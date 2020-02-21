Вольная интерпретация: режиссёр «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Американский режиссёр Джон Дэвид Коулз снимет сериал об Октябрьской революции. Проект носит название «Изумрудный глаз». В центре сюжета — приключения царского сыщика по имени Арно Пеккала, который отправляется в Финляндию, чтобы помешать большевикам захватить власть. Сериал будет основан на серии книг Сэма Истлэнда. В производстве ленты также задействованы британский сценарист Том Уильямс и финские продюсеры Маркку Флинк и Паули Пентти.

Режиссёр и продюсер Джон Дэвид Коулз, принимавший участие в съёмках «Карточного домика», «Секса в большом городе» и «Грешницы», будет работать над многосерийным проектом об Октябрьской революции в России. Об этом сообщает Deadline.

Сериал, относящийся к жанру нуарного триллера, получил название «Изумрудный глаз». В основу сюжета положен цикл из семи романов под общим заголовком «Инспектор Пеккала» авторства Пола Уоткинса (при работе над этими книгами писатель выступал под именем Сэм Истлэнд). Цикл был переведён на 22 языка и продан общим тиражом более миллиона копий.

Главный герой Арно Пеккала — гениальный секретный агент, состоящий на службе лично у последнего русского императора Николая II. По сюжету сериала монарх отправляет агента на родину, в Финляндию, где ему предстоит провести диверсию внутри ячейки большевиков.

Сценарист проекта Том Уильямс («Как выйти замуж за миллиардера», «Каджаки: Правдивая история») подчеркнул значимость революции 1917 года в контексте мировой истории и отметил, что о подобных событиях необходимо рассказывать.

«Сериал «Изумрудный глаз» предложит взглянуть на наше время через призму событий величайшей революции в истории. Этот сюжет, в равных пропорциях сочетающий элементы жанрового триллера с проработанным миром, анализ персонажей и шикарную визуальную подачу, нужно рассказать как можно скорее», — считает он.

В качестве продюсеров нового проекта заявлены финны Маркку Флинк и Паули Пентти. Съёмочный процесс пройдёт под эгидой трёх студий: британской Clipper Media, финской Luminoir, где работают Флинк и Пентти (нужно отметить, что это первая работа компании на английском языке), а также Talking Wall Pictures, руководителем которой является Джон Дэвид Коулз.

Clipper Media специализируется на международных проектах: в активе компании — ленты для немецкого, шведского и, прежде всего, китайского медиарынков.

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Одной из наиболее известных работ Коулза остаётся политический триллер «Карточный домик», выходивший в 2013—2018 годах на платформе Netflix.

Сюжет «Домика» выстроен вокруг истории Фрэнка Андрервуда — конгрессмена США, который вместе со своей столь же амбициозной супругой Клэр Андервуд (Робин Райт) ведёт борьбу за власть в высших политических кругах страны.

В 2018 году и без того популярный «Карточный домик» не сходил с полос СМИ из-за секс-скандала с участием исполнителя главной роли Кевина Спейси. Перед началом финального сезона руководство Netflix приняло решение убрать актёра из проекта, убив его персонажа.

Исторические перспективы

Хотя в сериале и книгах рассказывается об одном и том же герое, произведения Истлэнда охватывают более поздний период жизни Пеккалы. Так, первая книга серии описывает события конца 1920-х годов.

Писатель Сэм Истлэнд (настоящее имя — Пол Уоткинс)

Gettyimages.ru

© David Levenson

Главного героя из тюрьмы вызывают к Сталину, и генеральный секретарь ЦК ВКП(б) предлагает Пеккале свободу в обмен на помощь. Агент должен выследить людей, убивших императорскую семью, и найти царские сокровища. Повествование также приправлено любовной линией.

В других книгах серии приключения героя Истлэнда разворачиваются на фоне Второй мировой войны.

Тем не менее, как это часто бывает в американской традиции, писатель представляет факты в весьма вольной интерпретации.

Истлэнд подчёркивал, что для него было важно создать образ иностранца, которому император доверял бы больше, чем соотечественникам из своего ближайшего окружения.

Финское происхождение персонажа писатель объясняет, во-первых, политическими связями: до революции Финляндия более века входила в состав Российской империи. Во-вторых, как представляется автору, финны казались русским таинственными людьми, наделёнными чуть ли не сверхспособностями — по крайней мере, как считает Истлэнд, такое впечатление должно было сложиться у соседей за благодаря финской мифологии.

Таким образом, у будущего сериала есть несколько различных вариантов реализации, в зависимости от того, как авторы экранной версии преобразуют тексты Истлэнда: от так называемой клюквы на псевдоисторическом фоне с супергероем в центре повествования до мрачной бондианы с экзотическим для западного зрителя русским колоритом.