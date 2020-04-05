Проблема ВИЧ в формате драмеди: сериал «Звоните ДиКаприо!» выходит на телеэкраны

В понедельник, 6 апреля, телеканал ТНТ выпускает в эфир мини-сериал «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым и Андреем Бурковским в главных ролях. Осенью 2018 года восьмисерийный проект авторства Жоры Крыжовникова был показан на сервисе PREMIER. Тогда лента вызвала большой резонанс, одной из главных причин которого стала поднимаемая в сериале тема ВИЧ: до этого российский кинематограф практически не производил художественные фильмы, которые бы широко освещали эту проблему. Подробнее о сериале — в материале RT.

В понедельник, 6 апреля, на канале ТНТ стартует показ восьмисерийного драмеди «Звоните ДиКаприо!» режиссёра Жоры Крыжовникова. Над сценарием ленты трудился тот же Крыжовников вместе с другими авторами — Петром Внуковым, Алексеем Карауловым, Евгенией Хрипковой и Владиславой Амангельдыевой. В качестве оператора мини-сериала выступила Ксения Середа, известная по проектам «Дылда» и «Кислота».

«Звоните ДиКаприо!» был показан на сервисе PREMIER осенью 2018 года. Тогда релиз вызвал большой резонанс. Одной из причин ажиотажа вокруг сериала оказались смелые экспериментальные решения, несвойственные для классических отечественных телевизионных проектов.

Но не менее важной причиной повышенного внимания к релизу стала тема распространения ВИЧ и жизни инфицированных людей. Эта проблема редко оказывается в поле зрения отечественных создателей кино- и телепродукции, несмотря на пугающую статистику: в России около миллиона человек больны ВИЧ.

Тема вируса иммунодефицита человека поднималась в фильме Сергея Потёмкина «Город без солнца» с Сергеем Безруковым в главной роли. Создатели этого проекта не оставляют инфицированному герою никаких шансов: здесь ВИЧ — злой рок, который рано или поздно обязательно убьёт больного. Чуть более позитивное отношение к проблеме можно увидеть в вышедшей в 2011 году картине Василия Сигарева «Жить».

В 2018 году вышел комедийный интерактивный проект «Всё сложно» режиссёров Натальи Покровской и Антона Уткина. Главную роль в нём сыграла Ирина Старшенбаум. ВИЧ-инфицированная героиня Старшенбаум пытается строить свою жизнь, а постоянную проблему выбора вместе с ней решают зрители.

В центре сюжета «Звоните ДиКаприо!» — жизнь братьев Егора и Льва в исполнении Александра Петрова и Андрея Бурковского соответственно. Егор — известный актёр, звезда популярного сериала. Он не привык ни о ком думать и живёт, как ему вздумается: сорит деньгами, пьёт, нарушает ПДД, ввязывается в конфликты, срывает съёмки и постоянно меняет партнёрш.

Лев — полная противоположность брату. Он тоже артист, но его карьера не складывается. Герой Бурковского ведёт непопулярную передачу на канале «Муравей-ТВ», в которой учит зрителей мастерить полезные вещи. Чтобы прокормить беременную жену и двух дочерей, Лев берётся за различные подработки, но они не приносят весомого дохода. Кроме того, героя часто обманывают работодатели, с чем он сам, из-за своего характера, ничего не может сделать.

Жизнь братьев меняется, когда Егор получает положительный результат на ВИЧ. Герой Петрова понимает, что успел заразить многих людей. Но вместо того, чтобы предупредить пострадавших и заняться лечением, он начинает ещё больше пить и саботировать съёмки. Тогда телевизионщики принимают решение избавиться от персонажа Егора и ввести в сериал нового героя, которого должен сыграть Лев. Жизнь Льва начинает налаживаться.

«Звоните ДиКаприо!» присуща важная просветительская функция: в сериале хорошо показано восприятие ВИЧ в обществе. Зачастую окружение ВИЧ-инфицированных почти ничего не знает о болезни и верит глупым стереотипам. По этой причине у окружающих меняется отношение к заболевшему, что также продемонстрировано в сериале: так супруга Льва в исполнении Юлии Александровой, прознав о диагнозе главного героя, в панике бросается мыть все поверхности и уничтожать вещи, к которым тот мог прикоснуться. Кроме того, от Егора отворачиваются коллеги по площадке.

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Интересно и очень трагично показано саморазрушение оказавшегося в тяжёлой ситуации героя.

«Уже само начало казалось настолько интересным — с этим ВИЧ, со странным чувством, когда успешный персонаж Александра Петрова в то же время как будто несчастен, вся эта успешность ничего ему не даёт. Он такой тревожный, пограничный... Меня это очень заинтересовало», — рассказал режиссёр RT.

Отдельного внимания заслуживает нашедшая отображение в сюжете тема отношений между братьями (в числе прочего многие критики увидели в истории Егора и Льва прямые отсылки к библейскому сюжету про Каина и Авеля). Особого трагизма добавляет дальнейшее развитие событий — обстоятельства складываются таким образом, что чем больше успешен один брат, тем хуже другому.

