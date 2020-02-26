Конфликт Джин Сиберг с ФБР и российский хоррор про Ягу: главные кинопремьеры недели

В последнюю неделю февраля в российский прокат выходит триллер голливудского производства «Опасная роль Джин Сиберг» о жизни и политической деятельности известной американской актрисы. Главную роль в ленте исполнила Кристен Стюарт. В числе европейских новинок — комедийный боевик «Пушки Акимбо» с Дэниэлом Рэдклиффом, биографический вестерн «Подлинная история банды Келли» с Джорджом Маккэем и Расселом Кроу, триллер «Переводчики» с Ольгой Куриленко и сатирическая драма «Жадность» со Стивом Куганом и Айлой Фишер. Также состоятся релизы трёх российских фильмов — хоррора «Яга. Кошмар тёмного леса», криминальной драмы «Зима» и триллера Егора Кончаловского «На Луне».

«Пушки Акимбо» (Guns Akimbo)

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф после окончания принесшей ему всемирную славу франшизы больше всего хотел отделаться от образа очкарика со шрамом. А потому — стал соглашаться на участие в проектах, позволяющих пробовать себя в самых разных образах. В новой чёрной комедии «Пушки Акимбо» он исполнил роль разработчика видеоигр по имени Майлз.

Герой Рэдклиффа становится участником странного квеста и на глазах интернет-аудитории вынужден сражаться с безжалостными бойцами подпольных игр на выживание. Осложняет ситуацию тот факт, что к рукам главного героя буквально прибито оружие. В таких условиях персонаж пытается адаптироваться к повседневной жизни — что выглядит довольно комично.

Фильм Джейсона Ли Хаудена вошёл в секцию «Специальные презентации» кинофестиваля в Торонто в 2019 году. Ленту сравнивают с такими проектами, как «Робокоп», «Бегущий человек» и «Геймер». Первые зрители отмечают присущий фильму сарказм и попытку её создателей подавить насильственные настроения в обществе. Кроме того, критики высоко оценили игру исполнителей главных ролей — Самары Уивинг («Я иду искать») и Дэниэла Рэдклиффа, а также оригинальность проекта в целом.

Интересно, что название фильма для российского проката выбирали сами зрители. Дистрибьютор «Каскад-фильм» предложил два варианта — «Пушки Акимбо» и «Безумный Майлз». За первый вариант проголосовало большинство — 28 тысяч человек.

«Жадность» (Greed)

На неделе в прокат выходит ещё одна картина, впервые представленная на кинофестивале в Торонто в секции «Специальные презентации» — британская сатирическая драма «Жадность». Её действие разворачивается на греческом острове Миконос, куда съезжаются все сливки общества. Политики и звезды собираются на празднование 60-летия главного героя — миллиардера, сколотившего состояние на создании модной одежды. Чем ближе мероприятие — тем больше всплывает ужасных подробностей из прошлого юбиляра.

Режиссёром фильма четырёхкратный лауреат Берлинского кинофестиваля Майкл Уинтерботтом, известный в первую очередь по проектам «Дорога на Гуантанамо», «Круглосуточные тусовщики» и «Джуд». Сценарий в соавторстве написали Уинтерботтом и Шон Грэй. На главную роль в «Жадности» сперва претендовал Саша Барон Коэн, но в последствии был утверждён актёр, продюсер и сценарист Стив Куган. Также в картине задействованы Айла Фишер, Ширли Хендерсон, Дэвид Митчелл, Стивен Фрай и другие.

Юмор и игра актёров — не единственные отличительные особенности «Жадности». В своей картине Майкл Уинтерботтом рассказывает, как устроена модная индустрия. Он доносит до аудитории множество фактов, которые могут вызвать чувство вины у потребителей масс-маркета. Например, режиссёр говорит о том, что у 26 самых богатых человек на земле в сумме столько же денег, сколько у 3,8 миллиардов бедняков. Впрочем, отмечают критики, эта информация вряд ли изменит отношение к масс-маркету: многие потребители представляют, как устроена индустрия, и всё равно продолжают покупать вещи известных брендов.

«Переводчики» (Les traducteurs)

В основу фильма Режиса Руансара «Переводчики» легла реальная история о том, как 11 специалистов не один месяц под охраной трудились над переводами на разные языки книги Дэна Брауна «Инферно». Во время работы переводчики не могли пользоваться мобильными телефонами, имели ограниченный доступ к компьютерам, а жили в отелях, куда их доставляли на микроавтобусах.

В новом франко-бельгийском триллере девять человек также работают над переводом бестселлера. Чтобы исключить возможность утечки рукописи в интернет, их держат в изоляции. Но самые страшные опасения издателя сбываются, и часть книги всё же оказывается в сети.

По словам зарубежных критиков, фильм предлагает зрителю интересный, закрученный сюжет со множеством неожиданных поворотов и ложных подсказок, помогающих сохранить главную интригу до конца. Историю сравнивают с произведениями Агаты Кристи, в которых подозреваемые также находятся в замкнутом помещении.

Работающие над переводом бестселлера герои — граждане разных стран. Актёрский состав картины также многоэтнический. Переводчиков сыграли: украинка Ольга Куриленко, итальянец Риккардо Скамарчо, датчанка Сидсе Бабетт Кнудсен, испанец Эдуардо Норьега, немка Анна Мария Штурм, грек Манолис Мавроматакис, португалка Мария Лейте, британец Алекс Лоутер и родившийся во Вьетнаме французский актёр китайско-камбоджийского происхождения Фредерик Шо.

