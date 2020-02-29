Реклама первых фильмов и борьбы с туберкулёзом: в Москве открылась выставка дореволюционного плаката

В Ивановском зале в Москве открылась выставка русского плаката конца XIX — начала XX века. Более сотни плакатов и других экспонатов ознакомят посетителей с бытом, промышленностью и культурной жизнью людей того времени. Кроме того, в рамках выставки запланирован ряд мероприятий: показ фильмов, встречи с историками и лекции представителей рекламной индустрии.

В четверг, 27 февраля, в Ивановском зале (самостоятельное музейное пространство Российской государственной библиотеки) состоялось торжественное открытие выставки «Городская феерия. Русский плакат конца XIX — начала XX века».

Идея провести эту выставку пришла в голову сотрудникам РГБ, в частности заместителю генерального директора библиотеки Наталье Самойленко, в процессе работы по оцифровке книжных памятников: в рамках национального проекта «Культура» РГБ совместно с Российской национальной библиотекой Санкт-Петербурга переводит в цифровой формат древние рукописи, первопечатные книги и другие письменные документы отечественной и мировой истории. Среди них дореволюционные плакаты, которые относятся к печатной продукции и будут в числе прочего представлены на сайте проекта.

«Когда члены экспертного совета пришли в наши фонды и увидели те плакаты, которые будут выставляться в интернете, само собой, родилась идея показать эти вещи вживую. Потому что интернет — это прекрасная возможность постоянно обращаться, изучать… Но увидеть хотя бы раз размеры этих вещей и то, как они выглядят, как живут в пространстве, чрезвычайно важно», — рассказала Самойленко RT.

Дореволюционная реклама

В прошлом на выставках РГБ неоднократно выставлялись советские плакаты, которые всегда вызывали у посетителей наибольший интерес. Нынешняя экспозиция уникальна тем, что включает образцы творчества дореволюционных мастеров.

«80% представленных здесь плакатов экспонируются впервые», — обратила внимание куратор выставки «Городская феерия» Ольга Барковец.

Признанные шедевры в экспозиции соседствуют с отличающимися острым юмором и откровенным китчем экспонатами. Пример — приглашение на бал или плакат, рекламирующий танталовые лампы, с характерной подписью: «Одинъ восторгъ! Счётъ на электричество уменьшился наполовину».

Нашла отражение в рекламном творчестве и борьба с одной из главных болезней того времени — туберкулёзом. Из-за него в Российской империи погибло огромное количество людей, в числе которых были и представители императорской фамилии. В рамках борьбы с недугом в Европе появился праздник — День белой ромашки. В установленную дату в городах, включая города Российской империи, проходили благотворительные мероприятия.

Этот праздник проводился при поддержке в первую очередь дома Романовых, а также аристократов и купечества. Все собранные средства направлялись на борьбу с туберкулёзом. Мероприятия были очень массовыми, и размаха удавалось достичь в том числе при помощи рекламных плакатов.

«Существует историческая хроника, где императрица Александра Фёдоровна лично участвует в благотворительном базаре и продаёт поделки, сделанные её руками, а также руками великих княжон», — рассказала Барковец, комментируя предысторию одного из экспонируемых плакатов.

Зам. генерального директора РГБ Н.Ю. Самойленко показывает экспонаты на выставке

Посетители выставки смогут увидеть около 160 различных плакатов, выставляемых вместе с образцами ранней рекламы — жестяными коробками, фантиками и упаковками от табака и алкоголя. В изобразительном отделе библиотеки организаторами были найдены шедевры плакатного искусства за авторством Людовика Кубы, Казимира Малевича, Константина Коровина, Льва Бакста, Александра Головина, Михаила Врубеля и многих других. Один из московских коллекционеров предоставил для выставки плакат русского художника-абстракциониста Василия Кандинского, ставший единственным не состоящим в собственной коллекции РГБ экспонатом.

Посетители смогут посмотреть три фильма, плакаты к которым представлены в экспозиции: первую русскую кинокартину «Стенька Разин» (1908), а также фрагменты лент «Пиковая дама» (1916) и «Король Парижа» (1917).

«Мы открыты для самых разных контактов и во время выставки будем устраивать встречи и с теми, кто создаёт и изучает плакаты, и с историками этой поры. Мне кажется, что это уже становится нашей традицией — сопровождать выставки большой общеобразовательной программой» — сообщила Самойленко.

Материал для вдохновения и изучения истории

Несмотря на то что на выставке представлены экспонаты XIX — начала XX века, экспозиция актуальна для настоящего времени, а её посещение, по мнению организаторов, обязательно для работников сферы рекламы. Как рассказала RT Ольга Барковец, история плаката связана с историей рекламы наших дней.

«Принципы рекламы были разработаны ещё в XIX веке, и они не менялись. Изменились только носители», — отметила куратор выставки.

Об этом пойдёт речь на лекциях по современной рекламе, подготовленных Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциацией развития интерактивной рекламы IAB Russia и Российской ассоциацией маркетинговых услуг.

«Очень многие шрифтовые и графические решения актуальны и в настоящее время. Представленным плакатам уже под сотню лет, и они вполне могли бы и сегодня украшать рекламные щиты и афиши», — отметил исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков. Он добавил, что этого нельзя сказать обо всех экспонатах выставки, поскольку реклама — не чистое искусство и всегда стоит на стыке бизнеса и творчества, а для успешной работы с современной аудиторией необходимо постоянно искать новые решения.

«Но я уверен, что даже самые лучшие профессионалы нашей индустрии — графические дизайнеры, директора, креаторы, — посетив эту выставку, вдохновятся и найдут много вещей для размышления и творчества», — сказал руководитель АКАР.

Наталья Самойленко также ожидает, что экспозиция и запланированные в рамках выставки мероприятия напомнят о давно забытых приёмах и решениях и вдохновят как работников индустрии рекламы, так и представителей других профессий: все желающие смогут ознакомиться с жизнью, бытом и мечтами людей другой эпохи.

«В советские годы плакаты стали в первую очередь средством пропаганды. А в конце XIX — начале XX века они несли другую функцию», — говорит Барковец. По её словам, плакат того времени рассказывает о развитии промышленности и конкуренции, а также представляет культурную жизнь страны во всём её многообразии.