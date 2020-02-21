Невесёлый «Холоп»: каким получился фильм Егора Кончаловского о перевоспитании мажора

В конце февраля на экраны российских кинотеатров выйдет драма Егора Кончаловского «На Луне». Завязка этой ленты напоминает сюжет не так давно отгремевшей комедии «Холоп»: мажор сбивает на автомобиле бывшего сотрудника МУРа и, пока пострадавший находится в больнице, отец героя — влиятельный чиновник — отправляет сына на природу. Таким образом родитель надеется не только спрятать отпрыска от полиции, но и помочь ему изменить своё мировоззрение. В фильме снялись Иван Архангельский, Александр Балуев и Виталий Кищенко.

27 февраля в российский прокат выходит фильм Егора Кончаловского «На Луне». Сюжет картины выстроен вокруг истории мажора Глеба Сорокина (Иван Архангельский). Его жизнь состоит из тусовок, секса, алкоголя и дорогих машин. Но однажды ночью пьяный герой, уходя от ГИБДД на Воробьёвых горах, сбивает пешехода.

Как выясняется, пострадавший пенсионер был легендой МУРа, наставником полицейских, к которым попадает молодой человек. Но вскоре Глеба вызволяет из отделения отец (Виталий Кищенко) — влиятельный чиновник.

Впрочем, на этот раз Сорокин-старший решает, что отпрыска необходимо спасать не столько от правосудия, сколько от него самого. Поэтому отец и сын отправляются на Луну — так называется местечко в лесах Карелии, где живёт безымянный дед-отшельник (Александр Балуев).

Ему Сорокин и оставляет Глеба на перевоспитание. Дед почти не разговаривает с постояльцем, будит его холодной водой, срубает единственную сосну, с которой можно выйти в интернет, и в принципе не демонстрирует склонности к сантиментам. Зато своим примером он учит Глеба ответственности, состраданию и стойкости, а также показывает разницу межу преходящими и вечными ценностями.

Фильм «На Луне» получился очень гармоничным. Неспешное повествование ведётся на фоне суровых пейзажей весенней Карелии. Природа в кадре по-настоящему дикая: пороги на реке, опасные туманы, болота и даже внезапно выпавший снег. Из блёклого визуального ряда выбивается лишь яркая одежда Глеба, который поначалу совсем не принадлежит к этим местам.

Детально проработаны реквизит и декорации: по-мужски грубоватый интерьер дома отшельника с освещением от тракторного генератора и заимки с прогнившими досками, незагнутыми гвоздями и запасами тушёнки.

Создатели картины даже попытались добавить фильму вкус и запах: Иван Архангельский старательно передаёт эмоции от столкновения с пересоленной кашей или измазанной фекалиями заимкой.

По ходу фильма поведение Глеба меняется несколько раз: молодой человек пытается дистанцироваться от ситуации, провоцирует старика на конфликт, настаивает на своей правде жизни, но постепенно приходит к сотрудничеству с дедом. Важное значение для его преображения имеет стремительная потеря авторитета среди московских друзей — те забыли о его сомнительных подвигах уже через неделю, что стало для героя неприятной неожиданностью.

Интересно, что встреча Глеба и деда сказывается на них обоих. Герой Балуева делится с подопечным воспоминаниями о радостях и ошибках своей юности и даже на мгновение поддаётся присущему молодёжи беззаботному настроению.

Егор Кончаловский и Иван Архангельский о фильме «На Луне»

За кадром

Производством фильма занималась киностудия «Вертикаль». Ранее её художественным руководителем был Станислав Говорухин, который лично начинал разработку этого проекта в качестве продюсера, но не успел приступить к съёмкам до своей смерти в 2018 году.

Работа продолжилась при участии продюсера Екатерины Маскиной. К слову, «На Луне» станет последним фильмом «Вертикали» — реализовав проекты, которыми занимался Говорухин, компания продолжит свою деятельность под другим названием.

Главную роль в ленте мог исполнить рэпер PHARAOH. По словам Кончаловского, его кандидатура была вполне уместной, но по каким-то обстоятельствам сотрудничество не состоялось. Был проведён традиционный кастинг в несколько этапов, при этом все его финалисты исполнили в фильме эпизодические роли.

Егор Кончаловский подчеркнул, что на главную роль требовался актёр, который выглядел бы достаточно молодо — поэтому режиссёр не делал ставку на известных артистов.

«Разница между мной и поколением Ивана (Архангельского. — RT), наверное, гораздо больше, чем разница между мной и поколением моего отца, потому что мы с поколением отцов воспитывались фактически на одном и том же. А эти дети, которым сегодня 18—20 лет — уже дети нашего поколения, у которого всё сломалось: сломались ценности, сломалась правда, сломался смысл для многих», — рассказал постановщик.

Кончаловский подчеркнул, что поколение, к которому принадлежит главный герой фильма, росло без родительского внимания: от детей «откупались» за счёт полного (или даже избыточного) материального обеспечения.

Иван Архангельский, в свою очередь, заметил, что ему пришлось основательно готовиться к роли. В частности, он специально ходил по клубам и вслушивался в речь сверстников. «Персонаж мне в принципе не близок. Я не мажор. Но по-человечески мне он понятен... Его поиски, то, что он не может найти себе цель», — поделился актёр.

Помимо российских кинотеатров ленту также покажут в Белоруссии и Казахстане; не исключено, что она выйдет и на экраны стран Балтии.