Всё это приводит к негативным последствиям для каждого: к окончательному саморазрушению героя Петрова и ужасающим переменам в характере персонажа Бурковского. Если изначально последний представал перед зрителем в образе нерешительного подкаблучника, то к концу он становится совершенно другим человеком — более уверенным в себе, но, вместе с тем, избалованным славой, которая даёт новые возможности и приводит к новым порокам.

Вышедший полтора года назад сериал получил высокую критическую оценку и обрёл множество поклонников. Зрители обращали внимание на сильную драматическую составляющую проекта, упоминали, что сопереживают всем героям, и отмечали сильную актёрскую игру.

«Прошло больше недели, как я посмотрела сериал за сутки. Мне до сих пор тяжело писать отзыв. В голове хаос из кучи мыслей, а в душе сосущая, тяжёлая пустота... Сериал является трагикомедией, и в первых сериях это просто местами тупая комедия с абсурдным или трагикомичным юмором. Но потом герои раскрываются, история закручивается, и примерно с середины ты смотришь сериал, закрыв лицо руками, рыдая, чрезвычайно сопереживая героям. Жалко всех и не жалко одновременно», — рассказала в своей рецензии одна из пользовательниц «Кинопоиска».

«#звонитеДиКаприо — это очень сильный сериал. Необыкновенное сочетание страха, боли, отчаяния и борьбы с самим собой. Саша Петров не просто актёр. Он гений. Принимать на себя настолько разные роли, и каждая не просто сыграна, а пережита им. Лучший», — подчёркивали в Twitter.

Нередко зрители, как и критики, искали в сериале общее с библейскими сюжетами и проводили параллели с самыми разными литературными произведениями. Так один зритель сравнил «Звоните ДиКаприо!» с романами Достоевского.

Как ни крути, а лучшие сериалы у нас в последнее время снимает ТНТ. И лично для меня вот этот переплюнул остальные, хотя ждал меньшего. Это и социальная драма, и комедия, и современный Достоевский... Крыжовников не то что не подкачал, а и переплюнул себя. #ЗвонитеДикаприоpic.twitter.com/9eRm6Sviyb — Какой-то Ильшат🧐 (@Shafinin) December 23, 2018

Кто-то сравнивал сериал с лентой Даррена Аронофски «Реквием по мечте»: «Звоните ДиКаприо» — русский «Реквием по мечте», только на минималках и не про наркоманию! Очень тяжёлый фильм, однако, посмотрел все серии залпом! Сериал, который заставляет задуматься и не отпускает после просмотра! Всем советую!».

Есть и те, на кого проект Крыжовникова не произвёл особого впечатления. «Для меня сюжет был блёклым, особо не запоминающимся. Сериал смотрела частями, первые четыре серии в декабре, остальные — в апреле. Долго думала, а стоит ли вообще продолжать просмотр», — прокомментировала одна из рецензентов.

Некоторые были ещё более категоричны.

посмотрела #звонитедикаприо а лучше б не смотрела. из серии фильмов, которые обязательно надо засмотреть чем-то другим. непонятно, за что хвалят Петрова, ибо он такой же как всегда и везде. а вот Бурковский очень хорошо сыграл #данилаигерман ванлаф. но тут он неприятный до жути — Marisollka (@marisollka) February 1, 2019

Кого-то возмутило нелогичное поведение персонажей.

«Было физически и эмоционально больно смотреть, как герои раз за разом совершают максимально тупые и абсурдные поступки. Если бы в сериале присутствовал один или два таких персонажа, за действия которых было бы стыдно, это было бы нормально, НО когда 98% из главных и второстепенных персонажей спускают свою жизнь в унитаз, а также плюют на чужие жизни — ну, это край», — говорится в одном из отзывов.

Впрочем, даже в негативных отзывах зачастую встречаются комплименты в адрес актёров.

#КраткОбзор#ЗвонитеДикаприо это примерно как слушать неплохую мелодию, сыгранную плохо настроенными инструментами, да еще и музыкант специально фальшивит, выдавая это за свою авторскую фишку. Петров очередной раз в своем амплуа, хоть и надо признаться отыгрывает отлично. 3/10 pic.twitter.com/vBlpHpxrUd — Дарий Еловский (@follow_fargys) February 10, 2019

«Все эти вышеперечисленные моменты мешали насладиться актёрской игрой, которая, кстати, просто превосходная. Петров + Хлынина. Это просто нечто. Они приковывают внимание и заставляют сопереживать своим героям. Эта парочка подобрана просто идеально!» — говорится в одной из зрительских рецензий на «Кинопоиске».

Также автор отзыва отметила игру Юлии Александровой.

«Здесь прописанный с умом персонаж смотрится весьма уместно, и абсолютно понятна и близка боль героини. Понятно, почему она такая, и что автор хочет нам сказать через неё. Объективно очень сложная роль. Сыграна прекрасно!» — заключила зрительница.