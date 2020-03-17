Ягоды для «Кошек»: в США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

В США объявили лауреатов 40-й антипремии «Золотая малина». Из-за пандемии коронавируса церемония в Лос-Анджелесе не состоялась: имена «триумфаторов» сообщили посредством пресс-релиза и видео на YouTube. Абсолютным антифаворитом этого года стала киноадаптация мюзикла «Кошки»: она собрала награды в шести номинациях, включая главную — «Худший фильм». Двух призов была удостоена лента «Рэмбо: последняя кровь». Также в числе лауреатов актёры Джон Траволта и Хиллари Дафф. А многократный обладатель премии Эдди Мёрфи получил награду за восстановление репутации.

В Лос-Анджелесе объявили имена лауреатов антипремии «Золотая малина». Запланированная на 16 марта церемония не состоялась из-за пандемии коронавируса — вместо этого организаторы распространили пресс-релиз, а также выпустили короткое видео с оглашением победителей.

Абсолютным антифаворитом года стала киноадаптация мюзикла «Кошки», собравшая шесть наград, включая главную — «Худший фильм». Две из них достались Тому Хуперу как худшему режиссёру и худшему сценаристу (вторую награду он разделил с соавтором Ли Холлом).

Экранные кошки не понравились критикам уже в момент публикации трейлера фильма. Самым большим разочарованием для зрителей стали спецэффекты, которые не сделали героев похожими на кошек, зато послужили отличным поводом для шуток.

Немало вопросов вызвало и несоответствие релиза оригиналу (в частности, смена пола старика Дьютерономи), а также исполнение известнейшей партии Memory, которое явно уступает старой версии.

Джеймс Корден стал худшим актёром второго плана, хотя вдвое больше шансов было у Тайлера Перри, номинированного сразу за две роли в картине «Мэдея на похоронах». Аналогичный приз за женскую роль достался Ребел Уилсон. Вместе с ней на награду претендовала Джуди Денч, сыгравшая кошку Дьютерономи, а также Джессика Честейн («Люди Икс: Тёмный Феникс») и задействованные в «Мэдее на похоронах» и «Рэмбо: Последняя кровь» Кэсси Дэвис и Финесса Пинеда соответственно.

Кроме того, «Кошкам» досталась награда в номинации «Худший актёрский дуэт» — её заслужили «Два любых кошачье-человечьих комка шерсти». Для остальных номинантов также были придуманы интересные формулировки: «Джейсон Деруло и его сглаженная с помощью компьютерной графики «выпуклость», «Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри)», «Сильвестр Сталлоне и его беззубая ярость» и «Джон Траволта и все подряд сценарии, на которые он соглашается».

Двух наград был удостоен боевик «Рэмбо: Последняя кровь». Лента победила в номинации «Худший ремейк, плагиат или сиквел», обойдя картины «Люди икс: Тёмный Феникс», «Годзилла 2: Король монстров», «Хеллбой» и «Мэдея на похоронах».

В категории «Самое безрассудное отношение к человеческой жизни и общественной собственности» более удачливыми соперниками «Рэмбо» были «Закатать в асфальт», «Призраки Шэрон Тейт», «Хеллбой» и «Джокер».

Персональную «Золотую малину» получили ещё три актёра. Хиллари Дафф наградили за главную роль в хорроре «Призраки Шэрон Тейт». Уже весной прошлого года критики прочили ленте главную антипремию и осуждали её за эксплуатацию темы трагедии.

Известно, что сестра погибшей актрисы Дебра не одобрила идею фильма (который к тому же вышел незадолго до полувековой годовщины убийства Тейт). В то же время Хиллари Дафф радовалась такой «возможности» и «чести».

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Однако зрителям игра Дафф не понравилась. На Rotten Tomatoes лента собрала всего 19% положительных отзывов критиков и 32% — аудитории.

Также награда нашла Джона Траволту: в 2019 году он исполнил главные роли в таких картинах, как «Фанат» и «Бок о бок». Критики выражали надежду, что в другой раз Траволта может показать себя с лучшей стороны, однако к последнему из его фильмов были абсолютно беспощадны: на Rotten Tomatoes его «свежесть» оценили в 0% (хотя зрители и подарили ленте ряд положительных отзывов, которые составили 33%).

«Фанат» тоже показал не лучшие результаты — хотя рейтинг критиков оказался несколько выше, фильм претендовал на звание худшей картины года. Эксперты подчёркивали, что ему недостаёт как гуманистической, так и развлекательной ценности.

А пятикратный лауреат «Золотой малины» и обладатель звания худшего актёра десятилетия (2000—2010) Эдди Мёрфи в этом году получил поощрительный приз за восстановление репутации, сыграв главную роль в байопике «Меня зовут Долемайт». К слову, за образ Руди Рэя Мура актёр был номинирован на «Золотой глобус» и ряд других почётных наград.

Джон Траволта в фильме «Фанат»

© kinopoisk.ru

Вручение премии «Золотая малина» за сомнительные достижения в области кинематографии впервые состоялось в 1981 году. Её нередко называют «анти-Оскаром».

Лауреатов выбирает одноимённый фонд, участником которого может стать любой желающий, уплативший взнос. Решение принимается путём онлайн-голосования. Лауреаты забирают свои награды крайне редко.

За 40 лет существования премии больше всего призов получили Сильвестр Сталлоне и Мадонна. Самыми титулованными лентами стали «Такие разные близнецы» и «Сумерки. Сага. Рассвет».

К слову, на 2020 год была запланирована первая телетрансляция церемонии вручения, однако по известным причинам эти планы не удалось воплотить в жизнь.