Челленджи, творчество и семья: чем занимаются знаменитости в условиях самоизоляции

Во время пандемии коронавируса многие деятели культуры оказались на карантине или приняли решение о самоизоляции. Они поддерживают связь с поклонниками через социальные сети: призывают соблюдать меры предосторожности, делятся своим творчеством или просто рассказывают, как проводят время. Лидер российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин выложил «карантинную» версию композиции I'm OK, режиссёр Спайк Ли поделился с фанатами сценарием неснятого байопика о звезде бейсбола, а Дима Билан и Клава Кока поменялись одеждой в рамках #fliptheswitchchallenge.

Многие звёзды шоу-бизнеса и деятели культуры разных стран в связи с распространением коронавируса попали на карантин или выбрали самоизоляцию, чтобы не рисковать здоровьем. Тем не менее они поддерживают связь с подписчиками в социальных сетях: рассказывают о творческих наработках, осваивают новые хобби, а также призывают соблюдать меры предосторожности.

Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин поделился с фанатами специальной «карантинной» версией хита I'm OK. На видео Прусикин, а также композитор ряда хитов группы Любим Хомчук и продюсер Виктор Сибринин играют мелодию на стаканах с водой, футляре от термометра и пятилитровой пластиковой бутылке.

Одна из поклонниц коллектива оставила в комментариях небольшое стихотворение: «Дело было вечером, делать было нечего, мы налили воду в кружки, взяли ложки, бутыли, наиграли мы немножко самый клёвый хит Земли. Нипочём коронавирус, нипочём нам карантин, мы домашнее веселье сами вам соорудим».

Также Прусикин провёл в эфире своего Instagram выпуск шоу «Дай леща», связавшись с фронтменом группы The Hatters Юрием Музыченко, который должен был поддержать Little Big на Евровидении-2020.

Многие российские знаменитости принимают участие в культурном марафоне — флешмобе #ЖитьТворитьЛюбить и акции #homeartchallenge (#домашнийартвызов). Артисты записывают видео, где исполняют любимые литературные произведения, а затем передают эстафету коллегам.

Актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров прочитал стихотворение Саши Чёрного, Марина Александрова выступила с так называемым карантинным письмом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда («Пусть Фицджеральд и не писал этого письма, но театр на дому не отменяет того, что трудно разобрать, где вымысел, а где правда», — заметила артистка), а Екатерина Волкова представила стихотворение, которое написала сама.

Голливудский режиссёр, обладатель двух премий «Оскар» Спайк Ли в условиях карантина решил показать поклонникам сценарий фильма о Джеки Робинсоне. Постановщик признался, что ещё в 1996 году мечтал снять байопик о бейсболисте, который в своё время успешно боролся с дискриминацией в спорте.

Он также отметил, что видел в главной роли Дензела Вашингтона, но актёр счёл себя недостаточно молодым и отказался от предложения. Ли признался, что проект уже не получит экранного воплощения, однако ему хотелось бы поделиться сценарием.

«И неважно, нравится ли вам бейсбол или спорт в целом, — это отличная история об Америке», — заверил он поклонников.

Спайку Ли близки подобные темы: в числе его проектов — «Малкольм Икс», художественный фильм «Его игра» и документальная лента о Коби Брайанте «Коби делает работу».

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В свою очередь, продюсер Яна Рудковская оказалась на карантине после поездки на Неделю моды в Париж. Оставаясь дома, Рудковская ведёт в Instagram постоянную рубрику «Мои завтраки» и проводит время с семьёй.

Также продюсер освоила новое хобби — она украшает медицинские маски искусственными камелиями. Однако, в отличие от ряда знаменитостей, которые стали торговать масками (как защитными, так и сувенирными), Рудковская свои работы не продаёт.

Дима Билан и певица Клава Кока в условиях самоизоляции порадовали фанатов, приняв участие в #fliptheswitchchallenge. Артисты выложили в Instagram два ролика, на которых поменялись одеждой.

Актриса Елизавета Боярская, которая соблюдает самоизоляцию вместе с мужем Максимом Матвеевым, рассказала подписчикам, что ей приходится уделять много времени решению бытовых проблем.

Звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова решилась на важный шаг: 27 марта она зарегистрировала брак с актёром Семёном Серзиным. Однако никаких торжественных мероприятий пара не проводила.

«Карантин был прерван на пару часов, но теперь всё на своих местах — медовая самоизоляция. Мы волевым решением отказались от какого-либо празднования, даже маленького. Волнительно было в первую очередь за родителей и других взрослых родственников», — подчеркнула актриса.

Арнольд Шварценеггер, который проводит карантин в компании йоркширского терьера Черри, осла Лулу и пони Виски, выпустил видеоинструкцию о мытье рук. Он рассказал поклонникам, что моет руки около 50 раз в день. Также Шварценеггер посоветовал подписчикам в условиях карантина посвятить себя спорту и здоровому образу жизни.

Энтони Хопкинс поделился с поклонниками видео, где он играет на фортепиано в компании кота. Певица Мадонна и её семья также уделяют время творчеству: артистка поделилась в Twitter видео, где она вместе с приёмным сыном Дэвидом занимается музыкой.

Также многие отечественные и иностранные знаменитости призвали поклонников соблюдать необходимые меры предосторожности и оставаться дома, чтобы не допустить распространения вируса. В их числе Шэннен Доэрти, Тейлор Свифт и Ариана Гранде, а также Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Андрей Бурковский и другие артисты.