«Пиноккио» Маттео Гарроне и новый боевик с Вином Дизелем: главные новинки проката

На российских экранах появилась экранизация классической итальянской сказки «Пиноккио» режиссёра Маттео Гарроне. Главные роли в фильме исполнили Роберто Бениньи и юный Федерико Иелапи, воплотивший образ деревянного мальчика. Среди других зарубежных новинок — хоррор «Кукла 2: Брамс» с Кэти Холмс и фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем. Ценителей отечественного кинематографа могут заинтересовать семейная мелодрама «Счастье в конверте» Светланы Сухановой и приключенческий фильм «Услышь меня» Василия Кузовлёва.

«Счастье в конверте»

Семейная мелодрама «Счастье в конверте» — альманах, объединяющий три трогательных сюжета о любви, дружбе, семейных ценностях и связи поколений. Истории рассказывают сотрудницы почтового отделения маленького городка. Герои этих эпизодов совершенно разные, со своими характерами, проблемами и трагедиями. Но их объединяют письма, способные изменить чью-то жизнь.

В качестве режиссёра картины выступила Светлана Суханова, наиболее известная зрителю как актриса: её можно увидеть в проектах франшизы «Полицейский с Рублёвки», комедиях «Тариф Новогодний» и «Бабушка лёгкого поведения», а также в других фильмах и сериалах. «Счастье в конверте» стало для Светланы Сухановой режиссёрским дебютом в полном метре.

Все роли в картине исполнили неизвестные актёры. Такое решение съёмочная группа приняла осознанно — чтобы зритель не отвлекался на шлейф, тянущийся за медийными лицами, и воспринимал показанные истории максимально искренне. В фильме задействованы Ефим Каменецкий, Залим Мирзоев, Евгения Глотова, Татьяна Самарина и многие другие.

«Пиноккио» (Pinocchio)

Итальянский режиссёр Маттео Гарроне продолжает исследовать европейское сказочное наследие. Новая картина постановщика посвящена самому известному персонажу итальянской литературы — деревянному мальчику Пиноккио. Главную роль в «Пиноккио» сыграл девятилетний Федерико Иелапи, для которого, несмотря на юный возраст, эта картина стала седьмой в карьере.

В фильме описываются основные события из классического сюжета. Кукольный мастер Джепетто вырезает из дерева мальчика и заботится о нём, как о родном сыне. Наивный и хулиганистый Пиноккио постоянно попадает в приключения, в которых сталкивается в том числе с обманом и жестокостью — из-за чего несколько раз почти погибает.

В работе над картиной была использована сложная техника, сочетающая пластический грим и передовые визуальные эффекты. За экранную магию отвечали обладатель двух премий «Оскар» за лучший грим британец Марк Кулир и студия One of Us под руководством Рейчел Пенфолд.

Подробнее о проекте — в материале RT.

«Услышь меня»

Ещё одна российская новинка — семейная приключенческая фэнтези-драма «Услышь меня». Главный герой фильма, мальчик Вася, вместе с семьёй приезжает из города в глухую сибирскую деревню. Там они с сестрой отправляются в путешествие во времени (события разворачиваются в настоящее время и в 1917 году), оказываются втянутыми в удивительные приключения и через прошлое меняют настоящее.

Режиссёр фильма — Василий Кузовлёв. Для него эта работа стала дебютной. В основу сюжета легли реальные события, о которых рассказывал живший на Алтае дед режиссёра. Кузовлёв также выступил в качестве сценариста и продюсера ленты.

Съёмки велись в Красноярском крае. Роли в картине также исполнили дебютанты — Тимур Хасанов, Ирина Алибекова, Марина Кузовлёва, Евгений Мелядин и Шамиль Дайтов.

«Бладшот» (Bloodshot)

Первым фильмом в серии экранизаций комиксов от издательства Valiant Comics — новой запущенной Sony киновселенной — стал «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. После нескольких появлений в образе малыша Грута из «Стражей галактики» и Доминика Торетто в очередных сериях «Форсажа» Дизель возвращается к своему классическому облику — сурового сверхчеловека с оружием наперевес.

Режиссёрское кресло ленты занял Дэйв Уилсон, для которого этот проект — дебют в полнометражном кино. Ранее постановщик работал лишь над сериалом «Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots).

По сюжету группа учёных спасает солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель) от гибели, вживив в его кровь множество микрокомпьютеров. Теперь бывший морпех — машина для убийства, способная к регенерации и контролю над электроникой. Чтобы управлять самим Рэем, учёные полностью очищают его разум от воспоминаний. Однако в ранге суперсолдата на секретной службе правительства Гаррисон долго не задерживается и восстаёт против своих хозяев, чтобы вернуть память и свободу.

Бладшот — герой одноимённого комикса, ставший одним из самых популярных персонажей издательства Valiant Comics: с момента первой публикации в 1992 году было продано около 7 млн экземпляров графического романа.

«Кукла 2: Брамс» (Brahms: The Boy II)

Режиссёром фильма ужасов «Кукла 2: Брамс» стал Уильям Брент Белл, снявший первую «Куклу», а также хорроры «Остаться в живых», «Одержимая» и «Оборотень». В центре сюжета нового ужастика — та же пугающая кукла, похожая на настоящего мальчика. Она попадает в руки к юному Джуду (его сыграл Кристофер Конвери).

События разворачиваются в особняке Хилшир в Англии. Туда семья Джуда переезжает после того, как ребёнок становится замкнутым и начинает странно себя вести. Его мать (Кэти Холмс) считает, что сыну нужен покой. В лесу рядом с домом Джуд находит куклу и приносит её домой. Однако игрушка не так проста, как героям фильма кажется на первый взгляд.

Первые рецензенты фильм раскритиковали. Журналисты отмечают, что новый хоррор не такой пугающий, как первая часть, и скорее вызывает скуку, чем ужас. Хотя, по словам Кэти Холмс, ей работать над фильмом было непросто: художники-постановщики сделали куклу настолько убедительной, что актриса боялась оставаться с ней наедине. Тем не менее профессиональный рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составил всего 10% (43%, по оценке зрителей).

«Хороший доктор»

Главные роли во французской комедии режиссёра Тристана Сегела исполнили двукратный лауреат Каннского кинофестиваля Мишель Блан и молодой актёр Хаким Джемили, для которого этот проект стал практически дебютным (ранее он снялся в одной короткометражке). Первые зрители сравнивают фильм с российской лентой Бориса Хлебникова «Аритмия», отмечая его «комедийный уклон».

По сюжету накануне рождественских праздников на дежурство выходит опытный врач. Он успешно справляется с потоком клиентов, пока ему самому не становится плохо — прихватывает поясницу. Доктор больше не может ездить на вызовы и, чтобы избежать увольнения, уговаривает знакомого курьера его подменить. Молодой человек ничего не понимает в медицине, но врач не отчаивается: он пытается незаметно консультировать курьера по телефону и решать проблемы пациентов на расстоянии.