин Файги подарил фанатам надежду на продолжение серии.

Всё началось, когда один из пользователей Twitter выложил в социальную сеть ролик, снятый в кинотеатре во время показа картины 2019 года «Мстители: Финал». На видео показан момент, в котором Капитан Америка поднимает молот Тора во время битвы с Таносом, что приводит зрителей в восторг.

«Бросайте все свои дела и послушайте, как отреагировали зрители премьерного показа фильма «Мстители: Финал» на момент, где Капитан Америка сражается молотом Тора», — говорится в сопроводительном сообщении.

Публикация привлекла внимание пользователей соцсети. В числе откликнувшихся на неё оказался и сам Файги, не проявлявший никакой активности в Twitter с ноября 2018-го.

Продюсер сделал репост ролика и оставил под ним неоднозначный комментарий: «Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем однажды все мы снова займёмся».

Публикация вызвала бурную реакцию как фанатов франшизы, так и информационных ресурсов. Интернет-портал We Got This Covered отмечает: несмотря на то, что фильм «Мстители: Финал» ознаменовал завершение и третьей фазы кинематографической вселенной Marvel, и всей «Саги Бесконечности», студия Marvel никогда не исключала возможного продолжения в будущем. Таким образом, последний твит Файги можно трактовать как подтверждение того, что «Мстители 5» рано или поздно выйдут на экраны.

По данным We Got This Covered, фильм может получить название New Avengers («Новые Мстители»). Тогда Доктор Стрэндж, новый Капитан Америка и, возможно, Человек-паук станут старшим поколением «Мстителей», а роль их лидера возьмёт на себя Капитан Марвел.

СМИ предположили, что новые «Мстители» выйдут не раньше 2023 года. В числе ближайших проектов студии — картина «Чёрная вдова», которая должна открыть новую, четвёртую фазу киновселенной.

Пост Кевина Файги воодушевил и поклонников вселенной Marvel. Пользователи Twitter начали ностальгировать по предыдущим картинам, благодарить продюсера за его проекты и радоваться появившейся у них надежде на продолжение истории.

«Очень здорово и неожиданно было увидеть ваш твит после столь длительного перерыва. С нетерпением жду очередного шедевра», — высказалась одна из пользовательниц Twitter.

Среди тех, кого новость не оставила равнодушным, есть и медийные личности.

«Я этому дико обрадовался», — кратко прокомментировал актёр Бен Шварц.

Ещё более лаконично на пост Файги отреагировал президент по маркетингу студии Disney Асад Аяз.

Многие поклонники более активно выражали восторг от ролика, намёка продюсера, а также поста актёра Криса Эванса — тот разместил публикацию Файги на своей странице.

«Ох, и дали же вы мне в кинотеатре проораться! Мне просто крышу снесло: я и матом ругалась и на кресле подпрыгивала! А потом испытала приступ паники от вида того, как он бьёт вас в ответ. Я расплакалась, вернулась домой и снова расплакалась! Спасибо! Спасибо вам за всё, чему научили меня в роли Капитана Америки и Стива Роджерса», — отозвалась на твит одна из пользовательниц соцсети.

«Вряд ли я когда-либо в жизни так громко кричал. Это явно о чём-то говорит», — написал актёр Мэтт Кук.

Серия фильмов «Мстители» входит в кинематографическую вселенную Marvel, в основу которой легли комиксы компании. Всего в рамках вселенной было выпущено 23 фильма. Серия «Мстители», объединяющая в одну команду всех супергероев, на данный момент включает четыре картины — «Мстители» 2012 года, «Мстители: Эра Альтрона» 2015 года, «Мстители: Война бесконечности» 2018 года и «Мстители: Финал» 2019 года.

Кинематографическая вселенная Marvel — самая успешная кинофраншиза за всю историю кинематографа. Её суммарные сборы составляют более $22,5 млрд. Фильм «Мстители: Финал» занимает первую строчку в рейтинге самых кассовых картин. Лента, собравшая во всём мире почти $2,8 млрд, обошла таких лидеров проката, как «Аватар» и «Титаник».