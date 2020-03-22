«История системы, которая ломает человека, но не может сломать»: на экраны выходит сериал «Заступники»

В понедельник, 23 марта, Первый канал начинает показ мини-сериала «Заступники». За основу сюжета картины взяты мемуары правозащитницы Дины Каминской «Записки адвоката», а речь пойдёт о судебной системе СССР времён застоя на примере истории начинающего адвоката Нины Метлицкой. Снял ленту Владимир Котт, ранее работавший над сериалом «Пётр Лещенко. Всё, что было…». Главную роль исполнила Мари Ворожи, также в фильме снялись Кирилл Гребенщиков, Юрий Нифонтов, Александр Сирин, Екатерина Агеева и другие.

С 23 по 26 марта в эфире Первого канала будет транслироваться мини-сериал «Заступники» о работе советской системы правосудия во второй половине 1960-х, когда генеральным секретарём ЦК КПСС был Леонид Брежнев.

Главная героиня новой ленты — начинающий адвокат Нина Метлицкая. За два года практики она не так часто выигрывала дела, но всё же была готова идти до конца ради подзащитных.

За это Нину прозвали заступницей. Интересный эпизод: в числе первых её клиентов — подросток из подмосковного Троицка. Мальчика обвиняют в том, что он пытался сдать в макулатуру полное собрание сочинений Ленина.

В определённый момент девушка разочаровывается в судебной системе и даже подумывает бросить карьеру. Однако по протекции мужа Нина попадает на самое престижное место — в Филиал №1 Московской коллегии адвокатов. Здесь у неё, как водится, появляется мудрый наставник Лев Юрьевич Рыбак (Александр Сирин), менее талантливые, но завистливые коллеги, а также конкурентка за мужское внимание.

Помимо правовых вопросов Нине приходится решать личные проблемы: выясняется, что муж — в прошлом дамский угодник — изменит скорее жене, чем своим привычкам.

Кадр из сериала «Заступники»

© Первый канал

В «Заступниках» подобрался удачный актёрский состав: большинство артистов появляются на кино- и телеэкранах, но не так часто, чтобы стать заложниками определённых ролей. Их типажи в целом соответствуют образам граждан Советского Союза 1960-х годов.

К слову, исполнительница главной роли Мари Ворожи ранее играла Галину Бурдонскую, первую жену Василия Сталина, в телесериале «Сын отца народов». В «Заступниках» её Нина получилась очень трогательной в своей вере в добро, справедливость и честность.

С завидным упорством героиня берётся исправлять несовершенство мира, и у неё быстро находятся помощники: по законам жанра, милая и наивная героиня привлекает куда больше внимания мужчин, чем более эффектные дамы из её окружения.

Среди поклонников Нины и простоватый таксист, готовый везти её на край света (или хотя бы Московской области), и председатель трибунала. Последний, как признался актёр Игорь Гордин, станет антагонистом: Олег — лицемерный карьерист, который преследует исключительно собственные интересы.

Не менее яркий персонаж — коллега Нины Бруштейн (Юрий Нифонтов). Это адвокат с 25-летним стажем, которому абсолютно безразлична судьба подзащитных: чья-то жизнь волнует мужчину меньше, чем строительство собственной дачи.

Может показаться, что второстепенных героев сделали столь неприятными нарочно, чтобы на их фоне Нина выглядела светлым идеалом «с плаката». Однако такое деление на чёрное и белое выглядит неправдоподобно. Впрочем, подобным грешили и некоторые советские кинематографисты, поэтому можно считать, что драматургия «Заступников» тоже соответствует духу времени.

Кадр из сериала «Заступники»

© Первый канал

Съёмки ленты проходили в Москве, Подольске, Минске и Тбилиси. Специально для фильма были нарисованы плакаты и подобраны колоритные автомобили той эпохи. Кроме того, удалось воссоздать несколько образов знаменитостей 1960-х — 1970-х годов. Так, героиня Екатерины Волковой списана с актрисы Валентины Малявиной, которая попала в тюрьму по обвинению в убийстве гражданского мужа.

Сериал «Заступники» снят по книге «Записки адвоката» Дины Каминской. В своё время автор была правозащитницей, членом Московской Хельсинкской группы и участвовала в важнейших судебных процессах той эпохи, выступая на стороне многих диссидентов.

Режиссёр Владимир Котт рассказал, что в подготовке к съёмкам кинематографисты использовали и другие материалы.

«Дело в том, что кроме книги Дины сохранились ещё и реальные уголовные дела, по которым написана книга. И мы имели возможность читать протоколы судебных заседаний в оригинале. Это здорово помогло в деталях», — подчеркнул Котт.

Он отметил, что обстоятельства дел переданы в картине достоверно, и основная работа велась над диалогами. «Это ведь не история Дины Каминской, это история системы, которая ломает человека, но не может сломать», — объяснил режиссёр.