«Яга. Кошмар тёмного леса»

Российский хоррор «Яга. Кошмар тёмного леса» эксплуатирует образ известной похитительницы детей и яркой представительницы славянской мифологии — Бабы-яги. По сюжету молодая семья с двумя детьми переезжает в новую квартиру и нанимает няню для дочери. Старший сын считает, что няня ведёт себя странно, но все игнорируют его опасения. Однажды мальчик приходит домой и понимает, что его сестра пропала, а родители забыли о её существовании.

Режиссёр фильма — Святослав Подгаевский. Он уже снял российские хорроры «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Невеста» и «Русалка. Озеро мёртвых», хорошо для своего жанра выступившие в прокате. Роли в ленте исполнили Олег Чугунов, Глаша Голубева, Артём Жигулин, Игорь Хрипунов и Светлана Устинова.

По словам продюсера картины Ивана Капитонова, ней воссоздана мрачная, леденящая душу атмосфера, а элементы приключенческого кино соединены с хтоническим кошмаром. Создатели фильма попытались расширить жанр и показать зрителю, что хорроры могут быть не только страшными, но и интересными.

«Яга» была представлена на кинорынке в Торонто и вызвала интерес зарубежных специалистов. Фильм покажут в США, Латинской Америки, Германии, странах Юго-Восточной Азии, Японии и Прибалтике.

«На Луне»

«На Луне» — приключенческая драма Егора Кончаловского, затрагивающая вечные проблемы отцов и детей и поиска себя.

События в фильме разворачиваются в Москве и Карелии. Главный герой — ведущий беззаботный образ жизни мажор. Однажды он сбивает пешехода, после чего отец отправляет парня на перевоспитание в Карелию, к знакомому отшельнику. Там герой узнаёт непривычную сторону жизни и учится ответственности и состраданию.

Режиссёр отмечал, что ему было интересно снять фильм о человеке, который родился в XXI веке и как раз сейчас вступает во взрослую жизнь. Кончаловский, по собственному признанию, хотел посмотреть на мир глазами такого персонажа и проследить становление его личности.

Главную роль исполнил молодой актёр Иван Архангельский, ранее выступавший лишь в качестве актёра второго плана. Также в фильме задействованы Виталий Кищенко и Александр Балуев. С последним Кончаловский уже работал над проектами «Затворник» и «Антикиллер».

Подробнее о ленте — в материале RT.

«Зима»

В последнюю неделю февраля в прокат выходит российская криминальная драма «Зима». Режиссёр картины — Сергей Черников, дебютант полнометражного игрового кино. Роли в ленте исполнили Александр Петров («Лёд», «Притяжение», «Т-34»), Игорь Петренко («Звезда», «Водитель для Веры») и Тимофей Трибунцев («Монах и бес», «Остров»).

По сюжету на главного героя Александра и его отца нападают малолетние преступники. Отец погибает от полученных травм, а за ставшим свидетелем убийства Александром начинается охота. Впрочем, жаждущий отомстить за отца герой сам начинает преследовать бандитов.

Фильм был готов в 2018 году, но всё это время его создатели держали в тайне всю информацию о проекте. О картине стало известно лишь за месяц до её выхода в прокат.

«Подлинная история банды Келли» (True History of the Kelly Gang)

В четверг в российский прокат выходит биографический вестерн «Подлинная история банды Келли» от режиссёра Джастина Курзеля. В главных ролях — Джордж Маккей и Рассел Кроу. Международный релиз фильма состоялся ещё в сентябре 2019-го на Международном кинофестивале в Торонто.

По сюжету ирландец Нед Келли и его семья пытаются выжить в условиях суровой австралийской природы и страшной коррупции. В подростковом возрасте Нед по ложному обвинению попадает в тюрьму, откуда выходит полным решимости бороться за справедливость собственными методами — он собирает банду, в которую в числе прочих входит его брат Дэн. Вскоре о бандитах узнаёт вся страна, а полицейские назначают крупную награду за голову Неда Келли, который не просто грабит банки, а раздаёт украденное бедным и сжигает документы, освобождая простых людей от долгов.

Фильм основан на романе австралийского писателя Питера Кэри и рассказывает реальную историю бушрайдера Неда Келли, ставшего одним из самых спорных персонажей национального фольклора. Многие люди почитают его как «австралийского Робина Гуда», боровшегося против гнёта населения, в то время как другие считают Келли обыкновенным убийцей и негодяем.

«Опасная история Джин Сиберг» (Seberg)

Сюжет впервые представленной в августе 2019-го на Венецианском кинофестивале картины основан на реальных событиях. Он повествует об актрисе Джин Сиберг, боровшейся за права афроамериканцев в 1960-е. Её социальная активность привлекла внимание ФБР, которое установило за девушкой слежку.

В главных ролях снялись Кристен Стюарт и Джек О’Коннелл, представший в образе специального агента, надзирающего за Джин Сиберг. Режиссёром фильма стал Бенедикт Эндрюс, а в качестве сценаристов выступили Джо Шрэпнел и Анна Уотерхаус.

Джин Сиберг — звезда европейской «новой волны», вернувшаяся в США из Франции в 1960-е в самый разгар социальных потрясений. Актриса добивается успеха в Голливуде, ей делают множество выгодных предложений. Но Сиберг решает использовать свою популярность, чтобы поддерживать радикальную партию «Чёрные пантеры», агрессивными методами защищающую темнокожих от полицейского произвола. По этой причине ФБР объявляет на Сиберг охоту и не только пристально наблюдает за ней в рамках полузаконной программы COINTELPRO, но и пытается разрушить репутацию актрисы за счёт ложных слухов о её связи с одним из членов партии.