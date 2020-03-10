«Всё не так серьёзно»: Стивен Кинг заявил, что коронавирус проигрывает супергриппу «Капитан Торч»

Американский писатель Стивен Кинг попытался успокоить пользователей Twitter, встревоженных распространением коронавируса. Писатель посоветовал подписчикам «принимать разумные меры предосторожности», а также отметил, что COVID-19 — инфекция куда менее опасная, чем супергрипп «Капитан Торч» из его романа «Противостояние». По сюжету «Торч» уничтожает более 99% населения Земли. Тем временем коронавирус вносит существенные коррективы в жизнь людей по всему миру. В том числе — деятелей культуры: из-за инфекции переносятся и отменяются массовые мероприятия, а артисты корректируют гастрольные графики.

Писатель Стивен Кинг заверил поклонников, что ситуация с COVID-19 не перерастёт в события, описанные в его постапокалиптическом романе «Противостояние».

«Нет, ситуация с коронавирусом НЕ похожа на то, что происходит в «Противостоянии». С ним всё далеко не так серьёзно. В подавляющем большинстве случаев заразившиеся идут на поправку. Сохраняйте спокойствие и принимайте все разумные меры предосторожности», — написал «король ужасов» в Twitter.

No, coronavirus is NOT like THE STAND. It’s not anywhere near as serious. It’s eminently survivable. Keep calm and take all reasonable precautions. — Stephen King (@StephenKing) March 8, 2020

По сюжету романа в лаборатории американского Министерства обороны происходит утечка особо опасного штамма гриппа, который должен был стать биологическим оружием. Сотрудник учреждения за короткое время заражает инфекцией, получившей название «Капитан Торч», всё своё окружение. Зараза быстро распространяется, и в живых остаётся менее 1% человечества.

Впервые вышедшее в 1978 году «Противостояние» считается одним из лучших произведений Стивена Кинга. Через 12 лет после первой публикации книга была переиздана в отредактированном и дополненном виде (таким образом её объём увеличился на 400 страниц), с некоторыми корректировками сюжета.

Противостояние заражению

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 всё больше затрагивает и мир культуры.

Так, с проблемами столкнулись представители Европейского вещательного союза, под чьей эгидой проходит Евровидение. Один из членов организации заразился коронавирусом, поэтому его коллеги не смогли встретиться с делегатами от стран-участниц (впрочем, некоторые из них не прибыли в Роттердам по собственной инициативе). В данный момент рассматриваются альтернативные форматы проведения конкурса.

В Париже не состоятся концерты Мадонны, запланированные на 10 и 11 марта — в соответствии с указом Министерства здравоохранения, запрещающим мероприятия, рассчитанные более чем на 1 тыс. участников.

По этой же причине были отменены французские гастроли Государственного академического Большого театра — о том, что труппа не вылетела из России, стало известно 9 марта.

С 1 по 3 марта в столице Франции был закрыт Лувр. Ограничения коснулись и фестиваля электронной танцевальной музыки Tomorrowland, который должен был пройти в середине марта на альпийском горнолыжном курорте.

Представители римского оперного театра, где приостановлены спектакли «Корсар» и «Турандот», пояснили, что не могут гарантировать соблюдения закреплённой в декрете правительства безопасной дистанции между людьми в один метр — как во время представлений, так и на репетициях. В Италии в связи с карантинными мероприятиями также закрыты музеи, театры, кино и концертные площадки. В частности, до 3 апреля не будет работать выставка работ Рафаэля в Риме и Музеи Ватикана.

Reuters

© Ciro De Luca

Группа Slipknot, в свою очередь, отложила тур по Азии. В сделанном через официальный Twitter-аккаунт заявлении подчёркивается, что данное решение продиктовано заботой об артистах, обслуживающем персонале и поклонниках. Коллектив сообщил в том числе и о переносе своего музыкального фестиваля Knotfest в Японии.

Концерты переносит и коллектив Pearl Jam: музыканты отложили тур по США и Канаде, который должен был стартовать 18 марта.

Канадский автор-исполнитель Нил Янг на своём сайте рассказал поклонникам, что планировал анонсировать тур вместе с ансамблем Crazy Horse, однако подождёт, пока ситуация не прояснится. Музыкант отметил, что особенно беспокоится о части своей аудитории старшего возраста.

Кроме того, об изменениях в гастрольных графиках сообщили Луи Томлинсон, Аврил Лавин, Мэрайя Кэри, Кенни Джи, группы Green Day, The National, кей-поп-коллектив BTS и ряд других артистов.

Организаторы фестиваля Ultra Music Festival в Майами решили отложить мероприятие на год — до конца марта 2021-го. Также отменена выставка аудиовизуального контента MIPTV и отложен международный фестиваль Canneseries, специализирующийся на многосерийных лентах. На три месяца перенесено открытие Венецианской архитектурной биеннале — теперь мероприятие запланировано на август.

В середине марта в Техасе не состоится фестиваль кино, музыки и медиа South by Southwest (SXSW): ранее от участия в нём отказались ключевые игроки индустрии, включая Netflix, Twitter, Apple, Amazon, Facebook и TikTok. В Лос-Анджелесе на неопределённый срок откладывается фестиваль корейской музыки Korea Times Music Festival.

10 марта в СМИ сообщили, что даты пересматривают и организаторы фестиваля Coachella в Калифорнии — по информации прессы, мероприятие может пройти в октябре вместо апреля, однако официальной информации на этот счёт пока нет.

© Кадр из фильма «Не время умирать» (2020)

В мире кино самым резонансным событием стал перенос премьеры новой части бондианы «Не время умирать». Примечательно, что данные меры были предприняты после того, как поклонники франшизы опубликовали открытое письмо к студиям MGM, EON и Universal. В итоге фильм стартует в Великобритании 12 ноября.

Делегация французских актёров (включая Жюльет Бинош, Кьяру Мастроянни и Брюно Дюмона) не посетила «Рандеву с французским кино» в Нью-Йорке, а личные встречи со зрителями были заменены общением через интернет.

Под угрозой заражения оказались сотрудники Sony Pictures Entertainment: компания отправила сотрудников лондонского, парижского и гдыньского (Польша) подразделений на удалённую работу, когда стало известно, что работник офиса компании в Лондоне мог быть заражён. Disney отменила мероприятия, посвящённые открытию стримингового сервиса Disney+ в Европе, заменив их на интернет-трансляцию пресс-брифинга руководства.

Также в Лондоне, Париже и Лейпциге отменены мартовские книжные ярмарки.